7 мая: какие праздники отмечают в России и в мире

Календарь на 7 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
7 мая в России отмечают День радио и поздравляют связистов ВМФ и военнослужащих Президентского полка. В мире чествуют сотрудников планетариев, а в США смешивают коктейль из сериала «Секс в большом городе». По народным приметам, в этот день ни в коем случае нельзя рассказывать окружающим о своих снах. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 7 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 7 мая
День радио в России
Дату профессионального праздника работников связи, радиовещания и телекоммуникаций выбрали в память о дне, когда в 1895 году русский физик Александр Попов представил устройство, способное улавливать электромагнитные волны. Опыт ученого лег в основу развития беспроводной телеграфии, радиопередачи и современных технологий связи. Сегодня День радио отмечают 7 мая в России и некоторых постсоветских странах (Армении, Белоруссии и т.д.). На международном уровне для праздника выбрана другая дата — по инициативе ЮНЕСКО его празднуют 13 февраля.
День связиста и сотрудника радиотехнической службы ВМФ России
С открытием физика Александра Попова связан профессиональный праздник тех, кто обеспечивает связь и радиотехническое обеспечение в Военно-морском флоте России. Без этих специалистов были бы невозможны управление флотом, навигация, разведка и обеспечение безопасности. Связистов и специалистов РТС называют «глазами и ушами» армии, они организуют радиосвязь между кораблями, береговыми командными пунктами и авиацией, отвечают за радиолокацию, радиоразведку и электронную борьбу.
День Президентского полка
Свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие элитного подразделения Службы коменданта Московского Кремля, входящего в Федеральную службу охраны (ФСО РФ). Специальное воинское подразделение для охраны Кремля и высшего руководства страны сформировали в 1936 году. Также Президентский полк несет почетную караульную службу у Вечного огня у Могилы неизвестного солдата у кремлевской стены и участвует в парадах на Красной площади.
Международный день планетариев
В праздник чествуют сотрудников планетариев, которые открывают взрослым и детям мир космоса, а еще играют ключевую роль в популяризации астрономии.
В этот день в планетариях проводят тематические лекции и экскурсии. Посетители могут узнать о строении Вселенной, планетах и галактиках, увидеть, как выглядит ночное небо в разных уголках Земли.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 7 мая в других странах
День защитника Отечества — Казахстан. Государственный праздник установлен в 1992 году в честь создания Вооруженных сил Республики Казахстан после обретения независимости. 7 мая чествуют военных, ветеранов и защитников республики. В стране проводят торжественные мероприятия, награждают военнослужащих по аналогии с 23 февраля в России.
День психического здоровья детей и молодежи — США и Канада. Праздник учрежден организацией FamilySmart. C годами он приобрел национальное значение, и к акции присоединились волонтеры, школы и медицинские учреждения. Для детей и подростков в этот день по всей стране проводят информационные кампании, где рассказывают о возможности поддержки и важности психического здоровья.
День коктейля Космополитен — США. Неофициальный праздник в честь классического коктейля, состоящего из водки, ликера трипл-сек (или куантро), лимонного и клюквенного соков. Космополитен начали подавать в американских барах в конце 70-х, и об его авторстве до сих пор ходят споры. Настоящую популярность коктейлю принес сериал «Секс в большом городе», главные героини которого заказывали его едва ли не при каждом выходе в свет.
Религиозные праздники 7 мая
День Мoлчeнcкой икoны Бoжиeй Мaтepи
Эта икона, почитающаяся Русской православной церковью, изображает Пресвятую Богородицу с младенцем Христом на руках. Считается, что образ способен помогать в трудных ситуациях и хранить верующих от бед и несчастий, а молитвы перед ним помогают человеку обрести внутренний мир и покой в душе. На иконе Богоматерь изображена в короне, на ее правой руке — младенец Иисус, а в левой – лестница, символизирующая путь от земли к небу.
Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Caввы Cтpaтилaтa
Святой мученик Савва Стратилат был военным начальником в III-IV веках. Он родился в Антиохии и в годы гонений на христиан отказался поклоняться языческим и римским богам. Согласно преданиям, Савву жестоко наказали за веру — его пытали, а позже казнили. Даже в момент мучений он не отрекся от Христа. После смерти Саввы на его могиле начали происходить чудеса.
Народные праздники и приметы 7 мая
Евсеев день (Евсей — овсы отсей)
По народному календарю отмечают праздник, связанный с традициями земледелия. В Евсеев день, когда крестьяне начинали сеять овес и просили хорошего урожая.
7 мая нельзя было никому рассказывать о своих снах. Считалось, что если обнародовать сокровенное, то плохие сны точно сбудутся, а хорошие не успеют стать явью.
Кроме того, женщинам не рекомендовали шить и вышивать, чтобы не оставить домочадцев без денег.
Приметы
- Стая птиц над домом 7 мая принесет удачу в делах;
- Жаркая погода в этот день — к прохладному июню;
- Низкие облака означают скорую грозу.
Какие исторические события произошли 7 мая
- 1744 год — царица Елизавета Петровна издала указ об отмене в России смертной казни.
- 1755 год — открылся Московский государственный университет. В 1940 году в этот же день учреждение получило имя Михаила Ломоносова, инициатора основания учебного заведения.
- 1780 год — Екатерина II указом закрепила одобренный Сенатом герб Петербурга с изображением скрещенных ключа и меча (символов апостолов Петра и Павла), расположенных на колонне с короной.
- 1985 год — Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» для борьбы с алкоголизацией населения страны.
- 1946 год — в Токио основали компанию Sony. Тогда она называлась «Токио цусин коге», что означало токийскую компанию телесвязи.
- 1954 год — США, Франция и Великобритания ответили отказом на предложение Москвы включить СССР в состав НАТО.
- 1992 год — в России водку и спирт впервые начали реализовывать по свободным ценам. В то же время в России начался наплыв импортного спирта, иногда сомнительного происхождения.
- 1997 год — французский режиссер Люк Бессон представил на Каннском кинофестивале фильм «Пятый элемент». Картина с Брюсом Уиллисом и Миллой Йовович была самым кассовым французским фильмом до выхода истории о дружбе богача и эмигранта из Сенегала «1+1».
- 2000 гoд — cocтoялacь первая инaугуpaция Влaдимиpa Путинa.
Дни рождения и юбилеи 7 мая
- 1812 год — родился Роберт Браунинг — английский поэт и драматург, который входил в литературный кружок Чарльза Диккенса.
- 1819 год — родился Отто Струве — российский астроном, открывший более 500 двойных звезд.
- 1833 год — родился Иоганнес Брамс — немецкий композитор и пианист.
- 1840 год — родился Петр Чайковский — русский композитор и дирижер, написавший балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».
- 1903 год — родился Николай Заболоцкий — поэт и переводчик, в том числе «Слова о полку Игореве», автор «Столбцов», «Торжества земледелия».
Кто отмечает день рождения
- 79 лет исполняется Владимиру Бортко — советскому и российскому кинорежиссеру, снявшему телеверсию романа «Мастер и Маргарита».
- 42 года исполняется Александру Легкову — российскому лыжнику и олимпийскому чемпиону, завершившему карьеру в 2017 году.
- 33 года исполняется Александру Людвигу — американскому актеру, прославившемуся благодаря ролям конкурсанта Катона в фильме «Голодные игры» и Бьерна Железнобокого в сериале «Викинги».
- 27 лет исполняется Дарье Касаткиной — теннисистке российского происхождения, сменившей спортивное гражданство в 2025 году и ныне выступающей за Австралию.