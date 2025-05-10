Как копили и сколько ждали очередь на покупку машины при СССР

Более 700 россиян присоединились в соцсетях к обсуждению того, сколько в Советском Союзе нужно было ждать очередь на покупку машины, и как на нее удавалось накопить.
В соцсетях российские мужчины обсудили, каким событием в жизни каждого из них была покупка машины в СССР. Началось все с того, что мужчина выложил фотографию зеленых «Жигулей» на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). А в описании объяснил, как эта машина досталась его отцу:
«В 1975 году отцу подошла очередь на "копейку" (цена — неточно, но вроде 5 100, плюс-минус), но в тот день в салоне осталась только "тройка". Был выбор: подождать еще неведомо сколько времени (месяц, год) или доплатить и взять то, что предлагают. Родители спешно заняли денег у родственников и взяли "шамаханскую царицу", как отец ее называл, за 7 200 плюс доплата за радиоприемник и еще за что-то, всего около 7 500».
В ответ мужчины, один за другим, стали присылать свои семейные истории, связанные с покупкой машины:
«Мой дед был записан в очереди на "Москвич" уже лет 20. И вдруг пришла открытка, что его очередь подошла, но вместо "Москвича" предлагают "ВАЗ 2103". Так мы купили красную троечку! По тем временам отличная машинка была и работала как часы. Когда я был маленьким ребенком, мы с дедом ходили отмечаться в этой очереди, я помню. А когда пришла открытка, я уже учился в институте».
Из комментариев выяснилось, что хозяину зеленых жигулей еще сильно повезло дождаться своей очереди до повышения цен:
«Уточню, — рассказал свою семейную авто-историю другой мужчина, — у нас подошла очередь на "ВАЗ 2101" летом 1977-го и стоила она 5600 рублей. Тоже через долги, кассу взаимопомощи и так далее. А осенью прошла волна так называемого «упорядочивания» цен, и цена на "ВАЗ 2101" выстрелила сразу до 7500. Так что авторам поста повезло взять "тройку" за эту цену. До кучи еще "упорядочили" цены на золото, а бензин поднимали два раза - с 10 копеек до 20, а потом с 20 до 40. Два повышения на 100 процентов за раз! Примечательно процесс подавался на лекциях по лженауке "научный коммунизм" - препод буквально визжал с трибуны: "Запомните, у нас цены не повышаются, они или понижаются, или упорядочиваются"».