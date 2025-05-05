5 мая: какие праздники отмечают в России и в мире

5 мая в мире отмечают День борьбы за права инвалидов и День общения. В России праздник у водолазов, людей редкой и опасной профессии. А по народному календарю Луков день, или Луковница: самое время сажать лук, а также готовить с ним разные блюда. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 5 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 5 мая

Международный день борьбы за права инвалидов

Праздник учредили по инициативе международных правозащитных организаций, чтобы привлечь внимание общества к потребностям людей с инвалидностью и способствовать реализации их прав и свобод. Речь идет о доступности инфраструктуры, образовании, трудоустройстве, социальных услугах.

Впервые дату отметили в 1992 году в рамках акции «Ничего о нас без нас», когда люди с инвалидностью из 17 стран провели общеевропейский день борьбы против ущемления прав инвалидов. Через 14 лет, в 2006 году, была принята Конвенция ООН о правах инвалидов. По всему миру в Международный день борьбы за права инвалидов проходят конференции, семинары и общественные акции.

Международный день акушерки

5 мая в мире чествуют акушерок, чью профессиональную помощь женщинам во время беременности, родов и в послеродовой период трудно переоценить. Праздник учредили в 1992 году по инициативе Международной конфедерации акушерок (ICM), чтобы напомнить о важной роли этих специалистов в охране здоровья матерей и новорожденных, в снижении материнской и младенческой смертности.

Международный день акушерки – возможность поблагодарить представительниц этой профессии за их труд, заботу и поддержку. Праздник также направлен на развитие акушерского образования, популяризацию профессии и улучшение условий труда специалистов.

День советской печати

Для многих журналистов-ветеранов именно эта дата по традиции остается главным профессиональным праздником. Она приурочена к выходу 5 мая 1912 года первого номера газеты «Правда». Главный печатный орган большевиков был создан лидером Российской социал-демократической рабочей партии Владимиром Лениным. После установления советской власти газета получила статус главного издания в стране, тираж «Правды» достиг миллиона экземпляров. В честь десятилетия газеты был учрежден государственный праздник День советской печати. Он отмечался всеми сотрудниками советской прессы до распада СССР. В 1991 году было принято решение о праздновании Дня российской печати 13 января.

День водолаза

5 мая отмечают свой профессиональный праздник российские водолазы. Дата связана с важным историческим событием: 5 мая 1882 года император Александр III распорядился создать в Кронштадте первую в мире специализированную водолазную школу. В ней готовили офицеров и нижних чинов Российского императорского флота к выполнению подводных работ: минированию и разминированию, ремонту кораблей, спасению затонувших судов, подводным осмотрам.

Сейчас российские водолазы вносят большой вклад в проведение спасательных операций. Они работают на военных объектах, в городских службах и спасательных подразделениях.

День шифровальщика

Праздник установлен в честь создания в 1921 году шифровальной службы РСФСР, обеспечивающей государственную безопасность. 5 мая в составе Главного штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии была образована первая официальная шифровальная часть.

С момента основания шифровальная служба играла ключевую роль в защите государственной информации, секретной связи и разработке криптографических систем. Современные специалисты в области шифрования продолжают заниматься информационной безопасностью страны, в том числе в сфере высоких технологий.

Всемирный день общения

Давно не говорили ни с кем по душам? Самое время это исправить. Неформальный праздник День общения напоминает о важности коммуникации в современном мире. Сейчас есть множество способов связаться с нужным вам человеком, но ничто не заменит живого общения. Хороший разговор может решить массу проблем, устранить конфликты, сблизить людей и даже изменить мир к лучшему. Так что самое время отложить в сторону гаджет и просто поговорить с кем-нибудь из близких!

День квадратного корня

5 мая 2025 года у вас есть уникальная возможность отметить День квадратного корня. Его празднуют лишь девять раз в столетие. Дату отмечают тогда, когда число и порядковый номер месяца являются квадратными корнями из двух последних цифр года. 05-05-25 как раз тот самый день! Последний раз праздник отмечали 4 апреля 2016 года — 04-04-16.

