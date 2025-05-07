Россиянка загадала желание и второй раз сорвала куш в лотерею

Россиянка сорвала куш в лотерею после того, как выполнила одно действие. Таким образом она стала победительницей во второй раз. Об этом сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Счастливицей оказалась жительница Первоуральска Лариса Новикова. Первый раз женщине повезло в 2021 году, тогда размер приза составил 700 тысяч рублей. А в 2025 году удача улыбнулась ей вновь. На этот раз выигрыш крупнее — 895 988 рублей.

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По словам россиянки, на оставшиеся с прошлых выигрышей деньги приобрела новые лотерейные билеты. После розыгрыша увидела, что победила. Новикова призналась, что не удивилась этому, поскольку под бой курантов в новогоднюю ночь написала на бумажке желание — вылечить все зубы. Женщина сожгла ее и кинула в бокал с шампанским.

«Когда я увидела выигрышную сумму, подумала: "Неужели у меня до такой степени все плохо с зубами, что для лечения понадобится 895 тысяч рублей"?» — пошутила она.

Она также отметила, что среди отмеченных ею чисел в билете есть ее дата рождения, а также сына и дочери. Призовые средства она планирует потратить на здоровье и помощь своим детям.

Ранее выигравшая 118 миллионов в лотерею россиянка рассказала об изменениях, которые произошли в ее жизни и раскрыла секрет удачи.