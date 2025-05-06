Мадагаскар наш: секретная экспедиция Петра I в Африку

С началом эпохи Великих географических открытий Испания и Португалия бросились пилить мир, устанавливая свою власть на заморских территориях. Позднее к ним присоединились Англия, Франция и Голландия. Россия же, не имевшая толкового флота, могла помышлять лишь о присоединении соседних земель. Пока на трон не взошел Петр I.

© Поль Деларош Портрет Петра I, 1838 г.

Великий реформатор, помимо прочего, привез из Европы культуру кораблестроения. С появлением солидных судов у императора не могли не появиться колониальные амбиции. Но к тому моменту большая часть суши уже была поделена, поэтому надо было искать то, что плохо лежит. Плохо лежал остров у восточного побережья Африки под названием Мадагаскар, где пираты организовали подобие государства.

Прежде на Мадагаскаре хозяйничали французы, но в 1670 году на острове вспыхнуло восстание, и всех колонизаторов перебили. Оставшиеся базы облюбовали корсары: отсюда легко было нападать на торговые суда, шедшие в Индию и обратно. Время от времени европейцы отправляли карательные экспедиции, но не слишком акцентированные, поэтому искоренить пиратство не удавалось. Так на острове постепенно оформилось так называемое Мадагаскарское королевство, которым заправляли авторитетные морские разбойники.

© Карта Мадагаскара 1702 года.

В 1721 году прибрать к рукам Мадагаскар задумали шведы. Проиграв Северную войну, королевство нуждалось в новых источниках дохода. Во главе африканской экспедиции поставили вице-адмирала Даниэля Вильстера, но вскоре выяснилось, что казна настолько худа, что денег на снаряжение кораблей не хватает, и проект заглох.

Вильстер же оказался весьма ушлым мужчиной: вскоре он прибыл в Петербург, где объявил, что не является врагом России и имеет важное государственное дело к царю (удивительная, однако, простота нравов). Петр, прознав про Мадагаскар, воспылал.

Подготовку развернули в Ревеле (нынешний Таллин) в условиях строжайшей секретности. Вся переписка велась в походной канцелярии командующего русским флотом генерал-адмирала Апраксина без привлечения сотрудников Адмиралтейств-коллегии и Коллегии иностранных дел: они были набиты представителями западных дворов. В документах даже не указывали место назначения, писали: «Следовать в назначенное вам место».

© Карта мира XVII века с предполагаемым маршрутом экспедиции

Вильстера же доставили в Рогервик, и до самого отплытия он жил в доме коменданта в полной изоляции, фактически на положении узника. Идти решили не под военным флагом, а поскольку многопушечные фрегаты под торговым флагом — явление подозрительное, было приказано избегать оживленных морских путей. Маршрут проложили не через Ла-Манш, а вокруг Британии.

На выделенные из казны три тысячи рублей снарядили два фрегата голландской постройки: «Амстердам Галей» и «Декрон де Ливде». Руководившему экспедицией Вильстеру было поручено разгромить основные пиратские базы, передать письмо Петра владыке Мадагаскара и договориться с ним об установлении дипломатических и торговых отношений.

Корабли вышли из Ревеля 21 декабря 1723 года. Но не успели они добраться даже до Датских остовов, как во время шторма один из фрегатов дал течь, а у другого обнаружились проблемы с остойчивостью. Пришлось им не солоно хлебавши возвращаться в порт. Петр тем не менее не отказался от своего намерения, развернулись новые и более тщательные приготовления. Однако после смерти первого российского императора на африканском походе поставили крест. Так Россия и не добралась до Черного континента.