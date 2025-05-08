Приметы и поверья на 9 мая: что нельзя делать на Глафиру Горошницу

9 мая по народному календарю отмечают Глафиру Горошницу. На Руси в это время было принято есть гороховый суп. Считалось, что это обеспечит здоровье на весь предстоящий год. Предки в деревнях также любили и гороховую кашу. Православные вспоминают священномученика Василия.

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В старину подмечали: если в этот день зверье выходит из лесов к человеческому жилью — жди перемен в погоде и в хозяйственных делах. Женщины молились о здоровье, благополучии семьи и счастливом браке. Также это был день, когда внимательно следили за небом и поведением птиц — верили, что сама природа «разговаривает с человеком. Строго запрещалось ругаться и гадать. Нарушив этот запрет, можно было отпугнуть удачу и навлечь на себя беду.

Не стоит 9 мая ссориться с близкими — отношения не удастся восстановить. Не рекомендуется девушкам стричь волосы, делать прически, заниматься ногтями. Согласно приметам, это негативно скажется на здоровье и станет причиной болезней. Также не нужно готовить блюда из картофеля — это может привести к семейным ссорам. Убирать в шкафах, раскладывать вещи — к мелким неприятностям в семье, которые будут ее разрушать. Не лучшее время для любовных отношений. Особенно это касается заключения брака. Считается, что такой союз будет непрочным и недолгим, а супруги будут изменять друг другу.

Согласно приметам, сильный ветер на Глафиру к ясной погоде. Лучи солнца пробиваются сквозь тучи лето будет жарким. На траве с утра много росы урожай огурцов будет хорошим. Горностай или белка вышли к человеческому жилью — к перемене погоды. Вода в колодце стала прозрачной — к здоровью и благополучию.