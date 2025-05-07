Между Третьей и Второй: план войны против СССР был готов уже 22 мая 1945-го

Свою предыдущую статью о наших англосаксонских союзниках во Второй мировой войне я завершил следующими словами: «Первые признаки того, что даже формальная дружба Москвы с англосаксами заканчивается, обнаружились уже через несколько дней после того, как мы 9 мая 1945 года отпраздновали День Победы».

© Соцсети

Что я имел в виду? Американский президент Гарри Труман дал команду приостановить поставки по программе ленд-лиза Советскому Союзу. Это произошло 11 мая 1945 года, т.е. спустя два дня после нашего Дня Победы и спустя месяц после того, как Труман заменил ушедшего из жизни 12 апреля Франклина Рузвельта на посту президента США.

Советский Союз был поставлен в известность об этом решении. Примечательно, что о прекращении действия всей программы ленд-лиза Вашингтон объявил 18 августа 1945 года. Т.е. три с лишним месяца спустя после приостановки поставок Советскому Союзу.

Конечно, такая приостановка не была критичной для Советского Союза, но это был первый официальный сигнал о том, что союзнические отношения между двумя странами завершаются.

Конечно, будь жив Франклин Рузвельт, такого не могло бы произойти. Сталин и Рузвельт были настоящими союзниками.

На Тегеранской конференции 1943 года Рузвельт обещал Сталину, что после войны помощь нашей стране будет продолжаться. На смену ленд-лизу прийдет долгосрочный кредит на сумму 6 миллиардов долларов.

На Ялтинской конференции Рузвельт подтвердил свое намерение предоставить нам кредит, увеличив сумму до 10 миллиардов. Но все эти планы рухнули 12 апреля, когда Рузвельта «ушли» из жизни.

Об убийстве американского президента я подробно писал в статье «Список убитых американских президентов: в него забыли внести 32-го президента».

© Глава СССР Иосиф Сталин и президент США Франклин Д. Рузвельт, 1945 год // DPA/TASS

Версий причин убийства Рузвельта много, но одна из главных – не допустить создания после войны советского-американского альянса.

О том, что разворот в советско-американских отношениях начнется, Сталин понял в тот самый момент, когда узнал о смерти Франклина Рузвельта. Советская разведка информировала его о том, кто такой Гарри Труман еще тогда, когда в ноябре 1944 года были обнародованы результаты президентских выборов. Пара «Рузвельт – Труман» была более чем странной.

Вице-президент сильно отличался по своему мировоззрению и политическим взглядам от президента. Гарри Труман, был типичным представителем тех самых англосаксов, с которыми воевать опасно, а дружить тем более.

Труман старался не показывать слишком уже откровенно своей неприязни в отношении Советского Союза до сентября 1945 года. По той причине, что победой над Гитлером война для Вашингтона не закончилась. США находились в состоянии войны с Японией. И очень рассчитывали на помощь СССР в разгроме Японии (согласно договоренностям Рузвельта и Сталина на Ялтинской конференции).

© Иосиф В. Сталин (СССР), Гарри С. Трумэн (США) и Уинстон Черчилль (Великобритания), 1945 год // Global Look Press

Без натяжки можно утверждать, что Москва внесла решающий вклад в разгром японцев. 2 сентября 1945 года они подписали акт о капитуляции. Этот день также является датой окончания Второй мировой войны. После этого Труман в общении со Сталиным уже снял окончательно маску союзника.

После «смены караула» в Белом доме в апреле 1945 года воспрял духом и премьер-министр Британии Уинстон Черчилль, самый что ни наесть «махровый» англосакс. Который на встречах глав «большой тройки» антифашистского альянса в Тегеране и Ялте чувствовал себя «третьим лишним». Имея моральную и политическую поддержку Трумана, Черчилль стал действовать дерзко и коварно. Чуть ли не на следующий день после смерти Франклина Рузвельта британский премьер отдал приказ своим генералам приступить к разработке плана военной операции под кодовым названием "Немыслимое".

Согласно этому плану, предполагалось развернуть оружие англосаксов против Советского Союза. Решение Черчилля было действительно немыслимым. Диктовалось оно опасениями британского премьера, что стремительно наступающий на Восточном фронте СССР возьмет под свой контроль большую часть Европы.

Справедливости ради следует признать, что некоторые представители американской элиты еще до смерти Рузвельта также предпринимали попытки развернуть вектор войны. Прежде всего, я имею в виду секретные переговоры американского дипломата и разведчика Аллена Даллеса (будущего первого главы ЦРУ США) в Швейцарии с представителями Третьего Рейха.

