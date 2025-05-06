Куда пропало золото КПСС после распада СССР

Распад СССР вскрыл множество фактов о деятельности советского руководства. Самым громким инцидентом можно считать исчезновение «золота партии». В начале 90-х высказывалось множество версий относительно того, куда же могли ценности КПСС деться.

Дай миллион!

Госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис в своём докладе в 1991 году заявил, что правительство СССР распродало золотые запасы. Правда, на доклад остались только ссылки – в том числе и иностранных источников. Оригинал никто не видел. Журналист Георгий Вачнадзе утверждал, что на счетах ряда международных финансовых организаций хранится практически почти половина от общей доли золотого запаса СССР. Всё остальное оказалось разворовано «на месте». Много сведений о золотовалютных махинациях правительства собрал экономист и политический деятель Егор Гайдар. Но доказать он ничего не смог, так как довольно быстро лишился поста и.о. премьера.

Где деньги?

Существование партийных золотовалютных фондов подтверждал председатель главного банка СССР Виктор Геращенко. По его словам, были три кассы, принадлежащие КПСС, стоимость которых оценивалась в миллионы долларов В 1991 году состояние исчезло, а самого Геращенко обвинили в причастности к этому. Заместитель министра финансов Нечаев обращал внимание – не мог человек, связанный с банковской сферой, не знать, куда исчезли средства.

А американские специалисты Уэйр и Бёрнелл в своих трудах изложили теорию, которая сводится к тому, что «золото партии» – это фейк. Мол, не могло быть у КПСС таких внушительных финансовых резервов. Впрочем, официального подтверждения существования золотых запасов у коммунистов действительно нет. Так как круг лиц, которые могли бы располагать секретной информацией, постоянно сужается, расследование практически стоит на месте. Поэтому можно смело предположить – все точки над «i» в этой истории никогда и не будут расставлены.