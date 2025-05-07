«Говорит Москва!»: как работало радио в годы Великой Отечественной войны?

«Мне думается, что в годы войны и фронтовики, и труженики тыла по-новому оценили роль радио… Голос Москвы слышали и на фронте, и в партизанских краях, и далеко за рубежами нашей страны», — Маршал Советского Союза Александр Василевский.

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Начало войны

4 часа утра. 22 июня 1941 года. В радиокомитет Москвы начали поступать звонки из Минска, Риги, Киева и других городов. Города бомбит немецкая авиация, сообщали корреспонденты. Чуть позже из Кремля поступил пакет с сообщением о том, что в 12 часов будет передано важное правительственное заявление. Всем собравшимся в радиокомитете сотрудникам стало понятно, что началась война.

Ровно в 12:00 председатель Совета Народных Комиссаров Вячеслав Молотов выступил с заявлением советского правительства. Заявление заканчивалось словами: «Наше дело правое», «Враг будет разбит!», «Победа будет за нами!». Именно эти слова на долгие четыре года станут самыми важными в победе над врагом.

Выступление Молотова повторяли в эфире в течение всего дня. «Когда я произнес слова «Говорит Москва!», почувствовал, что дальше говорить не могу, застрял комок в горле. Неужели война? Из аппаратной стучат: почему молчите? Я сжал кулаки и продолжал:

«Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну», — вспоминал Юрий Левитан.

С самого начала войны в радиокомитете было создано Совинформбюро. Именно этот орган отвечал за обеспечение граждан информацией, в основе общественно-политического вещания которого были сводки.

2373 материала было передано с 1941 по 1945 гг., некоторые из них повторяли по несколько раз. В эфире помимо оперативной информации звучали прямые репортажи с передовой, зачитывались письма с фронта, транслировались художественные программы.

Для советских людей радио становится невидимой опорой и моральной поддержкой. Голос Родины из Москвы с надеждой слушали партизаны, подпольщики и даже те, кто оказался на оккупированных территориях. Сводки передавались из уст в уста.

Владимир Николаевич Яхонтов, артист:

«Нельзя было жить, не слушая радио. Радио оповещало, сигнализировало, руководило нами, связывало родных и близких. Голос, произносящий «Говорит Москва», приковывал внимание, он успокаивал, вселял надежду, его слушали за много тысяч километров по всей стране. «Говорит Москва» — слушали бойцы на фронте. «Говорит Москва» — слушали партизаны в лесах. «Говорит Москва» — слушали в госпиталях. «Говорит Москва» — слушали в осажденном Ленинграде. Это был голос с «большой земли».

Фронтовое радио

Уже на второй день войны, 23 июня, Всесоюзное радио оперативно запустило программу «Слушай, фронт!» Она появилась по инициативе известного поэта Виктора Гусева.

Штатные и нештатные корреспонденты Всесоюзного радио работали в действующей армии. Вещание велось из окопов, с самолетов и аэродромов, с кораблей, из танков. Каждый такой репортаж мог стать для журналиста последним. Несмотря на это, в Радиокомитет регулярно поступали записи интервью с бойцами, командирами, репортажи и корреспонденции.

Из выпусков люди узнавали об освобожденных территориях, они слушали репортажи, беседы с жителями освобожденных районов и партизанами. А главное — самое необходимое в тяжелое военное время — слова поддержки.

К передовой и обратно к Дому радио курсировали сотрудники редакции фронтового вещания. Процесс был непрерывный, что позволяло фиксировать волнующие боевые эпизоды.

В составе редакции работал и ставший после войны знаменитым спортивным комментатором Вадим Синявский. Все четыре года он находился на передовой:

«Дорога на Малый Ярославец это дорога упорных боев, где все свидетельствует о жесточайшем сопротивлении врага. Вместе с тем, говорит о настойчивости и мужестве наших бойцов. Холмы, сплошь изрытые траншеями и дотами. Мосты, разрушенные или взломанные, деревья, перебитые или расщепленные, с неуклюже обрубленными ветками. Многочисленные машины, подбитые танки, брошенные повозки, убитые лошади. На дорогах, в полях, лесах, всюду, где бы вы ни шли – сотни немецких трупов. Но больше всего их на дорогах, так как именно по дорогам отступал враг…»

Специальные выездные бригады корреспондентов оказывались в самой гуще боев, в самых горячих точках: под Москвой, в осажденном Ленинграде, в Севастополе и в Беларуси.

Белорусское радио в годы войны

Сидор Артемьевич Ковпак, дважды Герой Советского Союза, командир партизанского соединения:

«Газеты мы получали редко, с оказией, когда прилетали летчики. Выручало радио. Оно связывало нас с «большой землей», доносило радостные вести о ратных и трудовых подвигах советских людей».

На территории Беларуси отечественное радио стало отдушиной и единственным правдивым источником информации в годы войны.

22 июня 1941 года. В белорусском радиоэфире, который начался в 7:00, звучит эстрадно-танцевальный концерт, однако уже в полдень он был прерван Всесоюзным радио. О вероломном нападении фашистской Германии сообщил председатель Совета Народных Комиссаров Вячеслав Молотов. Каждый час на протяжении всего дня повторялось это сообщение.

Уже 23 июня, в доме №3 на ул. Революционной, где размещался радиоцентр, побывали представители армии, белорусской интеллигенции, рабочие и служащие. Выступая, все в один голос говорили — враг не пройдет. И люди верили этим словам, ведь они шли от самого сердца.

24 июня Минск подвергся массированным бомбардировкам. Несмотря на это, эфир не покинул ни один радийщик. Они обращались к гражданам эвакуироваться из города, не паниковать, спасаться в подвалах.

Немцы в самом начале войны создали сеть радиостанций «Остланд», которая передавала информацию как на белорусском, так и на русском языках. Помимо бравых сводок с фронта, в эфире транслировались богослужения и даже бытовые советы домохозяйкам.

В ответ на это в Москве было принято решение открыть эфиры радиостанции «Советская Беларусь», диапазон которой был способен охватить всю республику. С этой целью начали забрасывать специально подготовленных связистов с принимающей и передающей радиоаппаратурой в партизанские отряды.

1 января 1942 года в эфире раздались голоса дикторов Любови Ботвинник и Владимира Юревича, знакомых белорусам с довоенной поры:

«Увага! Гаворыць радыёстанцыя «Савецкая Беларусь». Слухай нас, родны беларускi народ! Слухай нас, родная беларуская зямля!»

Уже 18 января «Советская Беларусь» транслировала в поддержку народа Беларуси митинг из Казани, на котором выступили народный поэт БССР Янка Купала, писатель Кузьма Чорный и другие видные деятели культуры.

На радио «Советская Беларусь» писали письма и с фронтов, и от партизан. Бойцы просили помимо оперативных сводок давать в эфир песни. Просьба таких слушателей была выполнена, и ставший традицией «Музыкальный час» до самых последних минут войны транслировал таких исполнителей, как Лидия Русланова, Ляля Черная и Леонид Утесов.

Сразу же после освобождения Гомеля в ноябре 1943 года из Москвы на железнодорожную станцию Новобелица прибыли три вагона, в которых была установлена радиостанция «Пчелка». С собственной территории, полностью очищенной от врага, белорусское радио возобновило вещание с 7 марта 1944-го года. Оставаясь в гуще событий, оно больше не закрывалось, давая правдивую и точную информацию.

Радио в блокадном Ленинграде

Всем смертям назло! Это про блокадный Ленинград. Город жил, несмотря на все ужасы блокады. Продолжали исследования ученые, работали административные и детские учреждения, типографии, заводы. И именно Ленинградское радио стало пульсом так и не сломленного города.

Для горожан оно было единственным источником информации. В эфире опровергалась фашистская пропаганда, сообщалось о событиях на фронтах, предупреждали жителей о воздушных тревогах и артобстрелах.

Как писала муза блокадного города Ольга Берггольц: «Нигде радио не значило так много, как в Ленинграде в годы войны».

С первых же дней блокады более полутора тысяч громкоговорителей были установлены на улицах Ленинграда, чтобы оперативно сообщать жителям о вражеских авианалетах. Настоящим памятником стойкому сопротивлению народа стал знаменитый метроном, который транслировала радиосеть. Все знали, что быстрый ритм означал воздушную тревогу, медленный — отбой.

Из репродуктора звучали сводки с фронта, рассказы и стихи известных поэтов и писателей.

Все сотрудники радио буквально жили в стенах Дома радио. Домой просто не было сил идти. Все они стали олицетворением стойкости ленинградцев.

Ольга Берггольц:

Здесь умирали, стряпали и ели. А те, кто мог еще вставать с постели Пораньше утром растемнив окно. В кружок усевшись, перьями скрипели. Отсюда передачи шли на город. Стихи и сводки, и о хлебе весть. Здесь жили дикторы и репортеры. Поэт, артист, их всех не перечесть. Они давно покинули жилища. Там, где-то в небе города, вдали. Одни из первых на кладбИща Всех первых родственников отвезли…

У парадного входа в Дом Радио, где установлена мемориальная доска с надписью «115 сотрудников Ленинградского радио погибли в годы войны и блокады», всегда лежат свежие цветы…

Ленинградское радио в годы блокады, словно Дорога Жизни, проложенная не по льду, а в эфире. Все 900 дней оно не прекращало вещание ни на минуту, доказывая всему миру, что город жив и победа обязательно будет. Блокадное радио вещало на весь Советский Союз. Именно отсюда все услышали 7-ю симфонию Шостаковича.

Вклад радио и сотрудников вещания в победу над фашистской Германией руководство Советского Союза оценило по достоинству. 2 мая 1945 года было опубликовано постановление Совнаркома СССР под номером 939. Было решено установить 7 мая ежегодным Днем радио, учитывая «важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны».