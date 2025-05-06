Женщина выиграла в лотерею 42,7 млн рублей, купив билет за минуту до розыгрыша

Многодетная мать из Республики Дагестан смогла выиграть в лотерее порядка 43 миллионов рублей — она купила счастливый билет за минуту до начала розыгрыша. Об этом во вторник, 6 мая, рассказали в распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».

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— Жительница небольшого села Республики Дагестан Эльмира С. успела купить один билет. По итогам розыгрыша Эльмира выиграла многомиллионный суперприз — 42 763 520 рублей, — утверждают там.

Женщина более 20 лет проработала пекарем. Иногда многодетная мать работает несколько смен подряд, чтобы обеспечить жизнь своим четырем детям.

Все 43 миллиона семья хочет потратить на покупку новой квартиры. Женщина рассказала, что «после покупки еще раз посмотрела на комбинацию чисел и подумала, что точно ничего не выйдет», пишет РИА Новости.

Жительница Вологодской области, недавно выигравшая 10 990 311 рублей в онлайн-лотерее «4х4», убеждена, что ей помогла примета. Накануне розыгрыша она заметила, что у ее котов начали выпадать усы, и решила собрать их, так как слышала от матери, что они приносят удачу.