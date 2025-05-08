Какие исторические дома в Москве стали участниками боевых действий

В Москве сохранилось немало исторических домов, ставших в годы Великой Отечественной войны своего рода участниками боевых действий.

© Вечерняя Москва

На Моховой улице рядом стоят два очень похожих друг на друга здания под номером 10. И это не случайность. До Великой Отечественной войны это был один дом, построенный в 1882 году по заказу Братолюбивого общества. Здание пострадало во время авианалета на Москву в августе 1941 года — в него попала фугасная бомба. Она пробила насквозь четыре этажа и разорвалась над перекрытием подвала, полностью обрушив центральную часть здания.

«Мы собираем истории о московских зданиях и монументах, переживших Великую Отечественную войну и ставших значимыми для людей в те годы, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Алексей Емельянов. — Они публикуются на сайте проекта "Книга памятников-героев Москвы". Мы запустили его в 2021 году, к 80-летию битвы за столицу. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина чудом уцелел в авианалетах. Больше всего здание пострадало в ночь на 14 октября 1941 года: взрывная волна от упавшей рядом фугасной бомбы снесла крышу. Позже ее восстановили, но на фасаде музея сохранились следы от осколков».

«В наш театр бомба не попала. Ближайшая упала в 500 метрах от здания, — поделилась заведующая историко-мемориальным залом Центрального академического театра Российской армии Елена Маньшина. — Все дело в маскировке, которую придумали прекрасные художники Ниссон Шифрин и Иван Федотов».

В то время театр был одним из самых высоких зданий Москвы. Враг мог использовать его как ориентир. К тому же, по легенде, каждый из лучей театра, построенного в форме пятиконечной звезды, указывал направление до крупных целей: Белорусского, Савеловского и Рижского вокзалов, Комсомольской площади и центра столицы. Театр спрятали среди домов. Накрыли сетками, создававшими иллюзию лесного массива, скрыли за ширмами, на которых нарисовали различные постройки. Чтобы усилить эффект, крыши близлежащих домов перекрасили, пруд в Екатерининском саду спустили, а в проезде между сквером и театром установили макеты зданий. Сверху все выглядело как небольшая деревенька.

Кстати

Присоединиться к проекту «Книга памятников-героев Москвы» может каждый. Истории зданий, переживших бомбардировки, домов, где жили герои, а также памятников, установленных в честь военных деятелей и знаковых дат, принимаются на сайте памятники-герои.рф.