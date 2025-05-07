На Кавказе драка матерящихся на фоне мечети девушек в хиджабах попала на видео

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На Кавказе попал на видео конфликт девушек в хиджабах. Судя по кадрам, снятым на фоне мечети, участницы драки матерились.

На Кавказе две девушки в хиджабах подрались, предположительно, из-за юноши
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На инцидент обратило внимание ИА Регнум. Точное место не уточняется.

Издание отмечает, что конфликт, вероятно, произошел между школьницами. Одна из них ударила другую, а третья пыталась разнять. Потасовка продолжалась под нецензурные выражения.

Причина конфликта неизвестна. Предположительно, пострадавшая опозорила оппонентку перед мальчиком.

5 мая сообщалось, что в Сургуте произошла массовая драка на турнире MMA. В разборки были втянуты бойцы и зрители. Полиция установила зачинщика драки.

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