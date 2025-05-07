Правнучка участника битвы за Сталинград нашла место его последнего боя

Милиционер из Ростовской области участвовал в Сталинградской битве и прошел всю войну. Он освобождал Мариуполь, Херсон и Одессу, Румынию, Венгрию и Словакию. Отважными вылазками в тыл врага приближал Победу, но не дожил до нее всего два дня. Историю своего прадеда Николая Павловича Сиряка рассказала "СОЮЗу" студентка Дарья Сапожникова. Представители молодого поколения России и Беларуси, сохраняя историческую память, сегодня порой по крупицам собирают сведения об участниках Великой Отечественной войны.

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Памяти павших

О том, что мой прадед Николай Павлович Сиряк - герой, я узнала от папы. Правда, сведений почти никаких не было. Поиски хоть какой-то информации начал младший брат Николая Павловича Василий в 90-х годах прошлого века. Обращался в военкомат Родионово-Несветайского района Ростовской области, где они родились, Центральный военный архив, Министерство обороны России, Посольство России в Чехии и даже в передачу "Жди меня" - а вдруг кто-то отзовется.

Долгожданный ответ пришел из Российского генконсульства в чешском городе Брно. На кладбище в маленьком городке Густопече покоится мой прадед и другие наши солдаты - десятки соотечественников. О многих из них, возможно, еще и не знают их родственники, потомки. На снимках мы увидели, что память павших воинов чтят, за кладбищем ухаживают. В 2020 году мы с папой планировали ехать на могилу прадеда, но помешала пандемия. С папой мы создали памятный планшет с копиями наград прадеда.

Милиционер на посту

Наш дядя, дедушка и прадедушка гвардии лейтенант-командир взвода 105-й отдельной Гвардейской роты разведчиков 109-й стрелковой дивизии Сиряк Николай Павлович родился в 1923 году. К началу Великой Отечественной служил в милиции в родном селе. Несколько раз подавал рапорт на фронт, но получал отказы с формулировкой необходимости обеспечения правопорядка по месту службы, рассказывала его родная сестра - моя прабабушка Надежда Павловна.

Ситуация менялась стремительно. Осенью 1941 года немецкие войска нанесли сокрушительное поражение войскам Южного фронта. Заняли большую часть Донбасса и Ростовской области. В такой обстановке все оставшиеся сотрудники милиции были призваны в ряды Красной армии.

Так, в ноябре 1941 года Николай Павлович был призван на фронт и сразу принял участие в оборонительных боях за г. Ростов-на-Дону.

Остановить врага

А затем была Сталинградская битва (июль 1942 г. - февраль 1943 г.). В составе 62-й армии Николай Сиряк, тогда в звании старшего сержанта, был помощником командира взвода 2-й роты 212-го батальона инженерных заграждений 43-й отдельной инженерной бригады специального назначения. Его подразделение установило на Мамаевом кургане более тысячи противотанковых и противопехотных мин. Эти минные поля преградили противнику путь. Николай Павлович был награжден орденом Красной Звезды и медалью "За оборону Сталинграда".

Наступал переломный момент войны. От обороны Красная армия переходила к наступлению. Во время Сталинградской битвы Николай Сиряк был ранен и контужен. А после лечения по направлению командования прошел курсы разведчиков и пошел служить в 105-ю отдельную гвардейскую роту разведчиков 109-й гвардейской стрелковой дивизии командиром отделения, а затем командиром взвода. Служил в составе Степного, Северо-Кавказского, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов.

Во время боев на Кубани в составе Северо-Кавказского фронта Николай Павлович при выполнении боевого задания с группой разведчиков ворвался первым в траншею противника, уничтожив 15 немецких солдат. Противник вел сильный огонь, боеприпасы кончились, тогда прадед принес 50 штук гранат противника и продолжал вести бой гранатами, обеспечивая отход группы. За смелость и решительные действия был награжден орденом Красной Звезды.

Дорогами Победы

Принимал участие в освобождении Мариуполя, Херсона, Николаева и Одессы. В освобожденной Одессе в июле 1944 г. проходил обучение, об этом рассказали фотоснимки, хранившиеся в семейном альбоме. А уже в августе 1944 года Николай Павлович принимал участие в стратегической Ясско-Кишиневской операции по освобождению Молдавии. Затем были еще Бухарестско-Арадская операция по освобождению Румынии и Будапештская наступательная операция по освобождению Венгрии, Братиславо-Брновская операция по освобождению Словакии.

Тогда, в декабре 1944 года, прадед получил боевое задание переправиться на левый берег реки Дунай и установить передний край обороны немцев. Переправы через реку были взорваны. Но находчивость и отвага Николая не подвели его. На подручных средствах он переправился через Дунай в трудных зимних условиях, когда река была покрыта движущимися плитами льда, и выполнил боевое задание.

В ночь на 4 февраля 1945 года Николай Сиряк и его взвод под покровом темноты незаметно подкрались и ворвались в дом, который обороняли немцы, чтобы захватить пленного. Николай Павлович бесшумно снял сторожевой пост, а в комнаты дома, где находились немцы, бросили гранаты и открыли огонь из автоматов. Группа разведчиков уничтожила до 25 врагов. Захваченный постовой дал ценные сведения. За отвагу и смелость, умелое руководство взводом в бою Николай был представлен 12 февраля 1945 года к ордену Отечественной войны II степени. А наградили его медалью "За отвагу".

Советские войска шли в наступление, теснили врага, приближалась Победа. Другой случай произошел в ночь с 23 на 24 апреля 1945 года. Николай Сиряк со своим взводом перешел передний край обороны немцев и углубился в его тыл до 6 км, в район населенного пункта Уйезд (Чехословакия). Уточнив оборону и инженерные сооружения в тылу противника, Николай ночью под покровом темноты подвел группу к шоссейной дороге. Колонна немцев численностью до роты шла в направлении переднего края своей обороны. Их подпустили на 50-70 м и по сигналу прадеда открыли огонь. До 20 немецких солдат и офицеров нашли себе могилу от огня разведчиков. В этом бою Николай Павлович был тяжело ранен, но продолжал руководить группой, еще около часа. Разведчики уничтожили еще двух немецких мотоциклистов, добыли ценные сведения о противнике и вернулись в расположение своих войск.

Но прадед от полученных сквозных осколочных ранений умер 7 мая 1945 г. в полевом передвижном госпитале (ППГ) № 4353. Он был похоронен с воинскими почестями на военном кладбище в г. Густопече (Чехия). До Победы оставалось всего два дня.

За умелое руководство взводом в бою и презрение к смерти во имя Победы он был награжден орденом "Отечественной войны II степени". Горжусь своим прадедом и всегда буду помнить о его героических подвигах. Погибшие за Родину живут вечно в наших сердцах!