Без срока давности: как чекисты искали укрывшихся на Западе нацистских преступников

В преддверии 80-летия Великой Победы над нацистской Германией Федеральная служба безопасности рассекретила архивы о розыске нацистских преступников, укрывшихся от возмездия в странах Запада.

"Российская контрразведка располагает достоверной информацией о нацистских преступниках и их пособниках, совершивших преступления в период Второй мировой войны, не имеющие срока давности. Соответствующая информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности", - сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ.

Там также отметили, что в Центральном архиве ФСБ России сохранились уникальные материалы, отражающие результаты работы советских органов госбезопасности по розыску нацистских преступников и их пособников. Они уже рассекречены и после оцифровки будут опубликованы на официальном сайте ведомства. Среди них изданный в 1945 году под грифом "Совершенно секретно" "АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК № 1 на разыскиваемых военнослужащих и гражданских чиновников воевавших с СССР государств, изобличенных в активном участии в зверствах и злодеяниях, учиненных на территории СССР, подвергшейся временной оккупации". Изданный в 1952 году под грифом "Совершенно секретно" "Сборник справочных материалов об органах германской разведки, действовавших против СССР в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". А также изданный в 1964 году под грифом "Совершенно секретно" "Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников".

Кропотливая работа по установлению лиц, виновных в злодеяниях против советских граждан, и документированию совершенных ими преступлений, была начата органами государственной безопасности уже в первый год Великой Отечественной войны, с освобождением первых оккупированных районов Московской области и продолжалась во всех других областях по мере продвижения Красной Армии.

Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, на всех этапах розыска военных преступников, предателей и пособников оккупантов советские органы государственной безопасности стремились реализовать принцип неотвратимости возмездия за совершенные злодеяния - не случайно преступлениям против мирного населения СССР была присвоена категория "Без срока давности".

11 января 1944 года начальник УПВИ НКВД СССР подписал распоряжение "О выявлении среди военнопленных участников зверств", в котором подчеркивалось, что в лагерях, где содержались военнопленные немцы, могли находиться виновные в преступлениях против мирного населения, которые скрывали свои воинские звания и должности.

Особое внимание было уделено выявлению среди них эсэсовцев, которые, как и современные украинские нацисты, имели склонность к татуировкам, выдающим их приверженность нацисткой идеологии.

Так в 1945 - 1946 годах во время медицинских осмотров в лагерях было выявлено около 15 тысяч обладателей татуировок, свидетельствующих о принадлежности к СС.

К 1 октября 1946 года на оперативный учет в лагерях были поставлены 6804 организатора и участника военных преступлений, из них 6030 немцев, 435 румын, 312 венгров и 27 итальянцев, среди которых 69 генералов, 602 офицера, 6133 унтер-офицера и рядовых.

Обобщенные результаты разыскной работы органов государственной безопасности легли в основу материалов Чрезвычайной государственной комиссии, использованных советской делегацией во время Международного военного трибунала в Нюрнберге. Всего было задокументировано 54000 фактов преступлений нацистов, опрошено более 250 тысяч потерпевших, получены неоспоримые доказательства совершенных злодеяний против населения СССР.

Вместе с тем многие военные преступники постарались скрыться от правосудия в странах, лояльно относившихся к носителям нацистской идеологии.

По состоянию на 1952 год МГБ СССР были установлены 2486 сбежавших за границу соучастников преступлений оккупантов против мирных граждан. В их числе 692 преступника, уличенные показаниями свидетелей и пострадавших, осели в США (из них 138 украинских и 183 прибалтийских националиста), 428 - в Канаде (из них 125 украинских и 145 прибалтийских националистов), 420 - в ФРГ (из них 115 украинских и 69 прибалтийских националистов), 309 - в Австралии (из них 70 украинских и 99 прибалтийских националистов), 218 - в Великобритании (из них 52 украинских и 44 прибалтийских националиста) и т.д.

Во время развязанной Западом "Холодной войны" против Советского Союза все эти запятнанные в крови мирных граждан эсэсовцы и пособники нацистов были объявлены "борцами за свободу". Сменив хозяев, они по сути продолжили заниматься знакомым им делом - готовить диверсантов и террористов для заброски в СССР, участвовать в разжигании националистических настроений в союзных республиках, поддерживать бандитов из незаконных вооруженных формирований в Прибалтике и на Украине, терроризировавших местное население.

Особое место этим нацистским недобиткам было отведено в ведении информационно-психологической войны против СССР, они стали главными участниками антисоветской (а затем - антироссийской) пропаганды, изображая нашу страну олицетворением зла в глазах мировой общественности.

По их инициативе в 1953 году была проведена "Неделя порабощенных народов" (Captive Nations Week), которая в 1959 году в соответствии с резолюцией Конгресса США получила официальный статус. Сбежавшие от возмездия нацистские преступники стали желанными гостями на радиостанциях "Свобода" и "Свободная Европа", вещавших на СССР.

Показательным итогом их многолетней пропагандистской деятельности стало чествование канадским парламентом старого украинского эсэсовца, здесь же кроются истоки расцвета неонацизма в Прибалтике и на Украине. Потомки нацистских преступников, разбитых Красной армией 80 лет назад, пробравшиеся в органы власти стран Запада, стремятся к реваншу: под угрозой уголовного наказания они запрещают своим гражданам отмечать День Победы, носить георгиевские ленточки и боевые награды Великой Отечественной войны.