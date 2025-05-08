Маньчжурская операция: как советские солдаты брали позиции японцев

В августе 1945 года началась Маньчжурская наступательная операция. Последний союзник разгромленной гитлеровской Германии милитаристская Япония еще в 1931 году вторглась на китайскую землю, захватила Маньчжурию и создала марионеточное государство Маньчжоу-го. Советские войска не оставили Японской империи никаких шансов, рассказывает корреспондент «МИР 24 Алексей Жидких.

Финальный удар советских войск по Квантунской армии. Под покровом тумана 64 боевых корабля без световых и звуковых сигналов вышли из Петропавловска в направлении острова Шумшу.

«Эта карта сделана с борта судна, либо подводной лодки, которая проходила первым Курильским проливом, и наши разведчики зарисовали то, что они смогли увидеть на острове Шумшу. Потому что разведданных у нас по Курильским островам практически не было, рассказал представитель МИД России в г. Петропавловске-Камчатском Евгений Верещага.

В августе 1945-го около девяти тысяч советских десантников готовились к высадке практически вслепую. Операция началась в четыре часа утра. Прыгали в холодную воду в нескольких сотнях метров от берега, не зная даже расположения вражеских позиций.

«Началась стрельба, причем косили вдоль берега, как раз когда высадка проходила. А высадка проходила, во-первых, в мокром обмундировании, а потом большая прибойка, очень высокая, и начинаются траншеи, рассказала историк Ирина Витер.

Полсотни скрытых дотов и дзотов открыли огонь по наступающим советским десантникам. Это была героическая высадка под шквальным огнем противника. Из-за штормовой погоды советская авиация в первые день не могла поддержать атаку. Вражеские смертники отчаянно пикировали с неба. Трофеи, взятые в бою с японскими камикадзе, представлены в Музее истории Дальнего Востока.

«Здесь у нас представлены винтовка «Арисака, пистолет «Намбу, японский сержантский меч, 50-миллиметровый гранатомет и личные вещи: солдатская книжка, жетоны смертников.

Мефодий Герасимов в составе 345-й стрелковой дивизии освобождал города Дунин, Дунь-хуа, Му-лин, Мудад-зянь. Со своим минометом он сражался на самых горячих участках фронта. Потери были большие с обеих сторон, вспоминает ветеран.

«Мы шли рядом с писарем полка, раздался какой-то выстрел. У писаря козырек от фуражки отрезало пулей, и он сразу упал.

В общей сложности противник потерял убитыми и ранеными свыше 700 тысяч солдат и офицеров. Маньчжурская наступательная операция продолжалась с 9 августа по 2 сентября. Освобожденные территории были переданы Китаю.

Успешная операция в Манчьжурии окончательно поставила точку в победе над Японией во Второй мировой войне. Американцам осталось лишь организовать церемонию подписания акта капитуляции.