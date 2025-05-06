Сколько коренных москвичей существует на самом деле

Историки считают, что в настоящее время в столице России только 10% жителей могут считать себя коренными москвичами. Антропологи же утверждают, что их вовсе не осталось. Кто же в этом споре прав?

Освоение Москвы

Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН отмечают, что Москва была городом мигрантов с древних времен. Из-за этого смысл понятия «коренной москвич» размывается. Кроме того, столичные власти уверяют – такого статуса и вовсе быть не может. Нет данных о коренных москвичах в Мосгорстате и ГУВД. Согласно археологическим раскопкам, первый человек на территории современной Москвы появился в эпоху неолита. Активно же местность начали заселять с конца I тысячелетия н. э. Сначала это делали финно-угорские народы – мордва, марийцы, удмурты и финны, а потом славянские племена вятичей и кривичей.

Во второй половине XII века в Москву перебираются жители Среднего Приднепровья, а ещё через век Москва и её окрестности становятся центром притяжения населения различных регионов Руси. На это повлияло выгодное географическое положение города: населённый пункт располгался на перекрёстке водных и сухопутных путей.

Очередная волна миграции захлестнула Москву во время нашествия Батыя на Владимиро-Суздальское княжество, а после подчинения Новгорода Иваном Грозным в город перебрались тысячи новгородцев.

Но на численность населения влияли не только соседи. В Москву приезжали и европейцы – литовцы, поляки, немцы, шотландцы, голландцы. Наиболее активно они пополняли ряды москвичей во времена правления Ивана IV, Петра I и Екатерины II. После отмены крепостного права в 1861 году в Москву ринулись крестьяне. В городе они становились ремесленниками и торговцами. Уже к концу XIX века, по данным царской полиции, пятая часть населения города не относилась к русским.

Из Москвы

А вот во время Гражданской войны жителей в Москве стало меньше. Горожане предпочитали уезжать в деревни, чтобы не умереть от голода. Да и вдали от крупного города в то время было всё же спокойнее. Почти 400 тысяч москвичей погибли в период Великой Отечественной войны. Очередная волна эмиграции началась в перестроечный период. Москвичи, как и другие россияне, массово ломанулись за границу. Но даже перечисленные события существенно не влияли на рост численности населения столицы. Так, в 1956 году в городе проживало 4 839 000 человек, а в 1991 году – 9 017 415 жителей.

Город для всех

В поисках лучшей жизни россияне начали переезжать в Москву уже после распада СССР. Тогда же город заполнили мигранты из Средней Азии и Закавказья, Вьетнама и Китая. Такая массовая тенденция привела к тому, что в Белокаменной вырос уровень преступности, а у тех, кто считает себя коренными москвичами, сформировалось негативное отношение к «понаехавшим». Данную проблему не удаётся решить до сих пор, хотя столичные власти в этом направлении постоянно предпринимают какие-то шаги. Например, говорится даже о создании «кодекса москвича», который бы разъяснял приезжим правила и нормы поведения в мегаполисе.

В дискуссиях о том, как нормализовать взаимодействие между представителями разных национальностей, в очередной раз всплывает вопрос: кого же считать коренным москвичом? Правительство Москвы, выбирая толерантную линию поведения, предлагает не наделять понятие «коренной москвич» принципиальным смыслом и считать таковыми всех, кто выбрал столицу в качестве постоянного места жительства.