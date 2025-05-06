Огромное море: какая катастрофа грозит России

За ХХ век температура на поверхности Земли выросла на 0,8 градусов. Большая часть ученных уверена, что планета переживает температурный максимум, который через 50 лет смениться глобальным похолоданием. Наступит новый ледниковый период и в результате климатических изменений в центре Сибири образуется огромное море.

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Гольфстрим – природный обогреватель

Зарождающийся в Мексиканском заливе Гольфстрим(теплое течение) гонит нагретые на экваторе потоки воды на север, где они отдают тепло в атмосферу. В конечной точке движения течение полностью остывает и из-за разности солености с водами Ледовитого океана, Гольфстрим опускается на глубину и переходит в Лабрадорское течение, которое движется на юг. Благодаря переходу теплого потока в холодный и обратно, Земля имеет огромный природный обогреватель.

Однако, если температура Северного полюса поднимется минимум на 1,2 градуса, ледники растают, и огромное количество пресной воды попадет в Ледовитый океан. Там оно смешается с потоком Гольфстрима. Из-за этого, остывающее течение перестанет падать на дно. В результате Гольфстрим не сможет переходить в Лабрадорское течение, и природная печка больше не будет греть.

Остановка течения произойдет не сразу, поэтому глобальные изменения климата будут постепенны. Понижение температуры приведет к выпадению огромного количества снега и образованию ледового покрова. Белый цвет отражает в 9 раз больше солнечных лучей, чем черная земля, поэтому зима на планете практически не будет прекращаться.

Сибирское море

Согласно исследованиям ученого Валерия Чумакова, похолодание приведет к формированию вдоль линии северного побережья России естественной ледяной стены. Новая преграда нарушит привычное течение великих сибирских рек: Енисея, Лены, Оби. В результате в их устье образуются огромные ледяные дамбы, а разливы станут больше. Через некоторое время ледяная плотина полностью остановит сток, вода из сибирских речек не будет выходить в океан и затопит окружающие их низменности.

За несколько десятков лет в Сибири появится огромное море. Уровень воды нового объекта поднимется до 130 метров и через Тургайскую ложбину на востоке Урала проникнет в Европейскую часть континента. Затопленной окажется Туранская низменность. Аральское и Каспийское моря соединятся, а их глубина достигнет 80 метров. Дон превратиться в самую полноводную реку планеты(шириной до 50 метров), а новое море затопит огромные территории России.

Весь процесс займет от 50 до 70 лет и проблемы будут не только у России. К моменту формирования Сибирского моря вся Скандинавия, Британские острова, часть Германии и Франции окажутся подо льдом.

Как исправить ситуацию

В начале 60-х советские инженеры предлагали построить в Беринговом проливе огромную плотину, которая будет перекачивать воду из Ледовитого океана в Тихий. Из-за нехватки водных масс теплые течения из Атлантики углубились бы в Ледовитый океан, а Гольфстрим продлился до устья Енисея.

Идея плотины приобрела в СССР популярность. Информацию о ней напечатали в детской энциклопедии, а картинки будущего мега сооружения помещали на спичечные коробки. Считается, что проект «зарубили» высшие военные чины, которые строили на Севере стратегически важные для обороны государства объекты. Отказались от строительства и по причине его дороговизны.