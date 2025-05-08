Женщина случайно нашла в кошельке лотерейный билет на 16 миллионов рублей

Жительница штата Южная Каролина, США, несколько дней носила в кошельке лотерейный билет, не подозревая, что он счастливый. Об этом пишет People.

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По словам женщины, билет купил ее муж. Она положила его в кошелек и забыла об этом на время. Женщина решила проверить билет только после того, как случайно нашла его внутри бумажника. Стерев верхний слой, она обнаружила, что выиграла 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей).

«Было здорово выиграть», — призналась женщина.

Она добавила, что больше не будет беспокоиться из-за привычки мужа часто играть в лотерею.

Супруги рассказали, что планируют потратить призовые деньги на путешествия. Кроме того, мужчина задумал купить еще два лотерейных билета, чтобы снова испытать удачу.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Вашингтон выиграл в лотерею 480 тысяч долларов благодаря потерянной банковской карте. Он смог быстро найти ее и решил, что это идеальный день попытать счастье в лотерее.