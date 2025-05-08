8 мая: какие праздники отмечают в России и в мире

В мире 8 мая — День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Также сегодня чествуют сотрудников Красного Креста и Красного Полумесяца, оккультисты вспоминают Елену Блаватскую, а зоозащитники призывают быть гуманнее к ослам. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 8 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 8 мая

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне

В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. В эти дни после вступления в силу Акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии Вторая мировая война закончилась в Европе. Памятные даты посвящены всем жертвам этого конфликта, люди чтят память погибших: зажигают свечи и проводят мемориальные церемонии, возлагают цветы к памятникам и воинским захоронениям. Основная миссия Дней памяти и примирения — подчеркнуть важность сохранения мира и взаимопонимания между странами, не допустить подобной катастрофы в будущем.

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Это особенный день для добровольцев и сотрудников, помогающих пострадавшим в гуманитарных кризисах, стихийных бедствиях и вооруженных конфликтах. Праздник установили в честь дня рождения основателя Международного комитета Красного Креста и первого лауреата Нобелевской премии мира Анри Дюнана. В этот день во многих странах проходят благотворительные акции и образовательные мероприятия. Всех желающих обучают правилам оказания первой помощи, а Красный Крест вручает награды волонтерам и отличившимся сотрудникам. В этот день полезно вспомнить о помощи ближнему и важности миротворческих и гуманитарных усилий в мире.

День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России

Профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) — ведомства, которое координирует деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса, контролирует импорт и экспорт вооружений, участвует в международных переговорах и формирует имидж России в сфере безопасности. Дата выбрана в честь образования службы, созданной 8 мая 2000 года.

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России

8 мая стоит поздравить с профессиональным праздником оперативных работников УИС. В их служебные обязанности входит предотвращение побегов, раскрытие преступлений внутри исправительных учреждений, контроль за осужденными, оперативно-разыскная деятельность. В этот день в учреждениях ФСИН России награждают отличившихся сотрудников и устраивают встречи с вышедшими в отставку коллегами.

Всемирный день осла

В детских сказках осел часто ассоциируется с упрямством или глупостью, но в реальности это трудолюбивое и выносливое животное, которое помогает людям перевозить грузы испокон веков. Праздник придумали зоозащитные организации, стараясь привлечь внимание к тому, что во многих регионах мира ослы страдают от жестокого обращения, плохого ухода и отсутствия ветеринарного наблюдения.

День белого лотоса

Праздник, который отмечают теософы — адепты оккультного эзотерического течения, созданного в XIX конце века в США русской иммигранткой и религиозным философом Еленой Блаватской. Цветок лотоса в данном случае символизирует чистоту, духовное пробуждение и бессмертие души — ключевые идеи теософии. Праздник отмечается ежегодно 8 мая, в день смерти Блаватской.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 8 мая в других странах

День Еркрапа — Армения. Памятная дата в честь добровольцев, защищавших страну в годы Карабахской войны. Праздник назван в честь организации «Еркрапа», к которую входят ветераны, воевавшие в Нагорном Карабахе в 90-х годах.

Ночь женщин — Норвегия. В Норвегии отмечают не только Международный женский день, но и женскую ночь. Этот неофициальный праздник придумали студентки анархо-феминистки. Один из его ритуалов заключается в том, чтобы переименовывать улицы городов в честь известных и не очень женщин, расклеивая на домах временные таблички. Так активистки стремятся привлечь внимание к вопросу равноправия полов и защите женских прав.

День родителей — Южная Корея. Праздник объединяет в себе День матери и День отца. В его честь среди корейцев принято дарить старшему поколению цветы, особенно красные гвоздики, и писать благодарственные письма. В этот день устраивают семейные обеды, а в школах дети рисуют открытки и мастерят поделки.

Религиозные праздники 8 мая

День памяти евангелиста Марка Александрийского

Православная церковь в этот день почитает одного из первых христианских проповедников и автора одного из четырех канонических Евангелий — Марка Александрийского. Он считается основателем христианской церкви в Египте и первым епископом Александрии. За проповедование учения Христа его схватили язычники, протащили по улицам и подвергли мучениям. Тело евангелиста пытались сжечь на костре, но когда развели огонь, разразился гром и произошло землетрясение, язычники разбежались, и тело Марка смогли забрать единоверцы, чтобы должным образом похоронить. В иконографии святого обычно изображают рядом со львом, который символизирует силу и мужество. Евангелист считается покровителем писателей, книжников и проповедников, а его Евангелие — одним из древнейших и лаконичных повествований о жизни и учении Иисуса Христа.

Народные праздники и приметы 8 мая

Марк Ключник

В народе святому Марку приписывали власть над дождями — считалось, что он «запирает» и «отпирает» небо, насылая дождь или засуху. Поэтому в народе его прозвали Ключником. В день Марка Ключника крестьяне просили о хорошей погоде, чтобы собрать обильный урожай. Если в мае стояла засуха, святого просили «открыть» небо и послать дождь. А если ливни не прекращались, молились о «закрытии» неба и защите посевов.

