Шпионка и любимая танцовщица Сталина: как сложились судьбы русских балерин

10 лет назад ушла из жизни знаменитая балерина Майя Плисецкая. Артистка объездила с гастролями весь мир, и ее по праву признали эталоном русского балета. Солистка Большого и Мариинского театров Евгения Образцова рассказала «Вечерней Москве», почему нашим танцовщицам все еще нет равных.

Особенность русского балета в соблюдении всех правил этого вида танца и бережном сохранении традиций отечественной школы — в учебных заведениях воспитывают настоящие таланты, а наше образование дает широкий диапазон от классики до современности.

«Душой исполненный полет» — понятие балетного искусства, непостижимое, но присущее только русским. Хорошие артисты есть в любой стране, но только у нас откликается вдохновенность в движениях рук, в каждой балетной позиции, и так сильна эстетика одухотворенного движения.

Но самое важное, что отличает ярких танцовщиц, — индивидуальность. С ней рождаются, это как дар: либо ты интересный, либо нет. Индивидуальность — это то, что тебе дано от Бога. Ты можешь научиться чему угодно: играть на скрипке, крутить 32 фуэте, говорить на всех языках, но, к сожалению, ты при этом можешь остаться неинтересным людям. Балет — это профессия публичная, она хорошо показывает, какой ты. Если в тебе нет индивидуальности, ты ее никак не разовьешь.

Ушла со сцены из-за любви

Дебютировала в 1930 году.

Беспрецедентная удача улыбнулась балерине Ирине Бароновой — в 14 лет она стала самой юной исполнительницей главной партии в балете «Лебединое озеро». Рано начавшая карьеру артистка закончила ее тоже рано. В 27 девушка ушла со сцены, подчинившись ультиматуму возлюбленного Сесила Теннанта. Но счастье было недолгим — мужчина погиб в автокатастрофе. На сцену Баронова не вернулась, но снималась в кино, воспитывала балерин и ставила спектакли.

Роковая связь

Дебютировала в 1941 году.

Балерины постоянно находились под контролем — красавицы блистали в высшем обществе, много общались с иностранцами. Неудивительно, что многие из них не могли избежать подозрений. Так, Майю Плисецкую подозревали в работе на английскую разведку и запрещали ей выезд из страны. Причиной подозрений стали доносы завистников, но во многом реальным поводом стали ухаживания второго секретаря английского посольства Джона Моргана.

Обошла королеву

Дебютировала в 1928 году.

Галина Уланова была музой поэтов, художников, режиссеров, а эпитет «богиня» стал неизменной приставкой к ее фамилии. Но главный триумф ждал ее в Лондоне — 46-летняя балерина исполняла роль Джульетты. Публика начала аплодировать приме до того, как встала королева Великобритании — нонсенс для того времени!

Любимая балерина Сталина

Дебютировала в 1933 году.

Карьера Ольги Лепешинской складывалась вопреки — ее внешность с непослушными кудрями и веснушками не соответствовала канонам красоты. Но все предрассудки поборола целеустремленность артистки, ставшей эталоном в исполнении фуэте. Когда началась война, девушка со всем жаром просилась на фронт, но получила отказ. Тогда вместе с творческими бригадами балерина начала выступать перед военнослужащими и, невзирая на боль, крутила фуэте на голой земле, не обращая внимания, что пуанты фактически ввинчиваются в почву.

Семеновский полк

Дебютировала в 1930 году.

Агриппина Ваганова назвала невзрачную девочку, пришедшую на отбор в ее школу, «замухрышкой». Но в этот раз чутье знаменитую балерину и педагога подвело — нелестно она отозвалась о балерине Марии Семеновой, которая потом стала ее любимой ученицей. Прима, минуя кордебалет, что было неслыханно, сразу после выпуска танцевала главные партии и стала первой советской балериной, выступившей в театре Гранд-опера. До 95 лет Мария Семенова преподавала, среди ее учеников Николай Цискаридзе, Майя Плисецкая, Нина Тимофеева и многие другие. Воспитанников балерины в профессиональной среде называли «Семеновским полком».

Росла без отца и много работала

Дебютировала в 1899 году.

Балерина Анна Павлова покорила весь мир во время гастролей, организованных импресарио Сергеем Дягилевым. Танец «Умирающий лебедь» стал ее визитной карточкой. Успех пришел благодаря невероятному трудолюбию — она выступала, игнорируя плохое самочувствие и травмы. Протекции и защитников у нее не было. Ее мать была прачкой, а отец и вовсе неизвестен, поэтому молодая артистка знала, что ее единственные козыри — талант и бешеная работоспособность.

Скрыла проблемы со спиной

Дебютировала в 2003 году.

В балетные училища отбор очень строгий. У современной примы Дианы Вишневой не было идеальных физических данных, подходящих для балета, но зато была сумасшедшая любовь к танцу. Ради того, чтобы девушка поступила в Академию русского балета имени Вагановой, мама Вишневой подделала рентгеновские снимки и переписала медицинскую карту, чтобы скрыть найденные врачами проблемы с позвоночником.

Больше, чем кажутся

Издалека не всегда понятно, какого роста танцовщица, а из-за легкости и воздушности движений кажется, что все балерины миниатюрные и хрупкие. Но на самом деле это не так. Самый востребованный размер пуантов — 40, так как современные танцовщицы отличаются высоким ростом. Стандарта 90/60/90 тоже нет — девушки просто должны быть сложены пропорционально. Тем, кто отличается изящностью сложения и носит 37-й размер обуви, приходится искать туфельки в винтажных магазинах.

Подложить сопернице стекло

Один из самых распространенных стереотипов о балете — жесткая конкуренция и борьба без правил за главные партии. Доля правды в этом есть — соперничество и правда в театрах присутствует, однако пакостей вроде испорченных костюмов и стекол в пуантах нет. За такой проступок последует серьезное наказание — интриганка может вылететь из училища или театра с волчьим билетом, и потому вредить здоровью коллеги никто не будет.