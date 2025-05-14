Какой враг поджидает землян на Марсе

Что за враг поджидает человека на Марсе
Говоря о колонизации Марса, ученые обычно в числе главных угроз для человека называют солнечную радиацию и галактические космические лучи, отсутствие кислорода, резкие колебания температуры от -143 °C до +20 °C и т.п. Однако недавнее исследование ученых из Медицинской школы Кек Университета Южной Калифорнии (США), опубликованное в журнале GeoHealth, указывает еще на одного недооцененного, но вездесущего врага на поверхности Марса - пыль, сообщает New-Science.ru.
Почему? Как утверждают ученые, марсианская пыль, состоящая из чрезвычайно мелких частиц, токсична для человека. Более того, она содержит вещества, которые, как известно на Земле, связаны с серьезными патологиями, включая возможные раковые заболевания. В список опасных веществ входят мышьяк, кадмий, хром, перхлораты, кремнезем и некоторые оксиды железа. При среднем размере всего в три микрона зерна марсианской пыли так же малы, как споры плесени. То есть они слишком малы, чтобы организм мог вывести их естественным путем. В результате пыль может оседать глубоко в дыхательных путях. Более того, слабая гравитация на Марсе позволяет этой пыли дольше витать в воздухе, что только увеличивает риск ее проникновения в организм.
По мнению исследователей, колонизация Марса может оказаться невыполнимой задачей, чего не скажешь о краткосрочной пилотируемой миссии. С другой стороны, это неизбежно повлечет за собой разработку высокотехнологичного защитного оборудования, а также безупречных систем фильтрации и контроля внутренней среды.
Кстати, пыль, только лунная, одна из серьезных проблем, которые предстоит решать и на спутнике Земли.
Вот что ответил на вопрос корреспондента аучный руководитель Института космических исследований РАН и первого этапа российской лунной программы академик Лев Зеленый.
- Главные научные цели лунных миссий серьезные. Какая лично вам задача представляется самой важной?
- Лично мне? Это лунная пыль. Она электрически заряжена и висит над тоже заряженной лунной поверхностью под действием электростатического поля. Напряженность электрического поля в этом метровом пылевом слое может вблизи терминатора достигать 300 вольт на метр! Это небезопасно и для инструментов, и для человека. Пыль очень токсична, состоит из зазубренных частиц, которые забиваются в скафандр, налипают на технику. Об этом рассказывал, в частности, Юджин Сернан - командир "Аполлона-17" и последний человек, стоявший на поверхности Луны. Он отмечал, что было много всяких трудностей, описывает, как их преодолевали. Единственное, чего, как он пишет, он не понимает, это как в будущем можно будет избежать влияния лунной пыли. Если человечеству когда-нибудь удастся построить лунную базу, то она явно будет полностью облеплена пылью. Мы планируем заниматься этим вопросом вместе с коллегами из Института медико-биологических проблем РАН. А меня это интересует еще и потому, что динамика заряженных частиц лунной пыли близка к динамике горячей плазмы, которой я занимался всю свою жизнь. Так что, прежде чем устанавливать на Луне инструменты, особенно такие, как телескоп, нужно продумать защиту от пыли. Для этого на борту "Луны-27" предусмотрен пылевой эксперимент. Сейчас обсуждается вопрос о проведении этого эксперимента и на китайском аппарате "Чанъэ-7", запуск которого намечен на 2026 год".