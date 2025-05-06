Кто устроил Вторую мировую войну

Кто не знает крылатой фразы «Хуже войны с англосаксами может быть только дружба с ними»? А откуда она взялась? Как выясняется это несколько переиначенная фраза, которая содержится в работе русского отставного генерал-майора Алексея Ефимовича Вандама «Наше положение» (1912). Вандам – псевдоним, настоящая фамилия генерала – Едрихин. Годы жизни: 1867-1933.

В указанной работе есть такая фраза: «Наконец наступает очередь и Китая, который, после своих разнообразных опытов с англичанами и американцами, смело мог бы сказать теперь: «Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его своим другом!».

В приведённой цитате речь идет о пережившем революцию Китае, которого стремились экономически закабалить Соединенные Штаты и Великобритания. Китай приводился генералом лишь в качестве яркого примера той угрозы, которую англосаксы представляют для любого государства, в том числе России.

Первые наблюдения Алексея Ефимовича, касающиеся англосаксов, относятся к концу 19 столетия. В 1899 году поручик Едрихин закончил Николаевскую академию Генштаба и в тот же год был отправлен корреспондентом известной газеты «Новое время» в Южную Африку. Там как раз начиналась война между бурскими (голландскими) колонистами и английским правительством.

Не буду пересказывать о всей биографии генерала, а лишь отмечу, что он предчувствовал приближение мировой войны и предупреждал о недопустимости каких-либо альянсов Российской империи с англосаксами, особенно Великобританией. Он был сторонником другого альянса – с участием Германии и Франции. Но получилось так, что Россия оказалась в одной связке с Британией («Антанта») и против Германии. Россия обеспечила победу Антанты над Германией и ее союзниками, но, мягко выражаясь, бенефициаром победы не стала. А ведь генерал предсказывал недопустимость альянса России и Великобритании, тем более против Германии. Предупреждений Вандама перед войной никто не услышал.

Кроме «Нашего положения» Вандам написал еще ряд книг. Особо я выделил бы работу «Величайшее из искусств. Обзор современного международного положения при свете высшей стратегии» (1913). В ней он также советует держаться подальше от англосаксов.

Здесь я ставлю точку на рассказе о русском генерале и перехожу к теме Второй мировой войны. И она являет яркий пример того, как англосаксы умеют готовить войны, развязывать их и загребать жар чужими руками.

О том, что англосаксы готовили Германию ко Второй мировой войне, знают все (привели Гитлера к власти в 1933 году, обеспечили ускоренную милитаризацию германской экономики и др.). Они же и поднесли спичку, которой зажгли огонь Второй мировой. Расскажу об этой «спичке».

Начало войны датируют 1 сентября 1939 года. В указанный день (точнее – ночь) была провокация на границе Германии и Польши. Говорят, что она была спланирована немцами. Нет, это была провокация, инициированная Британией (а немцы были лишь исполнителями). Гитлер хотел урегулировать этот конфликт. Не с Варшавой, конечно, а с Лондоном. А Лондон как воды в рот набрал. Молчание продолжалось до 3 сентября, когда Лондон объявил Германии войну. Это и была та самая спичка, которая воспалила огонь Второй мировой. Британию без натяжки можно назвать поджигателем войны. Уже через несколько часов после Лондона войну Берлину объявил Париж.

Для Гитлера, да и многих других, это был самый настоящей шок. Ведь еще менее одиннадцати месяцев до этого в Мюнхене проходила встреча глав четырех государств – Адольфа Гитлера (рейхсканцлер Германии), Невилла Чемберлена (премьер-министр Великобритании), Эдуарда Даладье (премьер-министр Франции), Бенито Муссолини (премьер-министр Италии). Все знают об этой встрече, которую принято называть «Мюнхенским сговором». На ней все участники согласились с тем, что Чехословакия в течение десяти дней должна отдать Германии Судетскую область. Решение было не только выполнено, но и перевыполнено. Поскольку к весне следующего года Германия аннексировала уже всю Чехословакию. Уже тогда многие наблюдатели констатировали, что в Мюнхене было положено начало формированию «Альянса четырех» (Германии, Британии, Франции и Италии).

Есть много прямых и косвенных доказательств того, что «Альянс четырех» после Мюнхена продолжал укрепляться. Это был блок, нацеленный на Советский Союз; блок, в котором в качестве ударной силы должна была выступить Германия. А остальные три участника – ассистировать ей.

