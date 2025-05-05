Парад Победы: что сделал маршал Жуков, когда сел на коня

О маршале Советского Союза Георгии Жукове еще при жизни ходило множество самых разнообразных слухов. Даже после смерти военачальника в народе появлялись все новые и новые легенды о тех или иных событиях из его жизни. Например, многие до сих пор уверены в том, что Жуков перекрестился перед Парадом Победы, и этот факт якобы зафиксирован на кинопленке. Но так ли это на самом деле?

Стоит сразу отметить, что уверенность некоторых в том, что маршал Жуков осенил себя крестным знамением, упрочилась еще больше после того, как в 2015 году на параде в честь Дня Победы перекрестился министр обороны страны Сергей Шойгу. Трудно представить, какую ответственность чувствовал Георгий Жуков, принимая Парад Победы в июне 1945 года. Именно на маршала, а не на верховного главнокомандующего была возложена эта почетная миссия. Как утверждают авторы книги «И. В. Сталин: в горниле Великой Отечественной» Владимир Суходеев и Владимир Серебрянников, Сталин сам поручил Жукову принять парад вместо него.

Впрочем, если верить Станиславу Аверкову, автору издания «Шпионы, создавшие советское ракетостроение», на то у Сталина были веские причины. Дело в том, что, согласно сценарию, в этот торжественный день Сталин должен был красоваться верхом на белом коне. Однако, как оказалось, вождь не слишком хорошо держится в седле и даже упал во время репетиции. Именно поэтому командование торжеством и доверили более опытному в кавалерийском деле маршалу Жукову. Парад 1945 года и Жукова на белом жеребце запечатлели на пленку кинооператоры.

Кинокамеры зафиксировали даже тот промежуток времени, когда Георгий Жуков еще только готовился к своему эффектному выходу. На кадрах кинохроники видно, как Жуков сбрасывает с себя шинель, которую в свою очередь перехватывает ординарец, и только после этого садится на коня. Проскакав немного по мощеному двору, маршал вдруг снимает со своей головы фуражку. Именно в этот момент, как утверждают некоторые, военачальник и осеняет себя крестным знамением. Однако, если хорошо присмотреться, то можно увидеть, что Георгий Жуков просто смахивает с форменного головного убора капли дождя.

Об этом факте, опираясь на данный видеоролик, писало и издание «Искусство кино» за 1985 год: «Он (Жуков) снял фуражку, стряхнул капли дождя и пустил коня навстречу перезвону курантов». Данную версию развития событий, кроме, конечно, самих кадров хроники, подтверждает на страницах своей книги «Вечерний разговор» и Елена Ржевская. Причем, Ржевская уточняет, что в тот день, 24 июня 1945 года, в Москве действительно шел моросящий дождь.

Однако, как известно, далеко не все слухи рождаются на пустом месте. Откуда же вопреки кадрам, зафиксированным бесстрастной камерой, взялась легенда о том, что Жуков перекрестился перед Парадом? Дело в том, что, по мнению многих биографов, маршал верил в Бога. Так, Вера Глушкова в своей книге «Смоленская земля» пишет о том, что Георгий Жуков в годы войны всегда носил в нагрудном кармане икону Николая Чудотворца, а также нередко возил по фронтам и икону Казанской Божьей матери. А в 4-й части энциклопедии «Полководцы Великой Отечественной» под редакцией Н. А. Копылова приведен случай, когда Жуков пожал руку солдату, установившему икону на бруствере траншеи.

Впрочем, как справедливо заметил на страницах своей книги «Грани русской цивилизации» Владимир Большаков, точных сведений о том, являлся ли Георгий Жуков на самом деле верующим человеком, нет до сих пор. Как бы то ни было, перед парадом военачальник не крестился. Разве что только мысленно.