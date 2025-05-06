В США женщина дважды выиграла миллион долларов в лотерею

В США женщина купила два лотерейных билета за четыре месяца и дважды выиграла по миллиону долларов. Об этом сообщает газета Miami Herald.

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В ноябре 2024 года 67-летняя Гейл Риола из Норт-Порта остановилась на заправке в Порт-Шарлотте, штат Флорида, и купила лотерейную скретч-карту 500X The Cash. Узнав о сорванном джекпоте в размере $1 млн, она решила получить свой выигрыш в виде единовременной выплаты в размере $640 тыс.

В конце апреля Гейл купила еще одну скретч-карту, которая тоже оказалась выигрышной. Как сообщается, шансы получить приз в этом случае составляли 1 к 274 004. Риола вновь выбрала единовременную выплату и опять получила $640 тысяч, но так и не призналась, на что планирует потратить деньги.