Наличие этого альянса подтверждалось тем, что попытки Сталина подписать соглашения о взаимопомощи и гарантиях безопасности с Лондоном и Парижем заканчивались ничем. А вот Германия оказалась слабым звеном этого альянса. И 23 августа 1939 года Москва и Берлин заключили межправительственное соглашение, которое позднее в западной прессе стали называть уничижительно «пактом Молотова-Риббентропа» (документ был подписан главами ведомств по иностранным делам Советского Союза и Германии).

Стороны обязались воздержаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет, если одна сторона станет объектом военных действий третьего государства. Участники договора отказались от союзных отношений, «направленных против другой стороны». Также предусматривался обмен информацией по вопросам, затрагивающим интересы сторон. Фактически так называемый «пакт Молотова-Риббентропа» был нацелен на предотвращение войны в Европе.

Лондон, получив новость о советско-германском соглашении был в бешенстве. Насмарку пошли все усилия по формированию антисоветского блока. За неделю Лондоном с участием фанатичных немецких противников пакта Молотова-Риббентропа был состряпан план провокации на германо-польской границе. Спичка была зажжена, пожар войны заполыхал по всей Европе. Но вместо того, чтобы пойти на восток, Гитлер развернулся на запад. Как писали в своих мемуарах некоторые тогдашние генералы Вермахта, они сами не ожидали, насколько легким оказалось продвижение немецких войск по Европе.

Лондон – отличный поджигатель войн, но очень неважный воин. Объявлением войны Германии Лондон сделал красивый жест: мол, не дадим в обиду Польшу. Однако никакой реальной поддержки со стороны Лондона Варшава не получила. Капитуляция последних подразделений польских войск датируется 6 октября 1939 года. На полный захват Польши Гитлеру потребовалось всего 36 дней!

Датско-Норвежская операция по захвату двух скандинавских стран длилась 32 дня (с 9 апреля 1940г. по 10 июня 1940г.).

На захват Нидерландов и Люксембурга в мае 1940 года Гитлеру потребовалось всего 5 дней. В том же мае Бельгия была полностью оккупирована за 19 дней.

Французская кампания Гитлера длилась 43 дня (с 10 мая по 22 июня 1940 г.).

На захват Югославии Гитлеру в апреле 1941 года потребовалось 12 дней. Тогда же в апреле Греция была оккупирована за 15 дней.

Если просуммировать время, которое потребовалось Гитлеру для всех захватов в Европе, то получается 162 дня (23 недели и 1 день).

Лондон запалил Вторую мировую войну, а в ней поначалу почти не участвовал, лишь наблюдая за победоносным шествием Гитлера по европейскому континенту. Когда Гитлер летом 1940 года закрепился на побережье Атлантики, то начались первые боевые операции против Англии. В основном это были воздушные операции. Лондон был абсолютно не готов к серьезном военному противостоянию с Германией. Впрочем, странностей в действиях Гитлера также хватало. Он хотел не капитуляции и абсолютной победы над Британией. Он хотел силой принудить ее к миру. Судя по всему, пытался договориться о мире с Лондоном и посланник Гитлера Рудольф Гесс, который в мае 1941 года перелетел Ла-Манш…

Вероятно, Гитлер рассчитывал, что можно восстановить тот «Альянс четырех», который стал складываться в Мюнхене. Но это были бесплодные мечты. Будь Гитлер хорошо знаком с работами нашего генерала Вандама (Едрихина) или хотя бы с работами своего земляка Бисмарка, он не пытался бы искать «договорняка» с англичанами.

Но все-таки какие-то «договорняки» были. Правда, как позднее оказалось, очень неустойчивые и временные. В мемуарах некоторых генералов Вермахта сквозит явное удивление: зачем Гитлер 22 июня 1941 года вломился на территорию Советского Союза? По данным германской разведки и штаба Вермахта, СССР имел преимущество по численности личного состава и по большинству вооружений. Крайне рискованная операция. Правда, Гитлер и некоторые генералы из его окружения рассчитывали на то, что победа на Востоке будет обеспечена внезапностью. Точнее выражаясь, вероломностью. Мол, блиц-операция «Барбаросса» продлится примерно столько же, сколько Гитлеру потребовалось для того, чтобы дойти до Атлантического побережья.

Но ведь для правильной оценки операции «Барбаросса» следует еще принять во внимание, что у Гитлера на Западе может возникнуть Второй фронт. Этого фронта еще не было, но Лондон его обещал. Лондон запалил войну, но носа на европейский континент пока высунуть боялся. Занимаясь исключительно обороной островов Туманного Альбиона. Хотя было понятно: если Гитлер все свои силы бросит на Восток, то его тылы в Европе полностью оголятся.

Хотя Соединенные Штаты в войне до Перл-Харбора (7 декабря 1941 года) непосредственно не участвовали, но политическую, финансовую и военно-техническую поддержку Британии в ее противостоянии с Германией они обещали. Не только обещали, но и оказывали. Яркий пример – 11 марта 1941 года американский президент Франклин Рузвельт подписал закон о помощи воюющим против Гитлера странам (закон о ленд-лизе). Главным получателем помощи по программе ленд-лиза стала Британия.

Неужели Гитлер и его генералы не понимали, что есть вероятность того, что им придется воевать на два фронта? И что такая война может обернуться для Третьего Рейха полным крахом? Понимали. Но Гитлер в очередной раз проявил наивность. Он решил, что если он станет «послушным мальчиком» и будет исполнять ту роль, которая ему была изначально отведена (уничтожение Советского Союза), то англосаксы открывать Второй фронт не будут. А если они его откроют, то только для видимости.

Есть, кстати, ряд работ как отечественных, так и зарубежных авторов, которые утверждают, ссылаясь на архивные материалы, из которых следует, что Гитлер, готовя операцию «Барбаросса», опирался не только на свои логические умозаключения (что англосаксы не будут наносить ему удар в спину), но и на некие секретные «договорняки» Гитлера с англосаксами по данному вопросу. Предлагаю историкам провести углубленные «раскопки» по данному вопросу.

Как бы там ни было, но начиная с 22 июня 1941 года Гитлер из «субъекта» мировой политики превратился в ее «объект». А именно - инструмент англосаксов по уничтожению Советского Союза. Реальные события после 22 июня 1941 года показывают, что у Гитлера действительно был вполне безопасный тыл на западе.

И.В. Сталин и в 1941, и в 1942, и в 1943 гг. постоянно напоминал англосаксонским союзникам о необходимости открытия Второго фронта. Но они тянули, придумывая разные отговорки. Британский премьер У. Черчилль заявлял о том, что Лондон должен направить свои дивизии на Ближний Восток, на побережье Средиземного моря, в лучшем случае на Балканы. Но отказывался высаживать свои войска на Атлантическом побережье (как того просил Сталин). Американский президент Франклин Рузвельт был более склонен к открытию Второго фронта. Но, как выясняется, в его окружении было немало недругов Советского Союза, которые небезуспешно блокировали добрые намерения президента, которого воспринимали как не вполне идейного и полноценного англосакса.

Первая высадка англосаксонских союзников на Атлантическом побережье (во Франции) произошла лишь 6 июня 1944 года. Т.е. спустя почти три года после вероломного вторжения Гитлера в СССР и возникновения Восточного фронта. Оно могло бы произойти и позднее. Но дело в том, что все планы наших противников (не Гитлера даже, а англосаксов) ломала Красная армия, которая стремительно продвигалась на Запад.

7 ноября 1944 года государственная граница СССР была полностью восстановлена. Враг был выброшен за пределы нашей страны. В этот ставший историческим день прозвучал Приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина №220, в котором говорилось: «Двадцать седьмую годовщину Октябрьской революции мы празднуем в обстановке решающих побед Красной армии над врагами нашей Отчизны. Героическими усилиями Красной армии и советского народа наша земля очищена от немецко-фашистских захватчиков... Советская государственная граница, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 года, восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря».

Англосаксонские союзники в 1944 году окончательно поняли, что, во-первых, все их надежды на марионетку по имени «Гитлер» рухнули. И во-вторых, что надо действовать быстро, открывать Второй фронт. Любое промедление грозит тем, что Сталин сделает всю Европу «советской». Первые признаки того, что даже формальная дружба Москвы с англосаксами заканчивается, обнаружились уже через несколько дней после того, как мы 9 мая 1945 года отпраздновали День Победы. Но об этом в следующий раз.