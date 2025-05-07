Календарь на 7 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Газета.Ru

7 мая в России отмечают День радио и поздравляют связистов ВМФ и военнослужащих Президентского полка. В мире чествуют сотрудников планетариев, а в США смешивают коктейль из сериала «Секс в большом городе». По народным приметам, в этот день ни в коем случае нельзя рассказывать окружающим о своих снах. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 7 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

7 мая: какие праздники отмечают в России и в мире
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Праздники в России и мире 7 мая

День радио в России

Дату профессионального праздника работников связи, радиовещания и телекоммуникаций выбрали в память о дне, когда в 1895 году русский физик Александр Попов представил устройство, способное улавливать электромагнитные волны. Опыт ученого лег в основу развития беспроводной телеграфии, радиопередачи и современных технологий связи. Сегодня День радио отмечают 7 мая в России и некоторых постсоветских странах (Армении, Белоруссии и т.д.). На международном уровне для праздника выбрана другая дата — по инициативе ЮНЕСКО его празднуют 13 февраля.

День связиста и сотрудника радиотехнической службы ВМФ России

С открытием физика Александра Попова связан профессиональный праздник тех, кто обеспечивает связь и радиотехническое обеспечение в Военно-морском флоте России. Без этих специалистов были бы невозможны управление флотом, навигация, разведка и обеспечение безопасности. Связистов и специалистов РТС называют «глазами и ушами» армии, они организуют радиосвязь между кораблями, береговыми командными пунктами и авиацией, отвечают за радиолокацию, радиоразведку и электронную борьбу.

День Президентского полка

Свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие элитного подразделения Службы коменданта Московского Кремля, входящего в Федеральную службу охраны (ФСО РФ). Специальное воинское подразделение для охраны Кремля и высшего руководства страны сформировали в 1936 году. Также Президентский полк несет почетную караульную службу у Вечного огня у Могилы неизвестного солдата у кремлевской стены и участвует в парадах на Красной площади.

Международный день планетариев

В праздник чествуют сотрудников планетариев, которые открывают взрослым и детям мир космоса, а еще играют ключевую роль в популяризации астрономии.

В этот день в планетариях проводят тематические лекции и экскурсии. Посетители могут узнать о строении Вселенной, планетах и галактиках, увидеть, как выглядит ночное небо в разных уголках Земли.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 мая в других странах

День защитника Отечества — Казахстан. Государственный праздник установлен в 1992 году в честь создания Вооруженных сил Республики Казахстан после обретения независимости. 7 мая чествуют военных, ветеранов и защитников республики. В стране проводят торжественные мероприятия, награждают военнослужащих по аналогии с 23 февраля в России.

День психического здоровья детей и молодежи — США и Канада. Праздник учрежден организацией FamilySmart. C годами он приобрел национальное значение, и к акции присоединились волонтеры, школы и медицинские учреждения. Для детей и подростков в этот день по всей стране проводят информационные кампании, где рассказывают о возможности поддержки и важности психического здоровья.

День коктейля Космополитен — США. Неофициальный праздник в честь классического коктейля, состоящего из водки, ликера трипл-сек (или куантро), лимонного и клюквенного соков. Космополитен начали подавать в американских барах в конце 70-х, и об его авторстве до сих пор ходят споры. Настоящую популярность коктейлю принес сериал «Секс в большом городе», главные героини которого заказывали его едва ли не при каждом выходе в свет.

Религиозные праздники 7 мая

День Мoлчeнcкой икoны Бoжиeй Мaтepи

Эта икона, почитающаяся Русской православной церковью, изображает Пресвятую Богородицу с младенцем Христом на руках. Считается, что образ способен помогать в трудных ситуациях и хранить верующих от бед и несчастий, а молитвы перед ним помогают человеку обрести внутренний мир и покой в душе. На иконе Богоматерь изображена в короне, на ее правой руке — младенец Иисус, а в левой – лестница, символизирующая путь от земли к небу.

Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Caввы Cтpaтилaтa

Святой мученик Савва Стратилат был военным начальником в III-IV веках. Он родился в Антиохии и в годы гонений на христиан отказался поклоняться языческим и римским богам. Согласно преданиям, Савву жестоко наказали за веру — его пытали, а позже казнили. Даже в момент мучений он не отрекся от Христа. После смерти Саввы на его могиле начали происходить чудеса.

Народные праздники и приметы 7 мая

Евсеев день (Евсей — овсы отсей)

По народному календарю отмечают праздник, связанный с традициями земледелия. В Евсеев день, когда крестьяне начинали сеять овес и просили хорошего урожая.

7 мая нельзя было никому рассказывать о своих снах. Считалось, что если обнародовать сокровенное, то плохие сны точно сбудутся, а хорошие не успеют стать явью.

Кроме того, женщинам не рекомендовали шить и вышивать, чтобы не оставить домочадцев без денег.

Приметы

  • Стая птиц над домом 7 мая принесет удачу в делах;
  • Жаркая погода в этот день — к прохладному июню;
  • Низкие облака означают скорую грозу.

Какие исторические события произошли 7 мая

  • 1744 год — царица Елизавета Петровна издала указ об отмене в России смертной казни.
  • 1755 год — открылся Московский государственный университет. В 1940 году в этот же день учреждение получило имя Михаила Ломоносова, инициатора основания учебного заведения.
  • 1780 год — Екатерина II указом закрепила одобренный Сенатом герб Петербурга с изображением скрещенных ключа и меча (символов апостолов Петра и Павла), расположенных на колонне с короной.
  • 1985 год — Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» для борьбы с алкоголизацией населения страны.
  • 1946 год — в Токио основали компанию Sony. Тогда она называлась «Токио цусин коге», что означало токийскую компанию телесвязи.
  • 1954 год — США, Франция и Великобритания ответили отказом на предложение Москвы включить СССР в состав НАТО.
  • 1992 год — в России водку и спирт впервые начали реализовывать по свободным ценам. В то же время в России начался наплыв импортного спирта, иногда сомнительного происхождения.
  • 1997 год — французский режиссер Люк Бессон представил на Каннском кинофестивале фильм «Пятый элемент». Картина с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович была самым кассовым французским фильмом до выхода истории о дружбе богача и эмигранта из Сенегала «1+1».
  • 2000 гoд — cocтoялacь первая инaугуpaция Влaдимиpa Путинa.

Дни рождения и юбилеи 7 мая

  • 1812 год — родился Роберт Браунинг — английский поэт и драматург, который входил в литературный кружок Чарльза Диккенса.
  • 1819 год — родился Отто Струве — российский астроном, открывший более 500 двойных звезд.
  • 1833 год — родился Иоганнес Брамс — немецкий композитор и пианист.
  • 1840 год — родился Петр Чайковский — русский композитор и дирижер, написавший балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».
  • 1903 год — родился Николай Заболоцкий — поэт и переводчик, в том числе «Слова о полку Игореве», автор «Столбцов», «Торжества земледелия».

Кто отмечает день рождения

  • 79 лет исполняется Владимиру Бортко — советскому и российскому кинорежиссеру, снявшему телеверсию романа «Мастер и Маргарита».
  • 42 года исполняется Александру Легкову — российскому лыжнику и олимпийскому чемпиону, завершившему карьеру в 2017 году.
  • 33 года исполняется Александру Людвигу — американскому актеру, прославившемуся благодаря ролям конкурсанта Катона в фильме «Голодные игры» и Бьерна Железнобокого в сериале «Викинги».
  • 27 лет исполняется Дарье Касаткиной — теннисистке российского происхождения, сменившей спортивное гражданство в 2025 году и ныне выступающей за Австралию.
Истории
Александр Легков
Дарья Касаткина
Николай Заболоцкий
Люк Бессон
Чарльз Диккенс
Владимир Бортко
Михаил Ломоносов
Брюс Уиллис
Петр Чайковский
Александр Попов
Иисус Христос
Владимир Путин
ФСО России
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НАТО
РПЦ
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