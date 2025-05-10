Темная история тестов IQ

Тест IQ считается золотым стандартом измерения интеллекта — надежным и безошибочным показателем умственных способностей человека. Однако полной уверенности в его объективности нет.

© Naukatv.ru

Некоторым такие тесты кажутся слишком упрощенными и не способными учесть все разнообразие человеческого разума. Разговоры об IQ также нередко сопровождаются псевдонаучными домыслами. В худшем случае IQ-тесты могут быть использованы разными идеологиями для распространения ненависти и дискриминации. Реальную ценность IQ-показателей исследовал IFLScience.

Что такое IQ

IQ-тесты изменили мир, но их истоки довольно скромны. Они берут начало в 1905 году, когда психологи Альфред Бине и Теодор Симон разработали тест для выявления французских школьников, нуждающихся в дополнительной помощи в учебе. Детей оценивали по трем ключевым навыкам — вербальному мышлению, рабочей памяти и зрительно-пространственным способностям — сравнивая их результаты с показателями сверстников. Затем эти данные сводились к одному числу. Это стало основой современных тестов на интеллект, хотя сам термин IQ (коэффициент интеллекта) был введен немецким психологом и философом Уильямом Штерном только в 1912 году.

Современные тесты IQ работают по тому же принципу, что и те, которые проходили французские дети почти 120 лет назад. Людей оценивают по тем же когнитивным навыкам — вербальному мышлению, рабочей памяти и зрительно-пространственным способностям — и сравнивают их результаты с репрезентативной выборкой населения.

Средний показатель IQ установлен на уровне 100, то есть примерно половина испытуемых набирает больше 100, а половина — меньше. Стандартное отклонение составляет 15 баллов, поэтому около двух третей всех тестируемых получают результаты от 85 до 115. Классификации разнятся, но обычно показатель выше 120 считается «очень высоким» или «превосходным», а ниже 80 — «очень низким» или «пограничным».

О чем на самом деле говорят результаты IQ

Многочисленные исследования пытались связать IQ с самыми разными аспектами жизни. Одна из наиболее часто выявляемых закономерностей — обладатели высокого коэффициента интеллекта, как правило, достигают большего профессионального успеха. Некоторые исследования показывают, что они лучше учатся, строят более успешную карьеру и чаще оказываются в экономически благополучной среде.

Другие исследования не подтверждают эту связь. Одно из них показало, например, что независимо от IQ люди с более развитыми навыками рационального мышления реже сталкиваются с негативными жизненными событиями, такими как серьезные долги по кредитным картам, незапланированная беременность или отчисление из школы.

Кроме того, стандартизированные тесты на интеллект не учитывают многие проявления умственных способностей, такие как креативность, эмоциональный интеллект или практические технические навыки.

Несколько лет назад ученые из Университетского колледжа Лондона выявили у молодых людей общую способность к принятию решений, особенно выраженную у тех, кто имел крепкие социальные связи — и что характерно, между их IQ и этим проявлением социального интеллекта не выявлено никакой связи.

Идея измерить интеллект одним числом подкупает своей простотой — и создает почву для злоупотреблений. На самом поверхностном уровне мнимая универсальность IQ-тестов привлекает псевдонауку, как мух на варенье.

Например, Леонардо да Винчи приписывают невероятный IQ — от 180 до 220. Нет никаких сомнений в его выдающемся уме, но непонятно, как можно точно измерить коэффициент интеллекта человека, не усадив его за тест.

IQ-показатели также используются как оружие в пустых спорах. Некоторые бывшие президенты США не раз занижали IQ своих оппонентов, хвастаясь своим собственным — без каких бы то ни было доказательств.

Темное прошлое тестов IQ

Одним из первых случаев массового применения тестов, похожих на IQ, стал отбор новобранцев в армию США во время Первой мировой войны. Для распределения задач среди солдат им давали тест на интеллект, разработанный психологом Робертом Йерксом, который позже стал видным деятелем евгенического движения. Было протестировано около 1,7 миллиона мужчин, что дало исследователям огромный массив данных об интеллекте и демографии. Некоторые ученые, изучавшие результаты, пришли к выводу, что интеллект является генетическим, врожденным и может быть точно выражен одним числом.

Из-за царивших в то время предрассудков и националистических настроений результаты быстро стали использоваться в расовых спорах. Евгеники исказили данные, утверждая, что определенные группы, в частности чернокожие, от природы менее умны. Они игнорировали множество факторов среды, которые могли объяснить различия внутри популяции, не говоря уже о том, что многие новобранцы были иммигрантами, для которых английский не был родным языком.

Эту идею оказалось трудно искоренить. Она тлела в американском обществе на протяжении всего XX века. Лебединой песнью концепции стала вышедшая в 1994-м книга психолога Ричарда Херрнстайна и политолога Чарльза Мюррея, в которой они утверждали, что уровень IQ определяет доход, профессиональные успехи и склонность к преступности. Ученые и журналисты жестко раскритиковали выводы книги, назвав их плохо обоснованными, полными ошибок и отдающими социальным дарвинизмом.

Природа vs воспитание

Многие выступают против опасного утверждения, что генетика и раса могут быть надежными показателями интеллекта, указывая на то, что большинство анализов игнорируют факторы среды.

Вместо расы — которая сама по себе является расплывчатым социальным конструктом — гораздо точнее рассматривать интеллект через призму социальных условий и материального достатка. Расовые меньшинства часто принадлежат к маргинализированным сообществам, где хуже доступ к здравоохранению и образованию, а также выше риск дискриминации и насилия. Когда эти факторы учитываются или устраняются, значимые различия в IQ исчезают.

Реальные данные это подтверждают. В 1984 году исследователь Джеймс Флинн сделал революционное наблюдение: с 1930-х до конца XX века средний IQ стремительно рос. Каждое десятилетие приносило прирост на 3—5 баллов, что в сумме дало увеличение на 13,8 балла всего за 46 лет. Такой скачок невозможно объяснить эволюцией, зато он совпадает с улучшением питания, снижением инфекционных заболеваний, развитием образования и повышением уровня жизни.

То же самое можно увидеть в развивающихся странах сегодня: по мере роста благосостояния и улучшения социальных условий средний IQ населения увеличивается.

История показывает, что результаты IQ-тестов могут попадать не в те руки и использоваться для подкрепления предрассудков — и в нашем все более поляризованном мире эта опасность, увы, лишь усиливается. Но если копнуть глубже — эти данные несут в себе более оптимистичный и менее фаталистичный урок: улучшение жизни взращивает мозги. Если мы направим наши усилия на повышение качества жизни, а не разжигание розни, коллективный разум человечества может расцвести и принести пользу всем.