Как весна 1945 года стала финальным аккордом Великой Отечественной войны

Весна 1945 года стала финальным аккордом самой кровопролитной войны XX века; временем, когда величайшие усилия советского народа и армии привели к героической Победе. Эта весна была наполнена сражениями и событиями, определившими ход новейшей истории.

Я прочитала книгу российского политика, аналитика, телеведущего, декана факультета государственного управления Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Вячеслава Никонова «28 мгновений весны 1945 года», где он рассказывает о том, как завершилась Великая Отечественная война, какой ценой далась Победа и почему «наш долг — помнить. Советский Союз одержал самую великую победу в истории человечества над самым страшным врагом человечества ценой самых больших в истории человечества жертв. Эту Правду оспорить не сможет никто и никогда. И никто и никогда не сможет отнять у нас нашу Победу. И нашу память о ней». Хочу поделиться с вами некоторыми отрывками из книги.

Штурм Кенигсберга — апрельский пролог Победы

Одним из первых крупных успехов советской армии весны 1945 года стал штурм Кенигсберга. С 6 по 9 апреля 1945 года советские войска под командованием маршала Василевского провели стремительную операцию, в ходе которой была ликвидирована мощная немецкая группировка в Восточной Пруссии. Вячеслав Никонов подчеркивает, что взятие города было не только военной, но и моральной победой. Кенигсберг считался неприступной крепостью, но советские войска сломили сопротивление менее чем за четыре дня.

Вена освобождена: столица музыки снова свободна

12 апреля 1945 года была освобождена Вена. Советские войска вступили в город, который избежал судьбы многих других европейских столиц, — Вена не была разрушена до основания, и это стало результатом стремления сохранить культурное наследие Европы. Вячеслав Никонов уверен в том, что операция по освобождению Вены стала блестящим примером военного искусства и заботы о будущем послевоенной Европы.

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Берлинская операция — кульминация войны

Берлинская стратегическая наступательная операция началась 16 апреля 1945 года. Именно с нее ведется отсчет последних дней Третьего рейха. Это было не только сражение за столицу Германии — это был бой за всю память и боль четырех лет войны, воплощенные в одном последнем усилии.

«Ставка сосредоточила на Берлинском направлении 2,5 тысячи человек (вместе с тылами), более 42 тысяч орудий и минометов, свыше 6,2 тысячи танков и самоходноартиллерийских установок, 7 500 боевых самолетов. На Берлин наступали сразу четыре танковые армии: две (1-я и 2-я) в составе 1-го Белорусского фронта и две (3-я и 4-я) в составе 1-го Украинского фронта… В течение первых суток сражения было проведено свыше 6550 самолетовылетов… Фактически было произведено миллион двести тридцать шесть тысяч выстрелов, 2450 вагонов снарядов, то есть почти 98 тысяч тонн металла обрушилось на голову врага», — пишет Никонов.

К 30 апреля советские войска ворвались в центр города, а 1 мая на куполе Рейхстага было водружено Знамя Победы.

Встреча на Эльбе

25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльба произошла историческая встреча советских и американских войск. Это событие стало символом антигитлеровской коалиции и будущей победы.

Вячеслав Никонов приводит в своей работе слова президента США Гарри Трумэна:

«Соединение нашего оружия в сердце Германии имеет для всего мира значение, которое не останется незамеченным им… Народы, которые могут вместе разрабатывать планы и вместе сражаться плечом к плечу перед лицом таких препятствий, как расстояние, языковые различия и трудности коммуникаций, какие преодолели мы, могут вместе жить и могут сотрудничать в общем деле организации мира во всем мире».

Акт капитуляции — финал и начало новой эпохи

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8 мая 1945 года (в ночь на 9 мая по московскому времени) был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. С этого момента война в Европе закончилась.

Автор книги приводит воспоминания маршала Советского союза Георгия Жукова: