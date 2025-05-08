Кто защищал Рейхстаг от русских

Кто оборонял Берлин в 1945 году? Официально – 56-й танковый корпус генерала Хельмунда Вайдлинга. Корпус состоял из пяти дивизий, из которых одна – танковая. Дивизии были неполного состава и изрядно потрёпанные в боях.

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Кроме того, Берлин защищали 30 батальонов фольсксштурма, состоявших из негодных к строевой службе мужчин и стариков. Интересно, что фольскштурм не входил в состав вермахта, а был формированием национал-социалистической партии. Главнокомандующим фольскштурма был Мартин Борман.

Поимо фольскштурма Берлин защищали несколько тысяч мальчишек от 12 до 17 лет, состоявших в отрядах гитлерюгенда. Любопытно, что в гитлерюгенде с 14 до 17 лет служил Иосиф Рацингер, ставший в 2005 году папой Бенедиктом XVI.

Вооружение фольскштурма было весьма экзотическим, как в отечественных военных фильмах. Там встречалось самое современное оружие: штурмовые винтовки StG44 конструкции Гуго Шмайсера, фаустпатроны, миномёты фирмы «Шкода» 21 cm Gr.V.69, кстати, самые мощные в мире на 1945 год, и т.д. Однако подавляющее большинство стрелкового и артиллерийского вооружения представляли собой трофеи, собранные по всей Европе.

Так, в Рейхсканцелярии нашли советский авиационный 7,62-мм пулемёт ШКАС. По сему поводу конструктор пулемёта Б.Г. Шпитальный придумал историю, что Гитлер приказал поставить ШКАС в Рейхсканцелярию и хранить, пока немецкие конструкторы не создадут такой же эффективный пулемёт. На самом деле этот ШКАС использовался фольскшутрмом.

Самыми же боеспособными частями, защищавшими Берлин, были добровольческие части СС, собранные со всей Европы.

Крупнейшим соединением войск СС, с которым пришлось сражаться наступавшим на Берлин советским войскам, стала дивизия СС «Нордланд», её полное наименование – XI добровольческая танково-гренадёрская дивизия СС «Нордланд». Она комплектовалась в основном из добровольцев Дании, Нидерландов, Норвегии. В 1945 году в состав дивизии входили гренадёрские полки «Данмарк» и «Норге», добровольцы-голландцы были направлены в формирующуюся дивизию СС «Недерланд».

Также Берлин защищали части французской дивизии СС «Шарлемань» («Карл Великий»), бельгийские дивизии СС «Лангемарк» и «Валлония».

Германский историк Вильгельм Тике писал о действиях французов 27 апреля в Берлине:

«Прорыв вражеских танков к Вильгельмштрассе вселил страх в души обороняющихся. Танкоистребительной команде дивизии "Шарлемань" удалось ещё раз отразить подобную атаку. При этом француз Воло подбил из панцерфауста свой шестой танк за время обороны Берлина. Для защиты от новых танковых атак танкоистребительные отряды дивизии "Шарлемань" были выдвинуты вперед к Хедеманштрассе, где в ночь на 28 апреля боевой группе Крестенсена (из полка "Данмарк") удалось стабилизировать фронт. Суббота, 28 апреля 1945 года. Танкоистребительные подразделения дивизии "Шарлемань" под командованием оберштурмфюрера Вебера и унтерштурмфюрера Валленродта пробились через руины к Бель-Альянс-платц, где русские опять готовили танковую атаку в северном направлении».

По словам Тике, только на площади Бель-Альянс-платц французы сожгли свыше десяти советских танков.

1 мая французы продолжали сражаться на Лейпцигерштрассе, вокруг Министерства авиации и на Потсдамерплатц. Французские эсэсовцы «Шарлеманя» стали последними защитниками Рейхстага и Рейхсканцелярии. За день боёв 28 апреля из общего числа подбитых 108 советских танков, французы «Шарлеманя» уничтожили 62. Утром 2 мая, вслед за объявлением о капитуляции столицы III Рейха, последние 30 бойцов «Шарлеманя» из 300 прибывших в Берлин покинули бункер Рейхсканцелярии, где, кроме них, уже не оставалось никого живого.

Наряду с французами Рейхстаг обороняли эстонские СС. Кроме того, в обороне Берлина приняли участие литовцы, латыши, испанцы и венгры.

Среди бойцов дивизии «Шарлемань» оказался попавший в плен оберштурмфюрер СС Серж Кротофф – сын бывшего русского консула на Мадагаскаре. Звали этого эсэсовца на самом деле Сергей Кротов. Воевал в рядах «Шарлеманя» и Сергей Протопопов, внук последнего министра внутренних дел Российской империи, убитого в Петрограде осенью 1918 года.

1 мая батальон 15-й Латвийской гренадёрской дивизии СС под командованием оберштурмфюрера латыша Атиса Нейландса продолжал защищать Рейхсканцелярию и капитулировал только 3 мая в районе Министерства воздушного транспорта Германии. Более чем через 50 лет об этом эпизоде битвы за Берлин с гордостью расскажет ещё один латышский легионер Айварс Петерсонс, издавший книгу под названием «Мы должны вернуться. Латыши – последние защитники Берлина».

В районе Берлина действовало около двух с половиной тысяч человек, входящих в несколько украинских групп ПВО. Помимо них, половину III роты 87-го гренадёрского полка СС «Курмарк» составляли украинские националисты и резервисты XIV гренадёрской дивизии войск СС «Галичина».

Разумеется, не вся просвещённая Европа собралась в Берлине. Так, 20-я эстонская дивизия СС (первоначальная численность 15,4 тыс. человек) воевала в Восточной Пруссии, в апреле 1945 года защищала Виттенберг в 90 км юго-западнее Берлина, а потом отступила в Чехословакию.

11 мая 1945 года у города Мельник недалеко от Праги Красная Армия взяла в плен почти всю 20-ю дивизию СС. Лишь около трёх тысяч эстонцев сумели прорваться на запад к американцам. Любопытно, что 5 тысяч пленных эстонских солдат СС англичане оперативно зачислили в состав своей армии.

В боях с Красной Армией участвовал и Латышский легион. В состав легиона входили две дивизии: 15-я гренадёрская дивизия СС (1-я латышская) и 19-я гренадёрская дивизия СС (2-я латышская). Их численность по состоянию на 30 июня 1944 года составляла: 15-й – 18 412 солдат и офицеров, 19-й – 10 592.

Немецкая группировка, в состав которой входили 15-я и 19-я латышская дивизия СС, попала в «Курляндский котел». 19-я дивизия продолжала сражаться там даже после капитуляции немцев в Берлине, аж до 10 мая. В 1946 году эвакуировавшиеся из «котла» на германских кораблях легионеры были выданы Швецией обратно СССР.

А разведывательный батальон 15-й латышской дивизии в конце апреля 1945 года был переброшен в Берлин, где участвовал в последних боях за город. 3 мая 1945 года последние бойцы разведывательного батальона покинули позиции в министерстве авиации.

Литовских же частей СС на Восточном фронте не было. В 1942 году немцы сформировали 22 литовских батальона, а в 1944 году – ещё 13. Однако организационно они входили в состав вермахта, а не СС.

Рассказ о поляках, воевавших на стороне Гитлера, займёт не одну страницу. Всего около 600 тысяч лиц, числившихся поляками на 1939 год, надели форму вермахта, СС, «синей полиции» и т.д.

И вот 8 мая 2025 года в Киеве соберутся братья по оружию – французы, немцы, поляки, прибалты, датчане и прочие разные шведы. Вспомнят былые походы, помечтают о реванше в XXI веке.