Идея праздника принадлежит американскому школьному учителю Рону Гордону из Калифорнии. Впервые он предложил отметить День квадратного корня в 1981 году, как вы, наверное, догадались 9 сентября. Научного смысла праздник не несет, но привлекает интерес к математике.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 мая в других странах

День рождения Будды — Южная Корея. День рождения Будды, или Пучхонним Осинналь, один из самых почитаемых праздников в стране. Его отмечают в восьмой день четвертого месяца по лунному календарю, который в 2025 году приходится на 5 мая. Накануне корейцы украшают улицы и храмы фонариками из цветной бумаги. В городах проходят красочные шествия и фестиваль лотосовых фонарей. Он символизирует свет мудрости и сострадания, который Будда принес в мир. Статуи Будды в храмах церемониально омывают для очищения духа. Верующие молятся о мире, благополучии и счастье по всему миру.

День детей — Япония. Государственный праздник посвящен беззаботному детству. Изначально 5 мая в Японии отмечали День мальчиков, Танго-но сэкку. В этот день проводили специальные обряды, чтобы мальчики обрели силы и мужество. Но со временем праздник стал общим для всех детей. В этот день на улицах вывешивают коинобори — украшения с рисунком карпа, имитирующие флаги. Они символизируют силу духа, стойкость и упорство: по легенде, сумевший взобраться вверх по реке карп превращался в непобедимого дракона. Еще одна традиция — украшение домов куклами самураев и маленькими доспехами.

День освобождения — Нидерланды. День освобождения отмечается в Нидерландах ежегодно. Национальный праздник посвящен окончанию немецкой оккупации в годы Второй мировой войны и восстановлению свободы страны. 5 мая 1945 года в городе Вагенингене представители нацистской Германии подписали акт о капитуляции перед союзными войсками. В этот день проходят концерты, парады ветеранов и торжественные церемонии с участием королевской семьи. Накануне Нидерландцы чтут память павших в военных конфликтах.

Религиозные праздники 5 мая

День памяти апостолов Варфоломея, Луки и Клемента

5 мая православные верующие вспоминают святого апостола Варфоломея (в некоторых Евангелиях он упоминается как Нафанаил), а также апостолов от семидесяти — святителей Луки и Климента.

Апостол Варфоломей входил в число двенадцати ближайших учеников Христа. Согласно Евангелию от Иоанна, именно его Христос называл истинным израильтянином, в котором нет лукавства. Варфоломей проповедовал Евангелие в Малой Азии, Индии и Армении.

Святой апостол Лука был врачом и сподвижником апостола Павла. Ему приписывается авторство Евангелия от Луки, Книги Деяний святых апостолов, а также первых икон Божией Матери. Святой Лука считается покровителем врачей и иконописцев.

О святом апостоле Клименте сохранилось не так много сведений. Известно, что он был епископом в Сардике, после многих трудов пострадал за Христа и умер мучеником.

День памяти преподобного Виталия Александрийского

Православная церковь вспоминает преподобного Виталия Александрийского, жившего в VI веке. В преклонном возрасте он переселился в Александрию, где работал каждый день. Заработанное отдавал женщинам, ведущим греховный образ жизни, и просил их начать новую жизнь в чистоте и покаянии. Святой подвергался насмешкам со стороны горожан, но смиренно принимал их реакцию. Только после смерти преподобного выяснилось, что спасенные им женщины пришли к праведной жизни, многие из них стали монахинями.

Преподобного Виталия почитают как образец самоотверженной любви к ближним, глубокой веры и христианского сострадания.

Народные праздники и приметы 5 мая

Луков день, или Луковница

По народному календарю 5 мая отмечают Луков день, этот праздник еще называют Луковницей. Он совпадает с церковным днем памяти святого Луки, которого считали покровителем врачей, целителей, художников. На Руси в этот день обращались к святому с молитвами о здоровье, удаче в ремесле и защите от болезней.

Крестьяне в это время начинали работы в полях. В Луков день нужно было обязательно посадить лук: растение могло спасти при нехватке продовольствия и в случае болезней. Также на столе должен присутствовать лук, чтобы избавиться «от семи недуг». Поэтому хозяйки в этот праздник готовили всевозможные блюда с луком.

В Луков день нельзя было печь блины. Считалось, что на запах слетятся темные силы и обеспечат семье скандалы до конца года. Вещи разбрасывать тоже не нужно: потерянное не найдется, поскольку в вещах поселялись темные силы.

Кстати, Луков день отмечали не только весной, но и осенью 20 сентября, когда собирали урожай лука и готовили его к хранению или продаже.

Приметы на 5 мая

Гроза обещает теплое лето и обильный урожай.

Если кукушка кукует долго и громко, то ближайшие дни будут погожими.

