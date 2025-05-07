Тайна совпадений наших побед с православными праздниками еще не разгадана

Накануне 9 Мая в интернете начинают гулять открытки, сообщающие, что День Победы в 1945 году "мистически совпал" с праздником Пасхи. При этом скептики, заглянув в Пасхалию - таблицу с датами Светлого Воскресения Христова на каждый год, резонно возражают: "А вот и нет! Пасху в 1945-м отмечали 6 мая". "РГ" решила разобраться, действительно ли существуют совпадения дней наших побед с православными праздниками. И если они есть, то в чем тут дело.

Начнем с того, что праздник Светлого Воскресения Христова в победном 1945-м и вправду выпал на 6 мая - день памяти великомученика Георгия Победоносца, которого издавна почитали на Руси как святого покровителя нашего воинства. И в понедельник Светлой недели, 7 мая, в Реймсе был в первый раз подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Составлен он был на английском, с нашей стороны его подписал представитель Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников генерал-майор Иван Суслопаров. 8 мая руководители США, Великобритании и Франции поспешили объявить о победе над Германией.

Советское правительство с этим не согласилось, мотивируя это тем, что боевые действия на советско-германском фронте еще продолжались: канцлер Германии адмирал Карл Дениц отдал приказ немецким войскам на Восточном фронте отходить на запад, а в случае необходимости пробиваться туда с боем. Это дало Сталину основания заявить, что "договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать". Поэтому Иосиф Виссарионович предложил союзникам подписать капитуляцию заново "там, откуда пришла фашистская агрессия, в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции".

Союзникам ничего не оставалось, как принять условие страны-победительницы. Правда, подписать капитуляцию именно в Берлине не удалось - не нашлось подходящего уцелевшего здания. Таковое обнаружили в восточном пригороде немецкой столицы Карлхорсте, где 8 мая в 22.43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0.43 по Москве) в торжественной обстановке и завершилось подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. От советской стороны акт подписал командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

То есть Великая Отечественная закончилась 9 мая, в среду Светлой недели. При этом говорить, что Великая Отечественная закончилась на Пасху, можно с полным правом. Ведь Светлое Христово Воскресение настолько великий праздник, что длится он целых сорок дней, вплоть до дня Вознесения Господня, его в 1945 году отмечали 14 июня.

Что касается совпадения имени Маршала Победы, подписавшего Акт о капитуляции, с именем главного святого - покровителя наших воинов, то тут никакой мистики нет. Крестили будущего полководца как раз в честь великомученика Георгия Победоносца, и, как пишут дочери Жукова, "отец, выросший в деревне, знал и отмечал православные праздники - Пасху, Троицу, Рождество Христово... Он помнил их с детства и не мог им не радоваться". Да, при этом Георгий Константинович был и министром обороны СССР, и членом Президиума ЦК КПСС, и депутатом Верховного Совета. Но, видимо, не каждый коммунист уже по определению атеист, кто-то верил, пусть и тайно, времена были непростые.

Поразительно, но это не единственное совпадение наших побед с православными праздниками в те дни. Тяжелейшие бои за Берлин пришлись на окончание Великого поста - время обострения и брани духовной. Штурм начался 20 апреля, а к 28 апреля, к Лазаревой субботе, в результате ожесточенных сражений части 5-й ударной армии под командованием генерал-полковника Николая Берзарина смогли занять 27 городских кварталов, в том числе и тюрьму Моабит.

При Гитлере Моабит получил славу места изощренных пыток. Противников фашизма здесь не просто убивали, в Моабите нацисты на практике претворяли свои теории превращения человека в мертвеца уже при жизни. Пытки были настолько изуверскими, что узники ждали смерти как избавления. А дальше только факты.

28 апреля 1945 года, на Лазареву субботу, праздник в честь воскрешения Христом четыре дня как умершего Лазаря, 150-я стрелковая дивизия освободила узников Моабита, вернув жизнь тысячам военнопленных и политзаключенных.

На следующий день, 29 апреля, в Вербное воскресенье, начались бои за Рейхстаг, который было поручено захватить 79-му стрелковому корпусу 3-й ударной армии. Сопротивление фашистов было адским - район Рейхстага обороняли отборные части СС, усиленные батальоном морской пехоты. На лестницах и в помещении главного здания Рейхстага борьба неоднократно переходила в рукопашные схватки. Последние группы фашистов, засевших в подвалах, капитулировали лишь 2 мая, в Страстную среду. Агонизируя, нацисты, скорее всего, не знали, что 30 апреля, в Великий понедельник, покончил с собой Адольф Гитлер. И здесь тоже просматриваются глубочайшие смыслы. В дни Великого понедельника - первого дня Страстной недели - Церковь вспоминает слова Христа о бесплодной смоковнице - дереве, которое не дало плодов в жизнь вечную. "Да не будет же впредь от тебя плода вовек", - изрек Иисус, глядя на смоковницу, и она, как сказано в Евангелии, тотчас иссохла. Тот, кто бредил грандиозным порабощением миллионов, не смог удержать в трясущихся руках и свою собственную жизнь.

Бои в Берлине продолжались все три первых дня Страстной недели, тишина пришла только к Великому четвергу. Заканчивались и столкновения на участках фронта. Началась массовая сдача в плен. 6 мая наступила православная Пасха, и в освобожденном за неделю до того концлагере Дахау - разве не чудо! - прошло пасхальное богослужение. Его по памяти совершили истощенные, надевшие самодельное облачение греческие и сербские священники...

И тут резонное замечание: ну хорошо, священники Пасху отмечали, но наши солдаты вряд ли в апреле - мае 1945 года помнили про Великий пост, Лазареву субботу, Вербное воскресенье да и саму Пасху. Соглашусь: солдатам и генералам не до того было.

Но вот их матери, бабушки, сестры и жены - они помнили. И молились. Совсем не всегда в порушенных и разграбленных церквях - дома, в сердце.

Есть единственный день в году, когда Русская православная церковь празднует память "Всех Святых земли русской" от начала христианства, от великой княгини Ольги, великого князя Владимира и до наших дней.

В 1945 году - еще один труднообъяснимый факт! - этот единственный день совпал с днем вероломного нападения фашистов. Как сказал еще в июне 1941-го митрополит Алеутский и Северо-Американский Вениамин (Федченков), "это знаменательное совпадение, несомненно, не случайно! Мы верим, что это есть знак милости русских святых к нашей общей родине, и он дает нам великую надежду, что начатая борьба кончится благим для нас концом".

Поразительный факт: война, которую враг начал в День святых земли русской, закончилась Пасхой, Светлым Воскресением Христовым.