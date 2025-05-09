История старейшего участника Великой Отечественной войны

Его жизнь – готовый сценарий для захватывающего блокбастера. Он воевал с поляками, когда большинство людей уже доживают последние годы. А потом вновь взялся за оружие в возрасте, когда его ровесники уже давно покоились в земле. Легенда советского сопротивления, человек-загадка, удивительный долгожитель – все это про него.

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Невзрачный на вид пожилой человек, небольшого роста, но с могучими плечами. При рукопожатии его ладонь сжимала руку собеседника так, что тот морщился от боли.

«Поздороваешься – ладонь потом полдня болит!» – вспоминали о нем односельчане.

Василий Талаш родился в белорусском Полесье, в деревне Белка недалеко от Петрикова. Точная дата рождения неизвестна – документы тех времен не сохранились. Но принято считать, что произошло это на Рождество 25 декабря 1844 года (7 января 1845 года по новому стилю).

Судьба с самого начала не баловала его. Родился в большой крестьянской семье, где земли было мало. Пас скот у богатого польского пана, потом сплавлял по Припяти в Донбасс лес для строительства штолен, работал бакенщиком на реке, торговал рыбой.

В молодости служил в рекрутах и даже успел поучаствовать в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. А после вернулся в родные края, женился и, казалось, зажил обычной жизнью крестьянина.

Старожилы вспоминали об удивительных привычках Василия – он никогда не пил, не курил и всегда пользовался только своими миской и ложкой. Завтракал обычно луковицей с ломтем черного хлеба, запивая все это капустным соком.

«Люди! Это вам не вол смердит, а дед Талаш говорит!»

Первый переломный момент в его жизни наступил в 1919 году. Василию Талашу было уже 75 лет – возраст, когда большинство людей доживают последние годы. Но именно тогда началась его героическая эпопея.

После революции крестьянин получил землю, но в колхоз вступать не стал, продолжал жить единоличником. И тут пришедшие в его деревню польские легионеры решили отобрать у него заготовленное на зиму сено.

Седой старик не стерпел такого наглого поведения. Схватив топор, он кинулся на отряд непрошеных гостей. Те едва унесли ноги. После этого инцидента Василию пришлось скрыться в лесу. К нему стали прибиваться и другие мужики, недовольные оккупацией. Так и сколотил партизанский отряд в 300 душ!

Харизматичный старик быстро превратился в настоящего атамана. Слава о нем гремела по всей округе. Односельчане избрали его председателем сельсовета. И даже тогда Талаш не терял своей прямолинейности. Выступая на одном из собраний, когда поднялся шум и его никто не слушал, он не выдержал и крикнул:

«Люди! Это вам не вол смердит, а дед Талаш говорит!»

Эта фраза мгновенно успокоила всех присутствующих и стала легендарной.

Один против пятерых

Самым известным подвигом Талаша в те годы стал бой с польским речным десантом. По одной из версий, сам Юзеф Пилсудский, один из основателей современной Польши, приказал своим матросам расширить зону действия речной флотилии на Припяти.

Причалили пятеро польских солдат к берегу Припяти, а Талаш выпрыгнул из кустов с разгона – прямо в лодку. В лодке была богатая добыча: винтовки, вещмешки, патронташ и табакерка. Он разбросал весь польский речной патруль, избил их прикладом и забрал трофеи.

В 1934 году знаменитый белорусский писатель Якуб Колас написал о Талаше повесть «Дрыгва» («Трясина»). Книгу прочитал весь Советский Союз, а Василий Исаакович стал настоящей знаменитостью.

Правда, старик после прочтения книги нашел автора и предъявил целый ряд претензий. Во-первых, главного героя почему-то назвали Григорием, а не Василием. Во-вторых, перепутали имена его сыновей. А в-третьих, написали, что старик в одиночку уложил всего троих ляхов, а их было целых пятеро!

Но что самое удивительное, непростой характер Талаша проявился не только в критике. Он пришел к писателю с требованием:

«Да, ты это понаписал, но рассказал и сделал все я! Давай делить гонорар!»

Несколько лет доставал дед литератора, пока не сдался. А вот к авторам оперы «В пущах Полесья» (по мотивам «Трясины») претензий не имел, даже выучил арию своего героя и частенько ее распевал.

