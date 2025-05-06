Что случилось с британским пассажирским лайнером «Лузитания» 110 лет назад

110 лет назад в результате торпедной атаки с германской подводной лодки затонул британский пассажирский лайнер «Лузитания» — один из самых больших и быстроходных в мире на тот момент. Жертвами катастрофы стали почти 1,2 тыс. мирных людей, многие из которых были гражданами США. Как подчёркивают историки, гибель «Лузитании» стала одним из поводов для вступления Соединённых Штатов в Первую мировую войну на стороне Антанты. Между тем все обстоятельства гибели трансатлантического лайнера не выяснены до сих пор.

7 мая 1915 года немецкая субмарина U-20 торпедировала британский пассажирский лайнер «Лузитания». В результате его потопления погибли почти 1,2 тыс. человек. Эта трагедия стала одним из поводов для вступления США в Первую мировую войну на стороне Антанты.

Загадочный груз

«Лузитанию» спустили на воду в 1906 году. Судно принадлежало компании — оператору трансатлантических маршрутов Cunard Line. Корабль был назван в честь древнеримской провинции, располагавшейся на Пиренейском полуострове.

На момент ввода в эксплуатацию «Лузитания» была крупнейшим океанским лайнером в мире. За время своего существования судно побило несколько рекордов по скорости пересечения Атлантического океана. В 1909 году лайнер совершил своё самое быстрое путешествие на запад со средней скоростью 47,87 км/ч.

Часть затрат на строительство «Лузитании» покрыло правительство Великобритании. Поэтому Соединённое Королевство имело право в случае необходимости потребовать переоборудования лайнера во вспомогательный крейсер. После начала Первой мировой войны британские власти рассматривали возможность изъятия «Лузитании» для военных нужд, но затем отказались от этой идеи из-за большого расхода судном угля.

В апреле 1915 года лайнер совершил очередной переход из Ливерпуля в Нью-Йорк. Когда «Лузитания» стала готовиться к возвращению в Великобританию, германское посольство в США опубликовало в прессе предупреждение о том, что путешествие на её борту может быть рискованным. Однако, по словам историков, многие пассажиры не поверили, что военно-морской флот цивилизованного государства может атаковать судно, перевозящее мирных людей.

«Силы Антанты на начальном этапе Первой мировой войны уничтожили или захватили большую часть немецких надводных кораблей, действовавших в Мировом океане вдали от берегов самой Германии. Однако у немцев оставались подводные лодки, и германцы делали на них ставку в вопросе установления морской блокады Великобритании», — рассказал в беседе с RT член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

Причём командование военно-морского флота Германии считало, что топить нужно не только военные, но и гражданские суда неприятеля.

1 мая 1915 года «Лузитания» покинула Нью-Йорк и взяла курс на Ливерпуль. Историки до сих пор спорят насчёт того, что именно перевозило судно на борту. Так, некоторые исследователи утверждали, что гражданский корабль должен был доставить в Великобританию оформленные на подставное лицо винтовочные патроны, заготовки для шрапнельных снарядов, взрывчатые вещества и другие военные грузы. Однако достоверного подтверждения этим предположениям нет.

В начале мая капитан «Лузитании» Уильям Тёрнер получил от командования военно-морского флота предупреждение о том, что немецкая субмарина U-20 под командованием Вальтера Швигера атаковала суда у побережья Ирландии. После этого капитан приказал закрыть водонепроницаемые двери, задраить все иллюминаторы и удвоить количество наблюдателей. Кроме того, Тёрнер решил держаться ближе к берегу Ирландии, полагая, что в открытом море подводная лодка представляет для корабля гораздо большую угрозу.

Гибель «Лузитании»

7 мая 1915 года около 13:00 по местному времени «Лузитанию» заметил один из моряков U-20. Капитан Швигер изучил лайнер в перископ и принял решение атаковать его. Причём встреча судов, по словам историков, произошла случайно: субмарина уже готовилась к возвращению на базу.

Вперёдсмотрящий на «Лузитании» успел заметить выпущенную с U-20 торпеду за несколько мгновений до того, как она ударила в правый борт судна в 14:10. Прогремел мощный взрыв — и практически сразу после него, по свидетельствам выживших, ещё один.

«Лузитания» дала крен на правый борт. Её нос стал уходить под воду. Попытки довести судно до берега были обречены на провал. На корабле началась паника. Из-за сильного крена и стремительного затопления спустить на воду сумели всего шесть спасательных шлюпок.

В 14:25 подлодка U-20 покинула место атаки. Ещё три минуты спустя «Лузитания» затонула. Это произошло в 19 км от ирландского города Кинсейл.

На место гибели лайнера стали прибывать суда под флагами Великобритании, США и Греции. Их экипажи спасали остававшихся в воде людей. Кроме того, на помощь пассажирам и команде «Лузитании» поспешили ирландские рыбаки.

Всего на борту «Лузитании» находились около 1960 пассажиров и членов экипажа, из них погибли 1198 человек, включая около 100 детей. Тела примерно половины жертв так и не были найдены. Произошедшее стало одной из крупнейших морских катастроф начала XX века.

«Погибло множество мирных людей. Ни одна воюющая держава ничего подобного до этого не делала. Это было крупнейшее военное преступление, совершённое подводниками во время Первой мировой войны», — подчеркнул в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Капитан Тёрнер до последнего находился на «Лузитании». Во время крушения его смыло за борт волной, однако он продержался в воде около трёх часов и был спасён ирландскими рыбаками.

Вокруг второго взрыва на «Лузитании» до сих пор идут оживлённые дискуссии. Так, британская сторона утверждала, что U-20 на самом деле выпустила две торпеды, однако немцы это опровергли и заявили, что на судне якобы сдетонировали боеприпасы. У современных исследователей есть предположение, что взорваться могла угольная пыль.

По мнению историков, атаковав «Лузитанию», германские моряки навредили прежде всего собственной стране. Массовая гибель мирных людей шокировала международную общественность, причём власти стран Антанты делали всё возможное, чтобы привлечь к трагедии максимум внимания.

«Сам по себе факт гибели «Лузитании» — страшное, трагическое событие. Но британская пропаганда на этом примере демонстрировала миру «звериный оскал германского империализма», — рассказал в беседе с RT вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский.

Примерно каждый десятый погибший в катастрофе был американским гражданином. И общество в Соединённых Штатах отреагировало на произошедшее очень болезненно.