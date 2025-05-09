«Женщины для утешения»: как был создан самый жуткий бизнес Японии

Во времена Второй мировой войны Япония организовала одну из самых мрачных систем в истории человечества — так называемые «станции утешения». Военные бордели, куда свозили миллионы женщин со всей Азии, получили популярность среди военнослужащих императорской армии. Зачем были созданы «фабрики любви», и как жили узницы этих концлагерей – читайте в нашем материале!

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Благие намерения

Согласно одной из версий возникновения «станций утешения», японский генерал Ясудзи Окамуры был обеспокоен ростом венерических заболеваний среди солдат. По его приказу были созданы специальные учреждения для контроля за половой жизнью японских военнослужащих.

Однако фактически, «станции утешения» были не просто мерой профилактики, а бизнес-проектом. Они приносили огромную прибыль как японскому командованию, так и местным пособникам. Женщины получали так называемые «военные деньги», которые затем шли в казну или оседали у организаторов. Никаких средств узницы себе не оставляли.

Как это работало?

Система «янфу» («женщины утешения») охватывала оккупированные территории по всей Азии: Корею, Китай, Индонезию, Бирму, Филиппины, Малайзию, Тайвань и другие регионы. Туда отправляли молодых девушек, часто еще несовершеннолетних, обещая работу медсестер, служанок или даже танцовщиц. На деле их ожидало принудительное сексуальное рабство.

Большинство «станций» напоминало концлагеря: женщины жили в бараках, огороженных колючей проволокой. Другие же находились в обычных домах или даже в мобильных палатках на фронте. Условия зависели от статуса клиентов: офицеры могли позволить себе более комфортные заведения, где обслуживали меньше людей, а простые солдаты терпеливыми очередями подходили к дверям, чтобы получить «утешение».

По свидетельствам одной из узниц «станции утешения», её заманили в Тайвань обещанием работы медсестры. Вместо этого она стала частью системы, где её содержание контролировалась старой японкой. Все «заработанные» деньги шли не ей, а организаторам, которые уверяли, что пересылают средства семье девушки. Семья так никогда и не получила ничего.

Замарались не только японцы

Хотя Япония сделала эту практику массовой и государственной, «станции утешения» не были уникальным изобретением императорской армии. Еще до Второй Мировой войны французы практиковали подобный подход в своих колониях в Африке. Для европейских солдат, служивших в Алжире, Марокко и Сахеле, специально привозили китаянок, чтобы военные не контактировали с местными чернокожими женщинами. Эти «палаточные станции» стали прообразом того, что позднее скопировали японцы.

Таким образом, Япония не изобрела «станции утешения» — она лишь довела их до промышленных масштабов, используя опыт других стран, но делая это с особой жестокостью и бесчеловечностью.

Миф/реальность

Часто можно услышать, что эти учреждения были «не хуже, чем бордели в других армиях». Однако это глубокое заблуждение. В отличие от добровольных работниц в некоторых европейских странах, японские «янфу» были фактически заключенными. Их насильно удерживали годами, избивали, заставляли обслуживать десятки мужчин в день. При этом любая попытка побега каралась жестоко.

Еще один миф — что японцы действовали строго в рамках военного контингента. На самом деле существовало три типа таких станций: военные, куда имели доступ только солдаты, военно-гражданские — посещались как военными, так и местными жителями, и гражданские - функционировали без ограничений, и вход туда был открыт всем, кто платил.

Это лишний раз доказывает, что система не носила исключительно военного характера, а была коммерческой, нацеленной на извлечение прибыли. Поэтому говорить о чисто медицинских или культурных целях не приходится.

Где и как находили «янфу»?

Девушек набирали по всей Азии. Особенно много было кореянок, китаянок, индонезиек, филиппинок и бирманок. Их похищали прямо с улиц, обманывали с работой или покупали у бедных семей. В Корее, например, родители отдавали дочерей под предлогом временной работы, надеясь таким образом обеспечить им будущее. Но вместо этого девочки попадали в ад.

Некоторые из них проводили в станциях утешения по 10–15 лет, до самого окончания войны. После капитуляции Японии в 1945 году многие женщины остались без опыта, образования и возможности вернуться домой. У некоторых уже не было никого из родных, другие не решались показаться на глаза обществу, поскольку считались «опозоренными». Некоторые даже родили детей, которых приходилось оставлять в чужих странах.

Реакция мира

После войны в ходе Токийского трибунала многие высшие японские офицеры были осуждены за военные преступления. Однако самая жесткая критика касалась именно организации «станций утешения». Десятки тысяч случаев насилия были задокументированы, и они легли в основу международного давления на Японию.

Американцы, когда вошли в страну, начали активно освобождать оставшихся в живых женщин. Однако, вопреки популярному мнению, первым делом американские солдаты тоже воспользовались услугами этих учреждений. Только спустя время, когда фото с очередями американцев на «станцию утешения» стали достоянием общественности, Штаты признали, что и за «освободителями» был такой грешок.

Сегодня память жертв этой системы почти не уважают в Японии. Власти страны до сих пор не признали полностью ответственность за произошедшее. Лишь в последние годы начались слабые попытки диалога. Между тем, бывшие «янфу» и их потомки продолжают требовать признания, компенсации и исторической справедливости.