6 мая: какие праздники отмечают в России и в мире

6 мая в мире вспоминают о важности борьбы с астмой и о том, что сидеть на диете в угоду моде — не слишком полезная затея. Православные христиане вспоминают одного из самых почитаемых святых — святого Георгия Победоносца. К этой же дате приурочен День герба и флага Москвы. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 6 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 6 мая

Всемирный день борьбы с астмой

Этот день отмечают ежегодно в первый вторник мая по предложению организации Глобальная инициатива по борьбе с астмой (GINA). Цель даты — привлечь внимание к проблеме бронхиальной астмы, повысить уровень информированности общества о заболевании и способах его контроля. В разных странах проводят просветительские консультации и мероприятия для поддержки людей, страдающих от этого заболевания.

Международный день без диеты

Неофициальный праздник придумала британская активистка Мэри Эванс Янг в 1992 году для распространения идей о здоровой культуре тела и принятия себя и своей внешности. Международный день без диеты призван напомнить о рисках для здоровья, связанных с навязчивым стремлением похудеть без объективных причин, основанных на медицинских показаниях. Символом праздника считают голубую ленту, как знак осознанного и бережного отношения к себе и своему телу.

День герба и флага Москвы

Праздник установлен постановлением Московской городской думы в 1995 году. В этот день православная церковь чтит память святого великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя Москвы. Именно он, верхом на коне поражающий копьем змея, изображен на гербе столицы.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 мая в других странах

День мучеников — Сирия и Ливан. Национальный праздник учредили в память о патриотах, убитых за участие в движении за независимость арабских стран, находившихся в начале XX века под властью Османской империи. 6 мая 1916 года по приказу османского военного губернатора Джамаля-паши в Дамаске и Бейруте казнили активистов, которые боролись за свободу арабского народа.

День храбрости — Болгария. Один из важнейших государственных праздников страны, День храбрости (или День болгарской армии), приурочен к православному дню памяти святого Георгия Победоносца. Болгары почитают его как покровителя военных. В этот день проводят военные парады и возлагают венки к памятникам павшим.

День медсестры и медбрата — США. Праздник установили, чтобы отметить важность работы медсестер и медбратьев, без которых вся система здравоохранения не смогла бы функционировать эффективно. Эти медицинские сотрудники зачастую первыми оказывают помощь человеку, обратившемуся в больницу, и играют важную роль в процессе выздоровления пациентов.

День кофе — Дания. В неофициальный праздник датчане поддерживают традицию пить кофе дома, на работе и в заведениях. Кофейни проводят специальные акции, дегустации и тематические мероприятия для посетителей. Интерес к напитку обусловлен статистикой: Дания стабильно входит в тройку мировых лидеров по потреблению кофе на душу населения.

Религиозные праздники 6 мая

День памяти святого Георгия Победоносца

Православная церковь отмечает день памяти одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Святого Георгия считают символом мужества, веры и воинской доблести. По преданиям, Георгий был римским воином и христианином, который открыто выступал против гонений на верующих при императоре Диоклетиане, за что был схвачен, подвергнут пыткам и обезглавлен. Георгий Победоносец в образе всадника, поражающего змея, стал символом победы добра над злом.

Святого Георгия особо почитают в России, он стал небесным покровителем Москвы и изображен на гербе города. Его память также чтят в Грузии, Болгарии, Греции, Сербии и других странах. Грузинский народ считает святого своим покровителем.

День памяти царицы Александры Римской

Православная церковь чтит память святой мученицы царицы Александры — жены римского императора Диоклетиана, которая пострадала за христианскую веру. По преданию она была свидетельницей казни Георгия Победоносца и оказалась настолько впечатлена его мужеством и стойкостью, что открыто назвала себя христианкой. За это Диоклетиан приказал подвергнуть жену мучениям и казнить. По одной из версий, Александра Римская не дожила до казни и умерла своей смертью, по другой — она все же была обезглавлена.

День Иверской иконы Божией Матери

По преданию икона, ставшая впоследствии одной из самых почитаемых в православии, появилась на Афоне в IX веке. Во времена иконоборчества некая византийская вдова спасла ее, пустив по морю, воды которого принесли образ к берегам Афона, где ее нашли монахи Иверского монастыря. Икону повесили над монастырскими воротами по повелению Богородицы, явившейся во сне иноку обители (сегодня образ находится в монастырской часовне). Иверскую икону также называют Вратарницей, считается что она оберегает дома и города. 6 мая Русская православная церковь отмечает обретение древнейшего московского списка иконы, который сегодня находится в Новодевичьем монастыре.

