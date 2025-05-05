Почему президенту Рузвельту в Крыму не понадобилась походная кровать

4 февраля 1945 года в Ялте открылась конференция стран-союзников антигитлеровской коалиции. Председатель Совета народных комиссаров СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль решили вопросы послевоенного устройства мира. О том, как готовили Ялтинскую конференцию в Крыму, как обеспечивали безопасность ее участников, где они жили, в материале корреспондента "РГ" из Ливадийского дворца.

© Российская Газета

Кровать для Рузвельта

Сегодня каждый школьник знает, что Ялтинская конференция определила устройство мира минимум на полвека. А тогда, в зимние дни 1944-1945 годов, тысячи людей трудились, чтобы эта встреча прошла на достойном уровне.

- Союзники предлагали провести встречу на Мальте. Собственно, по пути в Крым Рузвельт и Черчилль там и встретились. Но на том, чтобы общая встреча, где будут приняты итоговые документы, состоялась именно в Крыму, настоял Сталин. Ему было важно показать союзникам те разрушения, которые фашисты оставили на нашей земле, - говорит историк, ведущий методист Ливадийского дворца-музея Валентина Шведова.

Известно, что делегации стран-участниц размещались в трех южнобережных дворцах Крыма - Юсуповском, Ливадийском и Воронцовском. Многие новые подробности подготовки Ялтинской конференции стали известны после снятия грифа "Секретно" с доклада наркома внутренних дел Лаврентия Берии. В главном корпусе Юсуповского дворца, где располагалась делегация СССР во главе с Иосифом Сталиным, подготовили 20 комнат общей площадью 610 метров, в том числе приемный зал в 77 квадратных метров. Кроме того, подготовили три корпуса, прилегающие к основному зданию дворца из 33 комнат. Советская делегация расположилась в 53 комнатах на 1160 квадратных метрах. При основном корпусе дворца был оборудован узел связи: станция "ВЧ", телеграф "БОДО" и АТС на 20 номеров, которую в случае необходимости могли увеличить до 50 номеров. Узел обеспечивал связь резиденции с Москвой, а также всеми фронтами, портами и аэродромами и делегациями стран-союзниц.

- Согласно дипломатическому протоколу, не принято селить участников встречи в месте ее проведения. Но Франклин Рузвельт был инвалидом, передвигался на коляске, поэтому для американской делегации было сделано исключение. Их поселили в Ливадийском дворце, - рассказала историк. Рузвельту отвели в помещениях дворца три комнаты: бывшую приемную Николая II, его рабочий кабинет и бильярдную. Мебель, многие предметы интерьера специально для конференции в Крым везли из московских гостиниц и после встречи вернули обратно.

- У Рузвельта была походная кровать, приспособленная для его нужд, которую он всегда возил с собой в поездки. Но организаторы встречи в Ливадии все так продумали, что доставать кровать Рузвельта не потребовалось. Нераспакованной ее отправили обратно, - говорит Валентина Шведова.

Всего же для американской делегации в Ливадийском дворце подготовили 43 комнаты общей площадью 1902 метра. Кроме того, еще 48 комнат предоставлялись в свитском корпусе дворца. Всего американцы заняли 91 помещение площадью 3105 квадратных метров.

"20 января помещения, отведенные для американской делегации, осматривал выехавший из Москвы американский контр-адмирал Олсен, который заявил, что отведенные помещения обеспечивают размещение делегации", - говорится в докладе наркома внутренних дел СССР.

Для главы английской делегации Уинстона Черчилля и приближенных к нему лиц в главном корпусе Воронцовского дворца подготовили 22 комнаты площадью 600 метров, в том числе три отдельные трехкомнатные квартиры со всеми удобствами. Для членов делегации в Шуваловском корпусе отвели 23 комнаты, а в двух километрах от дворца - еще два здания из 23 комнат. Кроме того, в доме отдыха Военного округа англичанам выделили 34 комнаты для общежития на 100 человек. Всего британцы заняли 68 комнат площадью 1545 квадратных метров и общежитие. В их распоряжении также была АТС на 20 номеров.

Мышь не проскочит

Физическую охрану участников конференции в Ялте обеспечивали четыре полка войск НКВД. Два из них прошли специальную подготовку. Безопасность первых лиц гарантировали 50 особо отобранных офицеров охраны, 1200 оперативных работников и мотоциклетный отряд в 10 человек. Помимо этого, в распоряжение начальника охраны Сталина, комиссара госбезопасности третьего ранга Николая Власика на время проведения конференции поступили 100 оперативников и отряд охраны из 500 бойцов сводного полка НКВД.

Особое внимание уделялось противовоздушной обороне. В это время на фронте ожесточенные бои шли в Восточной Пруссии, на Нейсе, Одере, в Будапеште. Крым, хоть и теоретически, все еще был в пределах досягаемости вражеской авиации. Поэтому на линии Ялта - Айтадор - Симеиз безопасность с воздуха обеспечивали 76 орудий среднего калибра, 120 орудий малокалиберной зенитной артиллерии, 99 зенитных пулеметов ДШК и 65 зенитных прожекторов.

Слаженность действий и тренировки ПВО отрабатывались ежедневно. Начальником ПВО района был назначен генерал-лейтенант Лавринович. Помимо противовоздушной артиллерии безопасность с воздуха обеспечивали 160 истребителей. С этой целью были задействованы четыре аэродрома в Каче, Юхарной балке, на Херсонесском маяке и аэродром Альма-Тамак. Днем самолеты должны были закрыть небо над Крымом, а также акваторию Черного моря на расстоянии 100-150 километров, а ночью прикрывать всю зону вне досягаемости огня артиллерии. Порт Севастополь отдельно прикрывали 57 зенитных пушек среднего калибра, 74 орудия малокалиберной артиллерии и 80 истребителей. Позже количество самолетов увеличили до 150, включая 30 ночных экипажей.

С благодарностью повару

К моменту проведения конференции прошло только восемь месяцев после освобождения полуострова. Крым еще не оправился после фашистской оккупации. Были разрушены многие здания, дороги, промышленные предприятия. В том числе пострадали и знаменитые южнобережные дворцы. До начала встречи вокруг резиденций были приведены в порядок прилегающие парки, подъездные пути, обеспечено горячее и холодное водоснабжение, отопление и свежее белье. В распоряжение американской и английской делегаций выделили до 15 легковых автомашин, 20 автомобилей Willys и пять грузовиков. В Ялте были созданы запасы живности, дичи, гастрономических, бакалейных, фруктовых, кондитерских изделий и напитков. При необходимости их доставляли из ближайших районов. Специально для конференции оборудовали пекарню, рыбу также вылавливали свежую. В экспозиции музея сохранилось меню обеда одного из дней конференции.

- Уинстон Черчилль высоко оценил армянский коньяк "Двин" и крымский портвейн из подвалов Массандры, - рассказала Валентина Шведова. - Группой поваров, обслуживавших участников встречи, руководил шеф-повар ресторана московской гостиницы "Метрополь" Доментий Гогиберидзе. Улетая из Крыма с Сакского военного аэродрома, Франклин Рузвельт прислал телеграмму со словами благодарности в его адрес.

Итоговое коммюнике конференции "Большой тройки" было подписано за завтраком, который в последний день встречи дал президент США Франклин Рузвельт. Погода в этот день была хорошая, и после завтрака лидеры стран-союзниц вышли в Итальянский дворик Ливадийского дворца, где сделали фото на память, впоследствии облетевшее весь мир.

Справка "РГ"

Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав 4-11 февраля 1945 года - вторая по счету многосторонняя встреча лидеров трех стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - во время Второй мировой войны, посвященная установлению послевоенного мирового порядка. Участники встречи согласовали позиции о послевоенной судьбе Германии, обсудили Балканский и Польский вопросы. В Ялте была достигнута договоренность о вступлении СССР в войну с Японией. В Ливадии также заложили основу создания Организации Объединенных наций.