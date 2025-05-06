Шпионка и любимая танцовщица Сталина: почему нашим балеринам все еще нет равных

Вечерняя Москва

10 лет назад ушла из жизни знаменитая балерина Майя Плисецкая. Артистка объездила с гастролями весь мир, и ее по праву признали эталоном русского балета. Солистка Большого и Мариинского театров Евгения Образцова рассказала «Вечерней Москве», почему нашим танцовщицам все еще нет равных.

Шпионка и любимая танцовщица Сталина: как сложились судьбы русских балерин
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Особенность русского балета в соблюдении всех правил этого вида танца и бережном сохранении традиций отечественной школы — в учебных заведениях воспитывают настоящие таланты, а наше образование дает широкий диапазон от классики до современности.

«Душой исполненный полет» — понятие балетного искусства, непостижимое, но присущее только русским. Хорошие артисты есть в любой стране, но только у нас откликается вдохновенность в движениях рук, в каждой балетной позиции, и так сильна эстетика одухотворенного движения.

Но самое важное, что отличает ярких танцовщиц, — индивидуальность. С ней рождаются, это как дар: либо ты интересный, либо нет. Индивидуальность — это то, что тебе дано от Бога. Ты можешь научиться чему угодно: играть на скрипке, крутить 32 фуэте, говорить на всех языках, но, к сожалению, ты при этом можешь остаться неинтересным людям. Балет — это профессия публичная, она хорошо показывает, какой ты. Если в тебе нет индивидуальности, ты ее никак не разовьешь.

Ушла со сцены из-за любви

Дебютировала в 1930 году.

Беспрецедентная удача улыбнулась балерине Ирине Бароновой — в 14 лет она стала самой юной исполнительницей главной партии в балете «Лебединое озеро». Рано начавшая карьеру артистка закончила ее тоже рано. В 27 девушка ушла со сцены, подчинившись ультиматуму возлюбленного Сесила Теннанта. Но счастье было недолгим — мужчина погиб в автокатастрофе. На сцену Баронова не вернулась, но снималась в кино, воспитывала балерин и ставила спектакли.

Роковая связь

Дебютировала в 1941 году.

Балерины постоянно находились под контролем — красавицы блистали в высшем обществе, много общались с иностранцами. Неудивительно, что многие из них не могли избежать подозрений. Так, Майю Плисецкую подозревали в работе на английскую разведку и запрещали ей выезд из страны. Причиной подозрений стали доносы завистников, но во многом реальным поводом стали ухаживания второго секретаря английского посольства Джона Моргана.

Обошла королеву

Дебютировала в 1928 году.

Галина Уланова была музой поэтов, художников, режиссеров, а эпитет «богиня» стал неизменной приставкой к ее фамилии. Но главный триумф ждал ее в Лондоне — 46-летняя балерина исполняла роль Джульетты. Публика начала аплодировать приме до того, как встала королева Великобритании — нонсенс для того времени!

Любимая балерина Сталина

Дебютировала в 1933 году.

Карьера Ольги Лепешинской складывалась вопреки — ее внешность с непослушными кудрями и веснушками не соответствовала канонам красоты. Но все предрассудки поборола целеустремленность артистки, ставшей эталоном в исполнении фуэте. Когда началась война, девушка со всем жаром просилась на фронт, но получила отказ. Тогда вместе с творческими бригадами балерина начала выступать перед военнослужащими и, невзирая на боль, крутила фуэте на голой земле, не обращая внимания, что пуанты фактически ввинчиваются в почву.

Семеновский полк

Дебютировала в 1930 году.

Агриппина Ваганова назвала невзрачную девочку, пришедшую на отбор в ее школу, «замухрышкой». Но в этот раз чутье знаменитую балерину и педагога подвело — нелестно она отозвалась о балерине Марии Семеновой, которая потом стала ее любимой ученицей. Прима, минуя кордебалет, что было неслыханно, сразу после выпуска танцевала главные партии и стала первой советской балериной, выступившей в театре Гранд-опера. До 95 лет Мария Семенова преподавала, среди ее учеников Николай Цискаридзе, Майя Плисецкая, Нина Тимофеева и многие другие. Воспитанников балерины в профессиональной среде называли «Семеновским полком».

Росла без отца и много работала

Дебютировала в 1899 году.

Балерина Анна Павлова покорила весь мир во время гастролей, организованных импресарио Сергеем Дягилевым. Танец «Умирающий лебедь» стал ее визитной карточкой. Успех пришел благодаря невероятному трудолюбию — она выступала, игнорируя плохое самочувствие и травмы. Протекции и защитников у нее не было. Ее мать была прачкой, а отец и вовсе неизвестен, поэтому молодая артистка знала, что ее единственные козыри — талант и бешеная работоспособность.

Скрыла проблемы со спиной

Дебютировала в 2003 году.

В балетные училища отбор очень строгий. У современной примы Дианы Вишневой не было идеальных физических данных, подходящих для балета, но зато была сумасшедшая любовь к танцу. Ради того, чтобы девушка поступила в Академию русского балета имени Вагановой, мама Вишневой подделала рентгеновские снимки и переписала медицинскую карту, чтобы скрыть найденные врачами проблемы с позвоночником.

Больше, чем кажутся

Издалека не всегда понятно, какого роста танцовщица, а из-за легкости и воздушности движений кажется, что все балерины миниатюрные и хрупкие. Но на самом деле это не так. Самый востребованный размер пуантов — 40, так как современные танцовщицы отличаются высоким ростом. Стандарта 90/60/90 тоже нет — девушки просто должны быть сложены пропорционально. Тем, кто отличается изящностью сложения и носит 37-й размер обуви, приходится искать туфельки в винтажных магазинах.

Подложить сопернице стекло

Один из самых распространенных стереотипов о балете — жесткая конкуренция и борьба без правил за главные партии. Доля правды в этом есть — соперничество и правда в театрах присутствует, однако пакостей вроде испорченных костюмов и стекол в пуантах нет. За такой проступок последует серьезное наказание — интриганка может вылететь из училища или театра с волчьим билетом, и потому вредить здоровью коллеги никто не будет.

Истории
Нина Тимофеева
Джон Морган
Евгения Образцова
Агриппина Ваганова
Ольга Лепешинская
Диана Вишнева
Майя Плисецкая
Мария Семенова
Анна Павлова
Сергей Дягилев
Николай Цискаридзе
Галина Уланова