Какой враг поджидает землян на Марсе

Говоря о колонизации Марса, ученые обычно в числе главных угроз для человека называют солнечную радиацию и галактические космические лучи, отсутствие кислорода, резкие колебания температуры от -143 °C до +20 °C и т.п. Однако недавнее исследование ученых из Медицинской школы Кек Университета Южной Калифорнии (США), опубликованное в журнале GeoHealth, указывает еще на одного недооцененного, но вездесущего врага на поверхности Марса - пыль, сообщает New-Science.ru.

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Почему? Как утверждают ученые, марсианская пыль, состоящая из чрезвычайно мелких частиц, токсична для человека. Более того, она содержит вещества, которые, как известно на Земле, связаны с серьезными патологиями, включая возможные раковые заболевания. В список опасных веществ входят мышьяк, кадмий, хром, перхлораты, кремнезем и некоторые оксиды железа. При среднем размере всего в три микрона зерна марсианской пыли так же малы, как споры плесени. То есть они слишком малы, чтобы организм мог вывести их естественным путем. В результате пыль может оседать глубоко в дыхательных путях. Более того, слабая гравитация на Марсе позволяет этой пыли дольше витать в воздухе, что только увеличивает риск ее проникновения в организм.

По мнению исследователей, колонизация Марса может оказаться невыполнимой задачей, чего не скажешь о краткосрочной пилотируемой миссии. С другой стороны, это неизбежно повлечет за собой разработку высокотехнологичного защитного оборудования, а также безупречных систем фильтрации и контроля внутренней среды.

Кстати, пыль, только лунная, одна из серьезных проблем, которые предстоит решать и на спутнике Земли.

Вот что ответил на вопрос корреспондента аучный руководитель Института космических исследований РАН и первого этапа российской лунной программы академик Лев Зеленый.

- Главные научные цели лунных миссий серьезные. Какая лично вам задача представляется самой важной?