Пристанище духов: правда ли на дне Телецкого озера скрывается «лес мертвецов»

При изучении дна Телецкого озера на Алтае ученые обнаружили «лес мертвецов». В легендах говорится, что войска Чингисхана не смогли пересечь водную гладь и затонули там вместе с доспехами. При этом температура воды в этом месте не дала останкам разложиться, и теперь по ночам они всплывают на поверхность. «Вечерняя Москва» обсудила с калмыцкой шаманкой Еленой Батыр, действительно ли в озере скрывается от человеческих глаз настоящий «лес мертвецов».

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По мнению шаманки, этот водоем действительно полон умерших людей. Полчище мертвых душ на дне алтайского озера — это простые рабочие, которые прибыли туда на заработок, но не смогли оттуда уехать.

— Это были просто рабочие люди, которые приехали туда заработать денег. Не исключено, что они занимались какими-то разработками на Телецком озере, затем погибли, а их тела и души остались на дне, — считает Батыр.

Однако эти смерти не имеют под собой кармического подтекста, заверила шаманка.

— Мне видится, что трупы в Телецком озере появились не вследствие войны, убийств, чумы или других болезней. На этом месте никто не воевал, не сбрасывал больных умирать, не убивал умышленно. И мора там тоже не было, — добавила собеседница «ВМ».

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