Приметы и поверья на 10 мая: что нельзя делать в день Семена Ранопашца

10 мая по народному календарю отмечают Семена Ранопашца. На Руси повсюду уже начиналась пахота. Предки верили, что тот, кто первым выйдет в поле, получит благословение на весь год: и урожай будет щедрым, и беды обойдут стороной. Православные вспоминают преподобного Симеона Столпника.

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Несмотря на название праздника, посевные работы не всегда начинались. В первую очередь предки ориентировались на то, что подсказывала сама природа, ведь она была для них главным календарем. Земля должна была прогреться, а почва освободиться от холода, чтобы новые всходы не погибли от морозов. Болеющие люди старались выйти 10 мая на улицу, чтобы погреться на солнце. Считалось, что это поможет улучшить здоровье. Помимо прочего, на Семена Ранопашца все лишнее отдавали нуждающимся.

Не стоит брать в руки ножи, иголки и другие острые инструменты. Считается, что это может не только привести к неприятностям, но и ссорам, а также столкновениям с врагами. Не нужно считать деньги и покупать обувь. Если ее приобрести, она порвется в самый неподходящий момент. Пение в Семенов день также находится под строгим запретом. Нарушитель будет всю свою жизнь веселить других людей, но только с просьбами о помощи и подаянием.

Посвятите этот день себе. Можно отправится на прогулку в парк или лес. Это не только поможет привести мысли в порядок, но и принесет огромную пользу. Люди верили, что солнечные лучи в этот день обладают целебной силой и помогают избавиться от болезней и недомоганий. Также это идеальное время для того, чтобы посвятить его своим любимым делам и избавления от вредных привычек.

Согласно приметам, если в этот день сухо и ясно — лето будет жарким и сухим. Звонкая кукушка кричит с утра — к долгой и теплой весне. Если в поле заметны следы зайца — урожай овса будет особенно обильным. Много пчел в воздухе — к плодородному году. Сильный ветер с востока — к грозовому июню.