Причем, судя по всему, переговоры держались в секрете от самого президента Франклина Рузвельта. Но зато об этом знал Сталин, который получал информацию по каналам советской разведки. А Рузвельт, как это ни парадоксально, узнавал об этом от Сталина. Кое-какие тайны по поводу этих переговоров были приоткрыты нашим согражданам в телевизионном фильме «Семнадцать мгновений весны» (1973 г.) по сценарию Юлиана Семенова.

В 1948 году свет увидела книга У. Черчилля «Вторая мировая война», в которой он откровенно описывает напряженную для англосаксов и Запада в целом ситуацию весной 1945 года: «Уничтожение военной мощи Германии повлекло за собой коренное изменение отношений между коммунистической Россией и западными демократиями. Они потеряли своего общего врага, война против которого была почти единственным звеном, связывавшим их союз. Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели и не ставили предела своему продвижению и стремлению к окончательному господству».

Черчилль признает, что Британия и ее ближайшие союзники стали пересматривать свою тактику и особенно стратегию ведения войны на финальной фазе: «во-первых, Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира; во-вторых, надо немедленно создать новый фронт против её стремительного продвижения; в-третьих, этот фронт в Европе должен уходить как можно дальше на восток…».

Акт об окончательной капитуляции Третьего Рейха был подписан 8 мая. А 22 мая, т.е. ровно две недели спустя на стол Черчилля был положен документ «План операции «Немыслимое». План предусматривал, что 1 июля 1945 года вооруженные силы англосаксов нанесут неожиданный удар по советским войскам в Европе (преимущественно в Германии и Польше). Предполагалось задействовать 47 английских и американских дивизий (в том числе 14 бронетанковых).

Плюс к этому планировались бросить против Красной армии 12 дивизий Третьего Рейха. Последние размещались в Шлезвиг-Гольштейне и Южной Дании, под контролем англосаксов, но не были расформированы.

Их даже «натаскивали» английские инструкторы. К слову сказать, в английской зоне находились и другие нерасформированные части союзников Третьего Рейха: венгерские (12 тысяч человек), эстонские (3200 человек), литовские и латвийские (21 тысяча человек).

Об этом «немыслимом» факте Сталину и советскому военному командованию докладывала наша разведка. Главнокомандующий Группой советских оккупационных войск Германии маршал Советского Союза Г.К. Жуков, в свою очередь, 15 ноября 1945 года послал телеграмму первому заместителю председателя Совнаркома СССР, наркому иностранных дел СССР В.М. Молотову о принятии мер по наведению порядка в английской оккупационной зоне, расформированию немецких частей: «Я считаю целесообразным поставить об этом вопрос в Контрольном совете и потребовать допуска в английскую зону комиссии контрольного совета. Наличие упомянутых немецких формирований подтверждается нашей агентурной разведкой. Прошу ваших указаний».

Только в январе 1946 года. под сильным давлением Москвы было проведено расформирование частей Третьего Рейха.

План «Немыслимое» не нашел должной поддержки со стороны английских военных, которым было предложено оценить документ. Слишком неравны были силы советских вооруженных сил и сил англосаксов (даже с учетом возможного привлечения нерасформированных немецких дивизий).

Англосаксы подсчитали: в операции «Немыслимое» им будет противостоять Красная армия с силами, эквивалентными 170 дивизиям союзников (из которых З0 дивизий — бронетанковые). А всего Красная Армия располагала силами, эквивалентными 264 союзническим дивизиям. В то время как англо-американцы во всей Европе имели 103 дивизии.

Даже главный разработчик плана бригадный генерал Джеффри Томпсон (во время войны командовал артиллерией Британии) признавал высокие риски «Немыслимого». Вся надежда, по мнению генерала, была на внезапность военной операции.

В этом смысле «Немыслимое» чем-то напоминал гитлеровский план «Барбаросса». Правда, заходить на территорию СССР англосаксы не планировали. Советские войска следовало отбросить с территории Германии и Польши до советской границы для того, чтобы защитить Европу от «коммунистической заразы».

План «Немыслимое» был также подвергнут критике некоторых английских политиков. Они справедливо подчеркивали, что Британия из «освободителя» в глазах человечества станет «агрессором» и утратит доверие в мире. План «Немыслимое» был радикально переработан. И из наступательного он стал оборонительным.

Новая версия была представлена Черчиллю 11 июля. Был разработан комплекс мер по защите той части Европы, которая находилась под контролем американцев, британцев и французов. Мол, Советский Союз может пойти дальше на запад, вплоть до Атлантики и даже попытаться захватить острова Туманного Альбиона.

