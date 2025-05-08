Чем крымский татарин так пугал немецких асов

Амет-Хан Султан стал одним из самых результативных и известных летчиков-истребителей Великой Отечественной войны. Немцы прозвали его Черным дьяволом, а когда видели его самолет в небе, то тут же передавали по рации своим летчикам, находящимся в данноим в квадрате: «Ахтунг! Ахтунг! Всем возвращаться на базу — в небе Амет-Хан Султан». Отличить самолет было не сложно — на нем был нарисован орел. Право иметь подобный отличительный знак на машине в Советской армии получить было нелегко, но Амет-Хану дал разрешение сам командующий 8-й воздушной армией генерал Тимофей Хрюкин.

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Уникальный таран

Свою первую воздушную победу Амет-Хан одержал 31 мая 1942 года во время обороны стратегически важного объекта — железнодорожного моста через Волгу под Ярославлем. Звено советских истребителей не должно было допустить вражеские бомбардировщики к переправе.

«Харрикейн» Амет-Хана (наши летчики к этому времени летали на британских машинах) уже отстрелял все боеприпасы, но в этот момент один из вражеских «Юнкерсов» прорвался сквозь заслон и пошел к переправе. Тогда наш летчик решился на таран. И это ему удалось, да так, что истребитель застрял в фюзеляже бомбардировщика. Машины камнем полетели вниз, но Султан в последний момент смог выпрыгнуть с парашютом.

За этот подвиг летчика-истребителя наградили орденом Ленина, а благодарные жители Ярославля подарили ему именные часы.

Полк асов

Во время Сталинградской битвы нашим войскам было необходимо овладеть инициативой в небе. Специально для этого уже упомянутый командующий 8-й воздушной армией Тимофей Тимофеевич Хрюкин решил сформировать особое авиационно подразделение, которое окрестили «полком асов». Создали его на базе 9-го гвардейского истребительного авиационного полка: набирали лучших из лучших. Попал в соединение и Амет-Хан Султан, который к этому времени уже зарекомендовал себя летчик высшего класса.

Однако один из боев под Сталинградом чуть не стоил ему жизни. Полк получил срочную задачу вылетать на прикрытие одной из переправ, которая подверглась атаке немцев. Амет-Хан пошел на очень рискованный шаг: вместе со своим ведомым он бросился вперед, чтобы отвлечь на себя истребители прикрытия, пока остальная эскадрилья расправляется с бомбардировщиками. В бою Султан смог сбить два «Мессера», но и его самолет получил повреждения и загорелся. Выход был один — прыгать. Спускаясь на парашюте, ас увидел, как к нему направляются немецкие истребители. У пилотов люфтваффе было грязное развлечение: расстреливать из пулеметов катапультировавшихся летчиков. Внезапно строй «Мессершмиттов» дрогнул и рассыпался — ведомый не бросил своего командира, отогнал фашистов и «проводил» его до самого приземления. Хорошо, что внизу были позиции наших войск, которые и помогли ему добраться до своей части.

Подарок штурмовикам

Сослуживцы и близкие товарищи Амет-Хана всегда отмечали его скромность, даже застенчивость. Тем не менее за штурвалом самолета он преображался, совершая порой поступки, которые иначе как лихачеством не назовешь. Свидетелем одного такого поступка стал ещё один прославленный советский авиатор, дважды Герой Советского Союза, летчик-штурмовик Муса Гареев. Вот как он описывает их встречу в своей книге «Штурмовики идут на цель»:

«В тот день мы находились на аэродроме в ожидании вылетов. Каждый, как обычно, занимался своим делом. Вдруг над аэродромом появился вражеский самолет. Зенитчики уже готовы были открыть огонь, но самолет резко пошел вниз и вскоре приземлился. Все кинулись к месту посадки. Глядим, а из кабины вылезает Амет-Хан. Улыбаясь, говорит:

— Получите подарок от наших истребителей. — Чей самолет? Откуда? — Ясно откуда. Посадили мы его на своей площадке. Да надоел он нам. Вот к вам перегнал, может, пригодится... — Так мы же могли тебя сбить! — Не успели бы.»

Это «не успели бы» показывает, что на самом деле добродушный и веселый парень обладал невероятным мастерством, воинской выучкой и профессионализмом.

Конец войны, начало мира

Амет-Хан Султан прошел всю войну. Свой последний боевой вылет он совершил 29 апреля 1945 года над Берлином. В том бою он сбил истребитель «Фокке-Вульф 190». Всего за всю войну он провел 603 боевых вылета, участвовал в 150 боестолкновениях в воздухе, лично сбил 30 истребителей противника.

После войны Амет-Хан Султан, как и все летчики-асы, был направлен на учебу. Но уже вскоре он понял, что быть слушателем военно-воздушной академии в Монино — не для него. Он бросает учебу и увольняется в запас. Как и многих фронтовиков, гражданская жизнь застала его врасплох, и столкнувшись с её трудностями, он впал в депрессию. Его не привлекала гражданская авиация, а военные учреждения его не брали, даже несмотря на многочисленные награды. Причина проста — по матери Амет-Хан был крымским татарином, а его брат во время оккупации полуострова служил полицаем, сотрудничая с немцами.

Ситуацию спасла случайность. Однажды на улице его встретил Владимир Лавриненков — фронтовой товарищ и тот самый ведомый, который отогнал от него фашистские «Мессеры» под Сталинградом. Владимир продолжал поддерживать связь с генералом Хрюкиным — отцом «полка асов», который, в свою очередь, очень ценил Амет-Хана. По протекции генерала Султану как бывшему фронтовику удалось стать летчиком-испытателем в Лётно-исследовательском институте в Жуковском. Он приложил руку к разработке практически всех воздушных судов, а многие технические решения, которые он проверял, используются и по сей день.

Гибель

Дважды Герой Советского Союза, трехкратный кавалер ордена Ленина, четырехкратный кавалер ордена Красного Знамени, кавалер Ордена Отечественной войны I степени, лауреат Сталинской премии и Заслуженный летчик-испытатель погиб 1 февраля 1971 года.

Самолет-лаборатория по испытанию нового типа двигателя, за штурвалом которого находился Амет-Хан Султан, разбился во время испытательного полета. Погибли все, кто был в самолете.

Похоронен Амет-Хан Султан в Жуковском.