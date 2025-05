Пожарные поймали трехметрового питона с помощью водомета

В Малайзии пожарные поймали трехметрового питона в городском сквере у озера. Об этом пишет Need To Know.

Первыми змею заметили бегуны. Они подумали, что в траве лежит туша питона и ткнули в нее палкой, однако змея неожиданно зашевелилась. Бегуны испугались и вызвали спасателей. Тем временем потревоженная змея переползла к дереву и забралась на ветку. Сидящего на дереве питона сняли на видео.

Прибывшая команда нашла питона прячущимся среди листвы на высоте девяти метров и стала стрелять по нему из водомета. Это вынудило огромную змею спуститься вниз, где ее быстро поймали.

За работой пожарных наблюдала толпа прохожих. Когда питона удалось снять и унести, спасателей провожали бурными аплодисментами. Позже змею выпустили в дикую природу.

Ранее сообщалось, что в городе Умаита, Бразилия, пожарные сразились с огромной анакондой. Им пришлось приложить немало усилий, но они смогли одолеть извивающуюся змею.