Но СССР за красные линии оккупационных зон не заходил, четко придерживаясь договоренностей с союзниками. Вторая версия документа (как и первая) оказалась практически не реализованной.

Намерения британских союзников становились немедленно известными Москве. Информацию по «Немыслимому» советская разведка получала от британских агентов, известных как «Кембриджская пятёрка». В советской прессе время от времени упоминался план «Немыслимое», но в Лондоне его называли «фальшивкой». В 1998 году документ был рассекречен…

Одна из причин, почему план «Немыслимое» быстро «сдох», стало то, что летом 1945 года Черчилль, потерпел поражение на выборах и ушёл в отставку. Его преемник на посту премьер Клемент Эттли положил «Немыслимое» под сукно, а до своего плана у него руки и голова не дошли.

Зато эстафету Черчилля подхватил за океаном Гарри Труман. В начале сентября 1945 года японская армия под натиском советских войск капитулировала и было объявлено об окончании Второй мировой войны. Как я отметил выше, Труман с нетерпением ждал этого момента и сбросил маску союзника Москвы.

Уже через несколько дней после окончания войны он дал команду американским генералам разработать план военного удара по Советскому Союзу под кодовым названием «Тоталити» (от англ. Totality — тотальность).

Американский план, как и британский «Немыслимое», преследовал цель предотвратить установление контроля Советов над всей Европой. Американский план отличался от британского тем, что для сдерживания Красной армии предполагалось использование атомного оружия, которое только что было апробировано в японских городах Хиросима и Нагасаки.

Правда, опасения американцев (как и англичан) не оправдывались: Советы не проявляли никаких попыток вторгнуться в оккупационные зоны союзников и установить контроль над всем Старым светом.

Опять-таки советское руководство знало все о плане «Тоталити». Кроме того, были утечки информации по указанному плану.

Некоторые историки полагают, что план «Тоталити» был не военным, а военно-психологическим. Неким устрашающим напоминанием Москве, что у США есть ядерное оружие, которого нет у Москвы. Но такое напоминание лишь ускорило создание атомного оружия Советским Союзом. Испытания первой советской атомной бомбы были проведены в 1949 году.

Труман и его генералы на месте не стояли. Они демонстрировали сумасшедшую креативность, точнее деструктивность, создавая новые планы уничтожения Советского Союза. 2 марта 1946 года Объединенный комитет военного планирования США представил Труману новый план военной операции против СССР под названием «Пинчер» (планировалось сбросить от 20 до 30 атомных бомб на двадцать городов СССР).

На смену «Пинчеру» в августе 1947 года пришел план «Бройлер». Особенно плодовитым оказался 1948 год, в течение которого последовательно готовились следующие планы: «Бушвэкер», «Кранкшафт», «Хафмун», «Флитвуд», «Когвилл», «Оффтэк» и «Чариотир». С каждым новым планом масштабы планируемых ядерных ударов увеличивались. Так, по плану «Чариотир» на 70 советских городов должно быть сброшено 200 атомных бомб. В 1949 году появляются планы «Троян» и «Дропшот».

Последний из названных планов предполагал обрушить на СССР 300 атомных бомб и 250 тысяч тонн обычных; действовал несколько лет. Впрочем, по мнению экспертов, план «Дропшот» утратил свою актуальность примерно к середине 1950-х годов.

К этому моменту даже по признанию американцев Советскому Союзу уже удалось достичь ядерного паритета с Соединенными Штатами. Подробнее об этом можно прочить в моей статье «75 лет назад Советский Союз сделал важнейший шаг в установлении ядерного паритета с США».

***

Думаю, что первый сигнал о развороте политики США в отношении СССР Москва получила еще до новости о приостановке ленд-лиза. Еще тогда, когда бои в Европе продолжалась. А именно в апреле. Но сигнал этот поступил в Москву не по официальным каналам, а по каналам советской разведки.

Америка в годы войны стала, по выражению некоторых журналистов и политиков, «розовой». Т.е. весьма симпатизировавшей Советскому Союзу и даже желающей заимствовать у него лучший опыт.

Поэтому в США у советских разведчиков было очень много добровольных агентов, которые действовали не за деньги, а по политическим убеждениям. Вот они и сообщили о том, что чуть ли на следующий день после того, как Труман занял Белый дом (т.е. 13 апреля), новоиспеченный американский президент дал команду генералам разработать план военной операции, который позднее получил название «Тоталити».