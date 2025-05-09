На фронтах и в тылу: как народы Северного Кавказа сражались за Победу

С Северного Кавказа на фронт ушло более 500 тысяч человек — почти каждый пятый житель региона. Люди разных национальностей плечом к плечу защищали Родину. Тыл обеспечивал бойцов одеждой и продуктами, поставлял коней и выпускал сотни видов военной продукции, от морских торпед до минометов. И с каждым днем труженики, партизаны и воины приближали тот самый день. День Победы.

Сутками у станков

С начала войны промышленные предприятия Ставропольского края были оперативно переориентированы на нужды фронта. Рабочие трудились по 18−20 часов подряд. Заводы выпускали минометы, автоматическое оружие, арматуру, экипировку, хозяйственные сани и лыжи. Сотни трактористов и механизаторов, обученные в экстренном порядке, помогали стране с урожаем.

Город-госпиталь

Война превратила курортный Кисловодск в крупнейший госпиталь Кавказа. Осенью 1943 года сюда прибыли 49 военно-санитарных поездов — свыше 21 тысячи раненых. К середине октября лечилось уже более 40 тысяч человек, и с каждым месяцем это число росло. Благодаря профессионализму врачей и медперсонала в строй вернулись 72% пациентов. Всего в госпиталях города восстановили здоровье 579 тысяч красноармейцев.

Сражение за нефть

Ожесточённые бои за город Малгобек в Ингушетии продолжались с сентября 1942 по январь 1943 года. Город 14 раз переходил из рук в руки. Все из-за нефти: скважины стояли буквально среди жилых домов. Упорное сопротивление Красной армии помогло в срыве планов противника по захвату Кавказа.

Герои неба и земли

К званию Героя Советского Союза было представлено полсотни ингушей. Среди них летчик истребительного полка Мурад Оздоев. Он совершил 248 боевых вылетов и сбил восемь самолетов врага. На счету пилота штурмовой авиации Ширвани Костоева, отличившегося на Курской дуге, 11 танков и целый боевой корабль. Костоев штурмовал Берлин, а погиб уже после войны, в 1949 году, во время испытательного полета.

Легендарный пулеметчик

Чеченцы участвовали в обороне Брестской крепости и ставили рекорды на других линиях фронта. Так, пулеметчик Ханпаша Нурадилов уничтожил 920 фашистов, захватил семь пулеметов и взял в плен 12 солдат. Газета «Красная Армия» называла его «Герой Кавказа, сын солнца, орел орлов». Ханпаша Нурадилов погиб 27 августа 1942 года и получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Командир, которого уважали все

Чеченец Мовлади Висаитов командовал полком, сражавшимся в Сталинградской битве и в Берлине, получил ордена Ленина и Красного Знамени, награды Польши, Венгрии, Чехословакии и орден «Легион почета» Конгресса США. Именно он первым из советских офицеров пожал руку американцам на Эльбе. Звание Героя Советского Союза получил посмертно.

Самый высокогорный бой Второй мировой

Штурм Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии проходил на высоте 4700 метров. Именно там в бой с немецкими войсками вступил легендарный отряд «Мститель» под командованием Гургена Григорьянца. Из 102 человек вернулись только четверо. Останки 69 воинов, а также фрагменты оружия и личных вещей обнаружили только в 2013 году, когда растаял ледник.

История, достойная романа

Легендарная 115-я кавалерийская дивизия, сформированная в Кабардино-Балкарии, вела бои в Ростовских и Сальских степях, прикрывая подходы к Кавказу и Сталинграду. История воинов, которые вели тяжелые бои после маршей на сотни километров, легла в основу романа «Сломанная подкова» кабардинского писателя Алима Кешокова, одного из немногочисленных выживших кавалеристов.

Женщины на линии сопротивления

В Карачаево-Черкесии в партизанском движении участвовали свыше 1200 человек, в том числе женщины. Они взрывали мосты, жгли технику, били по врагу наравне с мужчинами. Судья Залихат Эркенова покинула родных, чтобы уйти в отряд. Попав в плен, она выдержала пытки и не выдала ни одного соратника. Женщину расстреляли вблизи Кисловодска.

Республика героев

На душу населения в Северной Осетии приходится рекордное число Героев Советского Союза в стране — более 70 человек. Дважды этого звания был удостоен генерал Исса Плиев. Но героизм — это не только награды и подвиги в бою. Так, в республике проявляли мужество и обычные жители. В годы оккупации школьники из Ардона, рискуя жизнью, три ночи подряд перерезали линии связи врага.

Поворот на юге — Орджоникидзе

На защиту Родины в Северной Осетии встал каждый пятый, а домой вернулся лишь каждый второй. Битва за Владикавказ, тогда Орджоникидзе, — одно из событий, переломивших ход войны. От стен города впервые началось отступление немцев на юге России.

Сибиряк Петр Барбашов в боях под Орджоникидзе закрыл амбразуру дзота своим телом и совершил знаковый подвиг раньше Александра Матросова. Сейчас в местах тех боев расположен музей под открытым небом «Барбашово поле». На территории комплекса — Аллея Героев Советского Союза и фотогалерея с уникальными кадрами битвы за Кавказ.

Творческая мобилизация

Народный поэт Дагестана Абуталиб Гафуров в свои 60 лет строил оборонительные сооружения. Солистка дагестанского радиокомитета, мать троих детей Рагимат Гаджиева рыла окопы и огневые точки, а вечерами выступала в госпиталях. Добровольно ушли на фронт коллективы Лезгинского и Аварского театров, лакский поэт Эфенди Капиев, кумыкский писатель Абдул-Вагаб Сулейманов и многие другие.

Первый морской бой и пулеметчик-рекордсмен

Подводник Магомед Гаджиев, первым удостоившийся звания Героя Советского Союза в Дагестане, в конце 1941 года впервые в истории провел морской бой в надводном положении и уничтожил два корабля врага. Всего же Гаджиев потопил 10 судов противника. Его земляк Ханпаша Нурадилов стал самым результативным пулеметчиком, уничтожив в войну 920 бойцов врага, а снайпер Абдулла Сефербеков — 110 гитлеровцев.