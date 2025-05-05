Неандертальцы вновь удивили ученых

Ученые обнаружили в пещере на Северо-Западном Кавказе костяной наконечник возрастом около 80-70 тысяч лет. И он сразу стал сенсацией.

По мнению ученых, эта находка доказывает, что неандертальцы охотились с помощью костяных орудий. В чем до сих пор наука им отказывала. Считалось, что населявшие Евразию неандертальцы использовали только каменные орудия, а сложные из кости появились здесь с приходом на континент современного человека из Африки, то есть не ранее 40 тысяч лет назад. И вот сейчас найденный наконечник из кости кардинально меняет эти представления.

Наконечник был изготовлен примерно 100-60 тысяч лет назад из кости животного с помощью каменных инструментов и, вероятно, крепился к деревянному древку битумом - смолоподобным природным клеем. Открытие доказывает, что неандертальцы самостоятельно разрабатывали сложные технологии задолго до прихода людей современного типа в Евразию. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в Journal of Archaeological Science.

В исследовании участвовали сотрудники Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", Техасского университета в Арлингтоне.

Напомним, что найденный несколько лет назад в Пиренеях лагерь неандертальцев, которые жили здесь еще до прихода сюда homo sapiens, примерно от 100 000 до 65 000 лет назад, стал для ученых настоящим откровением. Считалось, что очень суровый в те времена климат непригоден для постоянного проживания неандертальцев. Однако открытия в Пиренеях показали, что они вполне успешно приспособились к жизни в суровых условиях. И вот теперь находка на Кавказе только укрепила это мнение.