Народные праздники и приметы 6 мая

Егорьев день (Юрий вешний)

Егорием или Юрием в народе часто называли святого Георгия, которого в этот день чтит православная церковь. Существовало поверье, что Георгий Победоносец «отмыкает землю», благословляет посевы и выпас скота. В этот день крестьяне выгоняли скот на пастбища и читали молитвы о защите от хищников и болезней. В Егорьев день нельзя плохо относиться к животным, ходить на охоту и есть мясо, также не рекомендовалось брать в руки нитки из шерсти.

Приметы

Если на Егорьев день тепло и ясно – лето наступит рано и будет урожайным.

Дождь в Егорьев день – к хорошему сенокосу.

Если волка на пастбище увидят на Юрия, то быть беде.

Птицы вьют гнезда 6 мая, значит, быть теплому лету.

Какие исторические события произошли 6 мая

1686 год — Россия и Речь Посполитая заключили мирный договор, который подтверждал постановления Андрусовского перемирия об окончании русско-польской войны.

— Россия и Речь Посполитая заключили мирный договор, который подтверждал постановления Андрусовского перемирия об окончании русско-польской войны. 1872 год — учредили Кубок Англии, старейшее футбольное соревнование в мире. Рекордсменом по победам стал клуб «Арсенал», выиграв в 14 сезонах. Всего на одну победу меньше у клуба «Манчестер Юнайтед».

— учредили Кубок Англии, старейшее футбольное соревнование в мире. Рекордсменом по победам стал клуб «Арсенал», выиграв в 14 сезонах. Всего на одну победу меньше у клуба «Манчестер Юнайтед». 1906 год — Николай II утвердил государственные законы Российской империи, ограничивающие самодержавие и закрепляющие двухпалатную систему законодательной власти: Государственный совет и Государственная дума.

— Николай II утвердил государственные законы Российской империи, ограничивающие самодержавие и закрепляющие двухпалатную систему законодательной власти: Государственный совет и Государственная дума. 1919 год — создана Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика.

— создана Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика. 1937 год — открыто воздушное сообщение по маршруту Ленинград – Москва.

— открыто воздушное сообщение по маршруту Ленинград – Москва. 1942 год — прошел футбольный матч команды «Динамо» в осажденном Ленинграде.

— прошел футбольный матч команды «Динамо» в осажденном Ленинграде. 1945 год — советские войска начали Пражскую наступательную операцию с целью освободить Чехословакию, разгромить остатки вражеских войск в Центральной Европе и предотвратить их капитуляцию перед западными союзниками.

— советские войска начали Пражскую наступательную операцию с целью освободить Чехословакию, разгромить остатки вражеских войск в Центральной Европе и предотвратить их капитуляцию перед западными союзниками. 2004 год — заключительные эпизоды телесериала «Друзья» вышли на NBC.

— заключительные эпизоды телесериала «Друзья» вышли на NBC. 2023 год — в Великобритании состоялась коронация принца Чарльза после смерти его матери Елизаветы. Нового короля стали называть Карлом III.

Дни рождения и юбилеи 6 мая

1758 год — родился Максимиллиан Робеспьер — французский политический деятель и участник Великой французской революции.

— французский политический деятель и участник Великой французской революции. 1856 год — родился Зигмунд Фрейд — психиатр и невролог, основоположник теории психоанализа.

— психиатр и невролог, основоположник теории психоанализа. 1871 год — родился Виктор Гриньяр — химик и лауреат Нобелевской премии, разработавший универсальный метод синтеза органических соединений с применением магнийорганических галогенидов.

— химик и лауреат Нобелевской премии, разработавший универсальный метод синтеза органических соединений с применением магнийорганических галогенидов. 1907 год — родился Николай Гастелло — военный летчик и Герой Советского союза. Он совершил подвиг, направив горящую машину на механизированную колонну врага.

— военный летчик и Герой Советского союза. Он совершил подвиг, направив горящую машину на механизированную колонну врага. 1922 год — родился Владимир Этуш — советский и российский актер театра и кино. Артист снялся в большом количестве фильмов, среди которых «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Приключения Буратино».

— советский и российский актер театра и кино. Артист снялся в большом количестве фильмов, среди которых «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Приключения Буратино». 1932 год — родился Александр Белявский — советский киноактер и первый ведущий телешоу «Кабачок «13 стульев»», звезда фильмов «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Место встречи изменить нельзя».

Кто празднует день рождения