Столетний партизан: невероятное возвращение

Когда началась Великая Отечественная война, Василию Талашу было уже 96 лет! Казалось бы, какие могут быть подвиги в таком возрасте? Но не тут-то было.

Гитлеровцы пришли в Петриков 29 июля 1941 года. Кто-то донес им, где живет бывший партизан, и престарелого Талаша арестовали. Отобрали с такими трудами добытый орден и хотели было уже расстрелять, но потом передумали. Решили, что древний дед едва ли снова начнет строить козни.

Они жестоко просчитались. Старик наладил связь с партизанами и начал помогать им. Но сначала выкатил жесткое условие:

«Дайте гарантированный гектар покоса, тогда пойду воевать».

Чтобы не подставлять под удар родных, Талаш инсценировал свою гибель: ночью бросил одежду возле проруби – дескать, утонул, а сам рванул к партизанам за сотню километров по заснеженному лесу.

В свои почти 100 лет он не только участвовал в боевых операциях, но и обучал молодых бойцов. По нескольку раз за ночь на плоскодонке переправлял подальше от фашистов обычных жителей и евреев из Петриковского гетто.

Герой в Москве

Когда советские власти узнали о 99-летнем герое-партизане, его решили переправить в Москву – для отдыха и агитационной работы. В январе 1943 года Талаша отправили самолетом с острова Зыслав на Любанщине в столицу.

С точки зрения пропаганды столетний герой-партизан был просто находкой: уж если такой старик мог сопротивляться гитлеровцам, молодым грех отсиживаться в тылу.

В Москве Василий Исаакович поселился в гостинице «Москва».Он с удовольствием ездил по разным воинским частям, школам, заводам и фабрикам, где рассказывал о героических подвигах белорусских партизан.

Однажды дед решил самостоятельно прогуляться по Москве. Когда ему попытались навязать провожатого, решительно отказался:

«В белорусских лесах не терялся, что уж ваш город!»

Разумеется, дед настоял на своем и предсказуемо заблудился. Но хватать за рукав милиционера и просить помочь было недостойно героя.

Выручила крестьянская смекалка: спросил у первого встречного, где тут в Москве остановился знаменитый белорусский партизан дед Талаш? Старик ни секунды не сомневался, что личность такого героя всем известна. И был прав – прохожий проводил партизана к гостинице, а тот всю дорогу рассказывал о своей «многолетней дружбе» с легендарным бойцом.

Неуемная энергия столетнего деда

Родная белорусская земля вновь приняла своего героического сына в конце 1943 года – Талаш возвратился домой в обозе наступающих советских войск, которые гнали фашистов на запад. Минские встречи были торжественными и волнующими. В один из таких моментов сам Пантелеймон Пономаренко – грозный начальник штаба партизанского движения – с нескрываемым почтением вложил в натруженные руки старика-воина сразу три боевые награды: дубликат отобранного немцами ордена Красного Знамени, блестящую медаль «Партизану Великой Отечественной войны» I степени и орден «Отечественной войны» I степени.

После Победы власти сдержали свое слово: дед получил обещанный гектар и стал работать лесником. В свои 100 с лишним лет! Можно только догадываться, сколько бы он еще прожил при его богатырском здоровье. Но Талаша, прошедшего через столько испытаний, подвела... любовь к неспелым грушам.

«Очень любил груши. Парочка этих деревьев даже сохранилась возле дома в Новоселках. Однако именно груши его и сгубили. Переел еще недозрелых плодов, а организм был немолодой», – рассказывает праправнук Талаша Валерий Дриго.

Хотя Талаша срочно доставили в больницу Минска, спасти его не смогли, и 23 августа 1946 года, на 103-м году жизни, Василий Исаакович Талаш скончался. Его похоронили на Петриковском городском кладбище, а в родной деревне открыли именной музей.

В центре белорусской столицы, на площади Якуба Коласа, легендарному партизану поставили памятник. А в 2011 году по мотивам повести «Трясина» сняли четырехсерийный художественный фильм «Талаш».

Жизнь этого удивительного человека – яркий пример того, что возраст – не помеха для подвигов, если в сердце горит огонь любви к родной земле.