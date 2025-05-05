Как союзники готовились к открытию второго фронта

Июнь 1944 года занимает особую страницу в истории Второй мировой войны. 80 лет назад союзники совершили высадку в Нормандии - самую крупную в истории десантную операцию, ознаменовавшую долгожданное открытие второго фронта. За ним последовала грандиозная операция "Багратион", в ходе которой Красная армия разгромила группу армий "Центр", прогнала оккупантов с советских территорий и начала освободительный поход в Европу.

На Тегеранской конференции, состоявшейся 29 ноября - 1 декабря 1943 года, лидеры СССР, США и Великобритании договорились: "Военные штабы трех держав должны отныне держать тесный контакт друг с другом в отношении предстоящих операций в Европе". Взаимодействие штабов, разведок, командующих фронтами было особенно тесным зимой-весной 1944-го, когда для прикрытия двух крупнейших операций на Западном и Восточном фронтах проводились специальные мероприятия по дезинформации руководства рейха и маскировке подготовки советских и англо-американских войск к летней кампании 1944 года.

Так, Генеральный штаб Красной армии и его военная разведка принимали самое активное участие в подготовке и реализации операции "Бодигард" (англ. Bodyguard). Целью операции было убедить командование вооруженных сил нацистской Германии, что главный удар готовится вовсе не в Нормандии, а в районе пролива Па-де-Кале с последующим развертыванием военных действий в Бельгии и Норвегии.

Успех операции "Бодигард" и подготовки открытия второго фронта обеспечивали начальник Управления специальных заданий Генерального штаба Красной армии генерал-майор Николай Васильевич Славин, начальник военной миссии США в Москве генерал-майор Д. Дин и начальник британской военной миссии генерал-лейтенант М. Барроуз.

Николай Славин

Особенное внимание уделялось и координации дипломатических шагов стран - участниц Антигитлеровской коалиции в отношении нейтральных держав для обеспечения успеха предстоящих военных операций.

В тематических делах Политбюро ЦК, посвященных войне с Германией, сохранилось множество документов о взаимодействии стран - членов Антигитлеровской коалиции на уровне разведок, командующих фронтами и дипломатических миссий.

Алексей Антонов

"Родина" публикует письмо британского посла А.К. Керра с предложениями о совместных переговорах союзников с правительствами нейтральных Турции и Швеции накануне "дня Д." и сообщение руководителей военных миссий США и Великобритании Маршалу Василевскому о предполагаемой дате высадки.

Послание посла Великобритании А.К. Керра наркому иностранных дел СССР В. М. Молотову

Получено 27 мая 1944 г.Перевод с английского.Британское посольство,Москва.27 мая 1944 г.Срочно и строго секретно

Его Превосходительству

Господину В. М. Молотову,

Народному комиссару иностранных дел.

Москва.

Дорогой г-н Молотов,

Согласно указаниям моего правительства, я пишу, чтобы сообщить Вам, что, по мнению британских военных властей, следует воспользоваться преимуществами совершенно новой обстановки, которая возникнет в Европе в результате начала операций на Западе, для того чтобы угрожать Германии и содействовать осуществлению маскировочных планов союзников, и что эта цель может быть лучше всего достигнута путем открытия переговоров со шведским и турецким правительствами или предъявления им требований.

2. Цель, которая имеется в виду в связи с акцией, которая должна быть предпринята в Швеции, заключалась бы в том, чтобы содействовать сковыванию вооруженных сил противника в Норвегии и Дании, причем предложения британских военных властей следующие:

а) около даты D+1 (D является днем, когда будет предпринято вторжение через Канал) британский, советский и американский посланники в Стокгольме должны потребовать у шведского правительства заявления в том, что оно будет до предела своих сил сопротивляться любому вторжению Германии на шведскую территорию. В частности, от шведского правительства попросили бы, в случае операции союзников в Норвегии, сопротивляться любой попытке германских вооруженных сил, находящихся в Финляндии, пройти через Швецию для действий против союзников. (Имеется надежда, что это усилит впечатление, которое было вызвано акцией, уже предпринятой согласно плану БОДИГАРД), и

Американский посол Аверелл Гарриман (справа) и посол Великобританнии в СССР Арчибальд Кларк Керр

б) в том случае, если требуемые заверения будут даны, шведскому правительству следует направить приглашение, скажем, в дату D+10 дней, согласиться на немедленные штабные переговоры.

3. Британский посланник в Стокгольме высказал мнение, что в свете неоднократных публичных заявлений шведского правительства о том, что оно намерено сопротивляться любому вторжению на шведскую территорию, требование изложенного в пункте "а" характера могло бы показаться шведскому правительству неубедительным. Если бы это могло случиться или если было бы сочтено, что шведское правительство могло бы быть недовольно тем, что от него требуют такого рода обязывающие заверения, мое правительство предлагает, чтобы три союзных представителя ограничились предъявлением шведскому правительству требования подтвердить то, что они могут информировать их соответственные правительства о том, что Швеция будет сопротивляться любому германскому вторжению на шведскую территорию.

4. В течение последних недель имела место значительная переориентация турецкой политики в пользу союзников, и турецкое правительство даже сделало намеки, что оно было бы готово возобновить переговоры, которые были прерваны в начале года. Поэтому на первый взгляд данный момент мог бы показаться подходящим для того, чтобы путем возобновления переговоров с турецким правительством усилить опасения немцев в отношении Турции. Однако мое правительство не желает больше уплачивать какой-либо цены за вступление Турции в войну, и тот факт, что ему поэтому не пришлось бы ничего обсуждать с турецким правительством, стал бы скоро очевидным для противника.

5. С другой стороны, мое правительство получило несколько данных о том, что противник расценил политику экономического давления как попытку со стороны союзников толкнуть Турцию в войну после того, как их попытка достичь этого путем прямых военных переговоров потерпела неудачу. Поэтому мое правительство считает, что наилучшее средство поддержания угрозы по отношению к Германии через Турцию состоит в концентрации ими по-прежнему их внимания на экономическом факторе. Добившись эмбарго на весь экспорт хрома в Германию, мое правительство настаивает перед турецким правительством на наложении подобного эмбарго на экспорт других товаров, имеющих стратегическое значение. [...]

6. Англо-американский Объединенный штаб одобрил предложения относительно Швеции, изложенные выше в параграфах 2 и 3, и мне поручено выразить надежду, что советское правительство сочтет возможным дать указания своему посланнику в Стокгольме о том, чтобы она, совместно с ее британским и американским коллегами приняла участие в изложенной в данном письме акции.

7. Мое правительство информирует также американское правительство о своих намерениях в отношении Турции.

Искренне ваш,

Арчибальд Кларк Керр.

Перевел В. Павлов

Разослано:

тт. Сталину,Молотову,Ворошилову,Микояну,Берия,Маленкову,Вышинскому,Деканозову

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 420. Л. 94-96.

Сопроводительная записка генерала армии А.И. Антонова И.В. Сталину

Народный Комиссариат

Обороны Союза ССР

Генеральный штаб Красной армии

30 мая 1944 г.

г. Москва

Сов. секретно

Товарищу Сталину И.В.

Представляю письмо, адресованное на имя Маршала Советского Союза т. Василевского и полученное им от глав английской и американской военных миссий генералов Дин и Барроуз по вопросу дня начала операции "Оверлорд".

Приложение: Подлинный текст и перевод.

Всего два листа, только адресату.

Генерал армии Антонов

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 420. Л. 99.

Сообщение начальника военной миссии США Дж.Р. Дина и главы британской военной миссии М.Б. Барроуза маршалу А.М. Василевскому

Сов. секретно

30 мая 1944 г.

Американское посольство

Военная миссия США

Москва, СССР

Мой дорогой Маршал Василевский:

Мы получили указание от начальников объединенных англо-американских штабов передать Вам следующее сообщение:

Приготовления к "Оверлорду" близки к завершению. Точная дата вторжения рассчитывается на прилив и отлив, луну и погоду. Предполагаемая дата вторжения, учитывая это время, будет 5 июня, и ничто кроме серьезных неблагоприятных условий погоды не может изменить этой даты.

Мы надеемся быть в состоянии подтвердить дату вторжения 1-го июня.

Почтительно Ваши,

Джон Р. Дин.

Генерал-майор армии США.

Начальник военной миссии США

М.Б. Барроуз.

Генерал-лейтенант.

Глава Британской военной миссии

Перевел: генерал-майор Н. Славин.

30. 5. 44.

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 50. Д. 420. Л. 100