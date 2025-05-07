Воинская элита СССР: кого брали в Кремлевский полк

Кремлёвский полк – элитное подразделение Советской армии. Полк охранял кремлёвские госучреждения, мавзолей Ленина, обеспечивал безопасность различных правительственных мероприятий. Служба в нём считалась почётной. Фактически полк был «лицом» армии СССР. Правда, попасть туда было сложно – претенденты должны были соответствовать особым стандартам.

Предпочитали славян

С момента основания Кремлёвского полка, а было это во второй половине 1930-х годов, закрепилась тенденция формировать личный состав преимущественно из славян. Призывников долгое время поставляли только РСФСР, Белорусская и Украинская ССР. Около 8/10 служивших в Кремлёвском полку были русскими. Интересно, что такая тенденция сохранилась до наших дней – так как Президентский полк в значительной степени является «показным» подразделением, находящимся на виду у иностранцев, при призыве туда до сих пор предпочтение отдаётся именно славянскому типу внешности новобранцев.

Представителей национальных меньшинств в Кремлёвский полк брали, но шансов на это у них было меньше, чем у славян.

Физическое и интеллектуальное развитие

Одним из важнейших критериев отбора в полк было физическое здоровье призывника. Поэтому туда часто брали выходцев из простых семей рабочих и крестьян, привыкших к труду.

Антропологические требования к претендентам на службу в Кремле предъявлялись в первую очередь по росту: кандидаты ниже 175 см и выше 190 см не могли служить в Кремлёвском полку. Также туда не призывали людей с плохим зрением, носивших очки. Кроме этого, призывников проверяли на соответствие требованиям по остроте слуха и восприятию цвета.

Особое внимание отводилось уровню образования молодых людей. Без аттестата о среднем образовании и опыта работы на заводе или в колхозе призывник мог даже не мечтать служить в Кремлёвском полку – перечисленные жизненные этапы были необходимы, чтобы стать частью армейской элиты. Общее интеллектуальное развитие во главу угла не ставилось, но откровенно глупых молодых людей в это подразделение не брали.

Другие ограничения

Призывников, имевших родственников за границей, «проходивших по делам», состоявших на учёте в милиции или различных диспансерах "оставляли за бортом". Причем, скрыть подобные детали биографии или «нежелательные» родственные связи было очень сложно – прошлое каждого кандидата детально проверяли сотрудники НКВД (КГБ).

Также в элитное подразделение армии СССР не брали татуированных – сейчас в Президентский полк их тоже не призывают.