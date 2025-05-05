Организатор охоты за сокровищем спрятал клад на 28 миллионов рублей

Французский художник Мишель Беккер спрячет новую Золотую сову — знаменитый клад, который 31 год искали тысячи энтузиастов и нашли лишь в 2024 году. Об этом сообщает издание The Times.

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В отличие от первой Золотой совы, поиски которой велись лишь во Франции, новая охота за сокровищами развернется по всему миру и затронет США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и еще несколько стран. Как утверждает организатор, новая сова будет изготовлена из серебра, покрытого золотом, а ее стоимость оценивается в сумму от 200 до 300 тысяч евро (от 19 до 28 миллионов рублей). Это больше, чем у оригинала.

Подсказки, которые помогут найти клад, будут опубликованы в сентябре или октябре. Беккер рассчитывает, что вторую сову найдут быстрее первой. Ему уже 75 лет, поэтому он не исключает, что не доживет до конца новой охоты.

Беккер изготовил первую сову в 1993 году, когда ему было 43 года. Кроме того, он нарисовал иллюстрации для книги «По следам Золотой совы», которую написал Регис Хаузер. Именно в ней содержались 12 загадок, указывающих путь к кладу. Разгадать тайну пытались не меньше 200 тысяч человек по всему миру, но загадки оказались слишком трудными.

3 октября 2024 года стало известно, что поиски первой Золотой совы завершены. Разгадки были обнародованы в документальном фильме, вышедшем во Франции в начале мая 2025 года.