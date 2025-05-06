Почему на Евсеев день нельзя играть свадьбы

В православной церкви вспоминают мучеников Савву Стратилата и Евсевия. А в народе этот день именуют Евсеевым.

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В старину говорили: "Пришел Евсей - овсы сей". Если позволяла погода, с этого дня начинали сеять овес. Многие были заняты земледелием, а важных решений не принимали, как и не играли свадеб. Считалось, что начатое в мае дело обязательно будет сложным, а рожденные в этот месяц будут маяться. Улучшить свою долю можно было лишь умываясь по утрам святой водой или водой из родника. Причем делали это ранним утром до восхода солнца.

В этот день не пускали в дом непрошеных гостей, поскольку они могут забрать счастье, мир и достаток. Также не стригли волосы, чтобы не укоротить судьбу. Не мыли пол и не ругались с близкими.

Считалось, что с Евсеева дня бывает еще двенадцать морозов, которые могут погубить посевы. Если ночью облачно - жди затяжных дождей. Заметили муравьев - тепло придет через неделю. Если в этот день найти гриб сморчок - проса будет в достатке. Птицы вьют гнезда с северной стороны - жди жаркое лето. Весь день стоит теплая погода - лето наступит рано. Ливень пошел - сена много будет.