Если на Луку рано взошла луна, то и холода придут рано.

Найти в Луков день монетку — к большой прибыли.

Какие исторические события произошли 5 мая

1764 год — в Санкт-Петербурге по указу Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нем училище — первое в России женское учебное заведение.

— в Санкт-Петербурге по указу Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и при нем училище — первое в России женское учебное заведение. 1821 год — на острове Святой Елены скончался Наполеон I Бонапарт.

— на острове Святой Елены скончался Наполеон I Бонапарт. 1891 год — в Нью-Йорке открылся концертный зал Карнеги-холл. Дирижером первого концерта на открытии был П.И. Чайковский.

— в Нью-Йорке открылся концертный зал Карнеги-холл. Дирижером первого концерта на открытии был П.И. Чайковский. 1921 год — во Франции впервые представлены духи «Chanel No. 5».

— во Франции впервые представлены духи «Chanel No. 5». 1931 год — в Лондоне состоялся первый концерт английского Королевского балета.

— в Лондоне состоялся первый концерт английского Королевского балета. 1945 год — в Праге началось стихийное антигитлеровское восстание, организованное чешскими подпольщиками и поддержанное пехотной дивизией РОА. В ходе восстания погибло более 3500 повстанцев и мирных жителей.

— в Праге началось стихийное антигитлеровское восстание, организованное чешскими подпольщиками и поддержанное пехотной дивизией РОА. В ходе восстания погибло более 3500 повстанцев и мирных жителей. 1949 год — представители 10 государств основали Совет Европы, подписав в Лондоне Устав организации.

— представители 10 государств основали Совет Европы, подписав в Лондоне Устав организации. 1993 год — принята первая Конституция независимого Киргизии. 5 мая в стране государственный праздник День Конституции.

Дни рождения и юбилеи 5 мая

В 1599 родился Оливер Кромвель — лидер Английской революции, лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии.

— лидер Английской революции, лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии. В 1818 год родился Карл Маркс — немецкий философ, экономист, основоположник теории экономического строя, основанного на общественной собственности на средства производства и социальном равенстве.

— немецкий философ, экономист, основоположник теории экономического строя, основанного на общественной собственности на средства производства и социальном равенстве. В 1846 году родился Генрик Сенкевич — польский писатель, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литературе.

— польский писатель, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литературе. В 1869 году родился Борис Розинг — российский и советский физик, изобретатель телевидения, автор первых опытов, связанных с телевидением. К 1912 году Розинг создал элементы черно-белых телевизионных трубок.

— российский и советский физик, изобретатель телевидения, автор первых опытов, связанных с телевидением. К 1912 году Розинг создал элементы черно-белых телевизионных трубок. В 1877 году родился Георгий Седов — русский географ, исследователь Арктики. В честь Седова назвали два залива и пик на Новой Земле, мыс в Антарктиде и остров в Баренцевом море.

— русский географ, исследователь Арктики. В честь Седова назвали два залива и пик на Новой Земле, мыс в Антарктиде и остров в Баренцевом море. В 1915 году родился Евгений Долматовский — поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР, автор слов к таким известным песням, как «Дорога на Берлин», «Любимый город» и «Случайный вальс».

— поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР, автор слов к таким известным песням, как «Дорога на Берлин», «Любимый город» и «Случайный вальс». В 1923 году родился Михаил Егоров — советский разведчик, сержант Красной Армии, который в 1945 году вместе с Мелитоном Кантарией водрузил Знамя Победы на крыше Рейхстага.

— советский разведчик, сержант Красной Армии, который в 1945 году вместе с Мелитоном Кантарией водрузил Знамя Победы на крыше Рейхстага. В 1923 году родился Сергей Ахромеев — военачальник, Маршал Советского Союза, участник обороны Ленинграда. С 1984 по 1988 год занимал посты начальника Генштаба Вооруженных Сил СССР и первого замминистра обороны СССР. В ходе Афганского конфликта неоднократно выезжал в войска для руководства боевыми действиями.

— военачальник, Маршал Советского Союза, участник обороны Ленинграда. С 1984 по 1988 год занимал посты начальника Генштаба Вооруженных Сил СССР и первого замминистра обороны СССР. В ходе Афганского конфликта неоднократно выезжал в войска для руководства боевыми действиями. 1941 год родился Александр Рагулин — хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР. Спортсмен стал рекордсменов среди всех хоккеистов, завоевав 24 медали на Зимних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

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