«Стандарт» похорон Петра I: почему он до сих пор действует

Один из важных вопросов, возникающих при организации похорон, — глубина могилы. Это сейчас все чаще используется техника, а раньше копку осуществляли вручную, что отнимало много сил и времени. Но есть опасность, что неглубокая могила будет размыта во время дождей и распутицы или разрыта дикими зверями.

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Какие нормы и требования существуют на этот счет?

«Петровский стандарт»

Реформы первого отечественного императора Петра I коснулись почти всех сфер жизни российского общества. В том числе, и похоронного обряда. Указ о санитарных нормах вышел в 1723 году. В нем описывались правила погребения и требования к глубине могилы. Она должна была быть не менее трех аршин, что составляет чуть более двух метров.

Устанавливая этот стандарт, Петр I руководствовался уже существовавшими в европейских странах нормами. А те, в свою очередь, были выработаны опытным путем. Менее глубокие могилы нередко становились добычей диких животных. Да и бактерии из них могли «выбраться» на поверхность. Это грозило заражением вод и земель, началом эпидемий, от которых и Европа, и Россия немало пострадали.

«Шесть футов вниз»

К слову, первой страной, установившей подобные нормы законодательно, стала Англия. В английском языке до сих пор существует устойчивое выражение «Six feet under», то есть «Шесть футов вниз», означающее смерть. Как нетрудно догадаться, оно происходит от рекомендуемой глубины захоронения, установленной после Великой эпидемии чумы в Лондоне, случившейся в 1655-1656 годах. Шесть футов — это чуть более 1,8 метра, что является схожей с установленной Петром глубиной захоронения.

Московская чума

О том, что нормы введены императором не просто так, стало очевидно в 1770 году, когда в Россию из Европы и Северного Причерноморья пришла чума. По разным оценкам она унесла до 200 тысяч жизней, а одной из причин ее широкого распространения стало несоблюдение санитарных норм.

Надеясь на извечный русский «авось», крестьяне далеко не всегда следовали установленным Петром стандартам, что вызывало нежелательные последствия. Ситуацию удалось исправить лишь в XIX веке, когда Александр I установил ответственность за несоблюдение правил погребения. «Петровский стандарт» стал не рекомендацией, а законом.

Санитарные и экологические нормы

Современные санитарно-эпидемиологические нормы устанавливают минимальную и максимальную глубину захоронения — 1,5 и 2,2 метра, соответственно. При этом для братских могил, где гробы устанавливаются в два ряда, сделано исключение — их глубина может доходить до 2,5 метра.

При этом есть строгие требования к расположению самих кладбищ: их разрешается устраивать только в тех местах, где глубина залегания грунтовых вод превышает 2 метра.