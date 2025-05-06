«Тимбилдинг». Как это сказать по-русски?

В последнее время среди молодежи можно часто услышать слово «тимбилдинг», когда речь заходит о мероприятиях. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «тимбилдинг»

«Тимбилдинг» — это мероприятия, которые призваны объединить людей в коллективе и помогают им стать командой. Слово произошло от английского выражения team building, что переводится как «построение команды».

Зачастую этими мероприятиями могут быть командные игры или психологические тренинги, обучающие коллектив совместной работе для достижения общей цели.

Когда уместно использовать

«Тимбилдингом» можно назвать любые мероприятия, направленные на сплочение коллектива, будь то спортивные или настольные игры, походы в ресторан, совместные поездки в туристические места и так далее.

Примеры употребления