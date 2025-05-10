Как копили и сколько ждали очередь на покупку машины при СССР

Более 700 россиян присоединились в соцсетях к обсуждению того, сколько в Советском Союзе нужно было ждать очередь на покупку машины, и как на нее удавалось накопить.

В соцсетях российские мужчины обсудили, каким событием в жизни каждого из них была покупка машины в СССР. Началось все с того, что мужчина выложил фотографию зеленых «Жигулей» на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). А в описании объяснил, как эта машина досталась его отцу:

«В 1975 году отцу подошла очередь на "копейку" (цена — неточно, но вроде 5 100, плюс-минус), но в тот день в салоне осталась только "тройка". Был выбор: подождать еще неведомо сколько времени (месяц, год) или доплатить и взять то, что предлагают. Родители спешно заняли денег у родственников и взяли "шамаханскую царицу", как отец ее называл, за 7 200 плюс доплата за радиоприемник и еще за что-то, всего около 7 500».

В ответ мужчины, один за другим, стали присылать свои семейные истории, связанные с покупкой машины:

«Мой дед был записан в очереди на "Москвич" уже лет 20. И вдруг пришла открытка, что его очередь подошла, но вместо "Москвича" предлагают "ВАЗ 2103". Так мы купили красную троечку! По тем временам отличная машинка была и работала как часы. Когда я был маленьким ребенком, мы с дедом ходили отмечаться в этой очереди, я помню. А когда пришла открытка, я уже учился в институте».

Из комментариев выяснилось, что хозяину зеленых жигулей еще сильно повезло дождаться своей очереди до повышения цен: