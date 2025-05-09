Почему Парад Победы 1945 года вместо Сталина принимал Жуков

Подписание Акта о капитуляции, поставившего точку в войне с нацистской Германией, произошло 7 мая 1945 года в Реймсе. Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина не устроило, что документ был подписан на территории союзных войск, поэтому потребовалось повторное действие, по сути, постановочное, чтобы достигнуть компромисса. 9 мая в Карлсхорсте, неподалеку от Берлина, Сталин получил возможность продублировать подписание Акта.

Дата 9 мая, таким образом, фиктивна. Настоящий, первый Акт от 7 мая, стал называться в истории «Предварительным протоколом», своего рода генеральной репетицией окончания войны.

Война на территории Европы закончилась. Страна-победитель смогла облегченно вздохнуть, возвращаясь к мирной жизни. День 9 мая 1945, победного года, ознаменовался в Советском Союзе салютами. Но необходимо было продемонстрировать народу и торжественный парад в честь окончания войны. Решено было провести Парад Победы 24 июня, на Красной площади в Москве.

По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, дата была выбрана не случайно – ее лично утвердил Сталин. Первоначально планировалось приурочить парад к дате начала войны, увязав ее с победоносным окончанием. Но парад требовал огромной предварительной работы: подготовить парадные части, вернуть людей, сшить парадную форму. Эти факторы немного сдвинули дату начала Парада, позволяя уложиться в сжатые сроки.

Сталин и День Победы

Историки единодушно сходятся во мнении, что руководитель Советского Союза не испытывал радости от Дня Победы. Память о войне оставалась свежей, а ведь завершенной она была лишь на западном театре военных действий. На Востоке еще сопротивлялась Япония, а у американских союзников наготове была атомная бомба, о которой Сталин уже знал. Война могла утихнуть, а могла и разгореться с новой силой.

В книге «Последняя республика...» публициста, исторического ревизиониста и предателя Виктора Суворова (Резуна) описывается недоумение, охватившее советских людей, когда они поняли, что принимает Парад Победы не Верховный Главнокомандующий, а его заместитель – Маршал Советского Союза Г.К.Жуков. Почему так случилось? Ведь принять Парад Победы было неотъемлемым правом и обязанностью именно товарища Сталина.

В трудах историков встречаются две версии произошедшего. Официальной версией принято считать возраст Сталина и отсутствие навыков верховой езды. Парад надо было, с точки зрения руководителя страны, принимать только на белой лошади. Никакие уговоры и предложения принять парад в автомобиле не возымели действия. В воспоминаниях Г.К. Жукова упоминается, что Сталин вызвал маршала за день до проведения Парада. Маршал К.К. Рокоссовский назначался руководителем торжественного действия, а Г.К. Жуков обязан был принять Парад. Себя Сталин видел лишь в качестве зрителя.

Упал с лошади

В мемуарах Жукова отмечается, что, со слов сына Иосифа Виссарионовича Василия, решение было принято после падения Верховного Главнокомандующего 26 июня с породистой лошади на репетиции. Однако версия хоть и официальная, остается спорной, так как первые издания книги «Воспоминания и размышления» Г.К. Жукова описания данной сцены не содержали.

Второй версией, звучащей в исторических кругах, считается, что Сталин уступил место Жукову из-за всенародной любви к маршалу Победы. Версия шаткая, ведь Сталин, по мнению некоторых историков, умело руководил «народной любовью» и ревниво относился к людям, облеченным властью. Впрочем, через год Жуков попал в опалу и отправился командовать Одесским военным округом, а потом убыл еще дальше, на Урал...

Вероятно, парад воспринимался Сталиным как празднование пирровой победы, поэтому он не захотел участвовать в нем как значимое лицо. Ведь при Верховном Главнокомандующем День Победы как праздник действительно не существовал. Его не отмечали, предпочитая радоваться и смотреть демонстрацию 1 Мая, посвященную торжеству мирового пролетариата. А окончание войны, скорее, требовало скорби и памяти, но никак не радости.

Дочь Сталина утверждает в мемуарах о намерении отца уйти на покой после окончания войны. Но вряд ли такой властолюбивый человек, как Иосиф Виссарионович, готов был добровольно покинуть кремлевский Олимп. В своей книге Суворов отмечает, что, когда просят о покое и готовят обвинения ближайших соратников в шпионаже и заговоре, это означает игру. Отставка – для проигравших. Говорить об отставке можно, лишь чтобы просили не уходить, упрашивали, возражали. Именно так описывает ситуацию сразу после Парада адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов. Именно тогда, среди ближнего круга членов Политбюро и маршалов, собранных в маленьком помещении подле кремлевской стены, Сталин заявил о готовности уйти.

Уговаривая Сталина не бросать управление страной, ему присваивают высшее воинское звание Генералиссимуса, звание Героя СССР, награждают вторым орденом Победы. Но Сталин, приняв звания, появлялся на людях в военной форме с погонами маршала, а орден демонстративно отказывался получать, нося только довоенные и редко – военные награды. Тот орден, что означал награду за Победу, носить не хотел, согласившись забрать его лишь спустя пять лет после окончания войны.

Историки хоть и приняли официальную версию о неумении ездить верхом, все же не сбрасывают со счетов мысль о том, что Сталин считал себя не вправе принимать как Парад Победы, так и награды за окончание войны.