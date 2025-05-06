Какие города считались самыми опасными в СССР

В любом государстве на земном шаре есть города, в которых хочется жить и в которых это делать опасно. Советский Союз не был исключением. Правда, исследователи старались избегать однозначных оценок. На звание «самого опасного» в стране могли претендовать различные населённые пункты. Многое зависело от событий, происходивших в мире и самого определения опасности. Разные люди в это понятие вкладывают разные смыслы.

Время военное

В годы Великой Отечественной войны самым опасным для проживания городом в СССР стал Ленинград. За 872 дня, что длилась осада фашистами этого советского города, по разным причинам (голод, обстрелы, бомбёжки, болезни) погибло до полутора миллиона ленинградцев. Не удивительно, что по показателям «убыли народонаселения» Ленинград оказался на первом месте.

Чистый воздух

С точки зрения экологии, самым «грязным» городом в СССР считался Норильск. Естественно, такая репутация сделала населённый пункт наиболее неблагополучным для проживания в стране.

Так как Норильск в годы советской власти был закрытым городом, полных сведений о том, насколько часто и, самое главное, чем болели его жители, нет. Однако, данные о том, что у норильчан и продолжительность жизни меньше, и болеют они регулярно, всё-таки доходили и до жителей других городов огромного государства.

Советские граждане связывали это прежде всего с плохой экологической обстановкой. Фактически, город возник как «приложение» к Норильскому никелевому комбинату, строительство которого началось в 1935 году.

Бандитский, но не Петербург

Криминальной столицей Санкт-Петербург стал уже после распада Советского Союза. Самыми же опасными в криминальном плане в СССР считались: Казань, Одесса, Ростов-на-Дону, Днепропетровск, Комсомольск-на-Амуре. Такая репутация приводила к тому, что некоторые горожане даже предпочли покинуть свою малую родину и переехать на ПМЖ в куда более спокойное место.

Кстати, лидером по криминогенной обстановке всё же была Москва. Этот город как магнит притягивал преступников всех профилей. Но в столицу всё равно рвались и рядовые граждане. Несмотря на потенциальную опасность, возможностей для самореализации в Москве было куда больше.