Секрет долголетия. Как фронтовик Александр Медков в 99 лет бегает, танцует, поет и играет на ложках?

В 99 лет он танцует, поет и ежедневно проходит по 10 километров. Александр Медков в годы войны служил на спецпоезде, а сегодня выступает перед школьниками и рассказывает о том, что пережил сам. С ветераном познакомился корреспондент «МИР 24 Андрей Еганов.

В свои 99 Александр Васильевич ходит по 10 километров, без одышки поднимается на девятый этаж, подтягивается на турнике и ежедневно занимается йогой

В годы войны Александр Медков был связистом, служил на спецпоезде восстанавливал железнодорожные пути и обеспечивал связь. В феврале 1944 года их экипаж попал под мощный налет люфтваффе. Один осколок попал солдату в руку, другой в предплечье. 18-летний Саша упал в реку и едва не утонул в ледяной воде. Серьезно раненого, с обморожением его доставили в госпиталь. Там ему и привили любовь к спорту.

«Лежал в госпитале в Майкопе. Врач сказал: «Сынок, надо тебе заниматься, а то пропадешь. Он видит, что я не реагирую, и как заорет во все горло: «Я приказываю тебе заниматься, иначе сдохнешь! Я ему: «Буду-буду заниматься. Вложил это мне в голову, и я занимаюсь.

На всю жизнь ветеран запомнил и свое первое боевое задание. На узловой станции его, как самого юного бойца, отправили проверить оборудование. Жизнь солдата тогда могла оборваться так же легко, как те провода, что вышли из строя.

«Подхожу к железной дороге. Вижу: немец убитый. Я побежал назад. Дядя Митя Мухин из Мордовии подходит, ногой его раз: «Ты видишь, он убитый. Полевую сумку открыл там шоколад. Я тогда впервые его попробовал, рассказывает Медков.

Новость о Победе Александр Васильевич встретил в госпитале. Долго восстанавливался после воспаления легких. В тот момент все болезни будто отступили.

«Когда объявили, тяжелораненые на четвереньках выходии. Там столько радости было! Народ со всех концов к госпиталю! Не описать такую радость, вспоминает ветеран.

После окончания войны Александр Васильевич служил в Иране, Китае и Северной Корее. Был и снайпером, и минометчиком. На пенсию вышел в звании полковника. Правда, пенсионером его можно назвать разве что за возраст. Сам ветеран про себя говорит, что молод душой, и каждый раз доказывает это.

Александр Васильевич танцует, поет в хоре, играет на ложках. Каждый февраль участвует в легкоатлетическом забеге, посвященном победе в Сталинградской битве, регулярно выступает в школах на уроках патриотического воспитания. Всем же, кто интересуется его секретом долголетия, советует заниматься спортом, отбросить все отрицательные эмоции и жить с добром в сердце.