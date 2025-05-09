Зачем майя построили пирамиду, которая до сих пор показывает время

Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице — это не просто древний храм, а гениальное инженерное сооружение, служившее точным календарём. У неё четыре лестницы по 91 ступеньке, а с платформой наверху — 365, как дней в году. Её 18 террас символизируют 18 месяцев по 20 дней в календаре майя, что подчёркивает глубокое понимание времени у строителей. Архитектура с интеллектом: как древняя пирамида научила майя понимать время - об этом подробнее на сайте Туристас.

Дважды в год, во время равноденствий, солнечные лучи создают на лестнице эффект движущейся тени в форме змеи — символа бога Кукулькана. Это зрелище было не только красивым, но и функциональным — оно сигнализировало о смене сезонов.

Майя пользовались несколькими календарями — солнечным, ритуальным и счётом длинных периодов. Это позволяло им точно определять даты посева, сбора урожая и религиозных праздников. Их знания о длине года были невероятно точными и обгоняли европейские представления на века — без телескопов и цифровых приборов.

Сегодня исследователи продолжают находить в пирамиде скрытые особенности: от подземных водных пещер до акустических эффектов. Всё это делает её не только памятником архитектуры, но и свидетельством выдающегося научного наследия майя.