На Марка Ключника было принято очищать дом от нечисти крапивой. Из растения делали отвар, которым протирали все поверхности, а листья раскладывали по углам и оставляли на сутки. Считалось, что в этот день хорошо делать покупки для дома: чем больше денег будет потрачено, тем больше вернется в кошелек. А вот сплетничать и давать советы было нельзя.

Приметы

Если день теплый — лето обещает быть ясным.

Гром на Марка — к изобилию трав и грибов.

Если яблоня на Марка не зацвела, то в этом году урожая яблок можно не ждать.

Какие исторические события произошли 8 мая

1541 год — испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи и первым в Европе пересек юго-восток Северной Америки.

— испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи и первым в Европе пересек юго-восток Северной Америки. 1713 год — по указу Петра I столицу Российского государства перенесли из Москвы в Санкт-Петербург.

— по указу Петра I столицу Российского государства перенесли из Москвы в Санкт-Петербург. 1801 год — император Александр I отказался от титула великого магистра Мальтийского ордена и исключил орден Святого Иоанна Иерусалимского из геральдики России.

— император Александр I отказался от титула великого магистра Мальтийского ордена и исключил орден Святого Иоанна Иерусалимского из геральдики России. 1945 год — подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, завершивший Вторую мировую войну в Европе. В СССР этот день стал предвестником празднику Победы 9 мая.

— подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, завершивший Вторую мировую войну в Европе. В СССР этот день стал предвестником празднику Победы 9 мая. 1945 год — завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск.

— завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. 1949 год — в Берлине торжественно открыли памятник-ансамбль воинам Советской армии, павшим в боях с фашизмом.

— в Берлине торжественно открыли памятник-ансамбль воинам Советской армии, павшим в боях с фашизмом. 1965 год — в СССР утвердили Положение о почетном звании «Город-герой». Первыми городами-героями стали Ленинград, Сталинград и Севастополь за выдающийся героизм в годы войны.

— в СССР утвердили Положение о почетном звании «Город-герой». Первыми городами-героями стали Ленинград, Сталинград и Севастополь за выдающийся героизм в годы войны. 1967 год — в Александровском саду у Кремля состоялось открытие мемориального ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» в память о павших воинах, оставшихся неизвестными.

— в Александровском саду у Кремля состоялось открытие мемориального ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» в память о павших воинах, оставшихся неизвестными. 1970 год — вышел последний альбом The Beatles «Let It Be», выпущенный после распада группы.

— вышел последний альбом The Beatles «Let It Be», выпущенный после распада группы. 1988 год — в СССР создали первую оппозиционную политическую партию — Демократический союз. Сторонники партии выступали за отмену монополии КПСС на власть.

— в СССР создали первую оппозиционную политическую партию — Демократический союз. Сторонники партии выступали за отмену монополии КПСС на власть. 1990 год — Эстония объявила о выходе из состава СССР.

Дни рождения и юбилеи 8 мая

В 1744 году родился Николай Новиков — русский писатель, журналист и просветитель, один из первых общественных деятелей во время правления Екатерины II.

— русский писатель, журналист и просветитель, один из первых общественных деятелей во время правления Екатерины II. В 1779 году родился Константин Романов — великий князь, поэт, президент Российской академии наук.

— великий князь, поэт, президент Российской академии наук. В 1828 году родился Анри Жан Дюнан — основатель Международного Красного Креста и первый лауреат Нобелевской премии мира.

— основатель Международного Красного Креста и первый лауреат Нобелевской премии мира. В 1884 году родился Гарри Трумэн — 33-й президент США. На посту главы государства он принял решение о применении атомного оружия и инициировал план Маршалла.

— 33-й президент США. На посту главы государства он принял решение о применении атомного оружия и инициировал план Маршалла. В 1903 году родился Фернандель — французский актер и комик, один из самых популярных артистов довоенной Европы.

— французский актер и комик, один из самых популярных артистов довоенной Европы. В 1904 году родился Борис Ливанов — советский актер и режиссер, народный артист СССР. Он сыграл во многих картинах времен Советского Союза и стал символом театра МХАТ, проработав в нем с 1924 года.

— советский актер и режиссер, народный артист СССР. Он сыграл во многих картинах времен Советского Союза и стал символом театра МХАТ, проработав в нем с 1924 года. В 1906 году родился Роберто Росселини — итальянский кинорежиссер, один из родоначальников неореализма и муж актрисы Ингрид Бергман.

— итальянский кинорежиссер, один из родоначальников неореализма и муж актрисы Ингрид Бергман. В 1923 году родился Григорий Дольников — советский летчик-ас, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны.

— советский летчик-ас, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны. В 1940 году родился Владимир Дейнека — советский и российский военачальник, служивший в структуре ПВО и Военно-воздушных сил СССР.

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