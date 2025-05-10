Историк рассказал об эвакуации в Красноярск в годы войны

В период Великой Отечественной войны Красноярск стал одним из центров для переезда промышленных предприятий и других важных объектов из западной части СССР. Как шел этот процесс и чем сибирский областной центр выделялся на фоне других городов, а также кто из героев этой работы оказался сегодня незаслуженно забыт, рассказал «ФедералПресс» кандидат исторических наук Сергей Комарицын.

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«Красноярск стал самым восточным из крупных центров, которые принимали эвакуированные предприятия. По масштабам размещения его вполне можно сравнивать даже со Свердловском. Но в уральском городе уже существовала база, а у нас фактически все делать приходилось с нуля, в крайне суровых климатических условиях; инфраструктура отсутствовала, не было централизованного водопровода и канализации. На правобережье, где размещались эвакуируемые предприятия, на тот момент существовал всего один каменный дом.

При этом эвакуация вовсе не носила какой-то хаотический характер, несмотря на всю экстремальность. Она шла с учетом долговременных планов экономического развития края, разработанных еще до войны. Например, в Красноярске планировалось строительство своего завода сельхозмашиностроения, поэтому Запорожский и Люберецкий заводы были эвакуированы сюда, на их базе и был создан легендарный Красноярский комбайновый завод. Похожая история была с Сибтяжмашем и многими другими предприятиями. Еще в конце 30-х годов началось строительство Красноярской ТЭЦ, поэтому энергетическое оборудование из Брянска, Украины, Ленинграда направили в Красноярск, и ТЭЦ заработала в кратчайшие сроки.

Война не только резко ускорила индустриализацию города, но и дала серьезный толчок развитию научного, культурного потенциала, да и самого города. До войны в Красноярске было два вуза – лесотехнический и маленький педагогический. Планировалось к концу 40-х годов открыть медицинский вуз, война реализацию этих планов резко ускорила; город принял сразу четыре ленинградских медицинских и воронежский институты, и уже в ноябре 1942 года был открыт Красноярский медицинский институт. Военные годы заложили фундамент для академической и для вузовской гуманитарной науки. В пединституте для военных нужд была создана лаборатория будущего академика Леонида Киренского – из нее потом вырос Институт физики. Тогда же в 1942 году открыли исторический факультет. Большое значение имели кадры, оказавшиеся в городе. Но это было и уязвимое место – например, открыли театр музыкальной комедии, но после войны пришлось его закрыть, поскольку все артисты эвакуированного Ансамбля оперетты вернулись потом на родину, и только в 1959 году удалось заново открыть нынешний музыкальный театр.

Очень серьезные изменения произошли в облике самого города. Правый берег как городской, собственно, и появился во время войны.

Не все, что было сделано тогда (с моей точки зрения), оценили по достоинству в «написанной» истории. Это касается и персоналий, в том числе первых руководителей. Их имена у нас никогда и нигде не упоминаются. Они принимали эвакуированные предприятия, организовывали их работу, размещали десятки тысяч людей, обеспечивали их элементарными условиями; умудрялись строить не только промышленные объекты и жилье, но и дома культуры, дворец пионеров, открывали вузы и театры.

Важную роль в организации жизни в городе в условиях военного времени играли первый секретарь Красноярского крайкома ВКП(б) Иван Голубев, а в конце войны – второй секретарь Красноярского городского комитета ВКП(б) Сергей Бутузов. Их имена никак не увековечены, и это удивительно, тем более что Бутузов потом и сам возглавлял край и уже в этом качестве много сделал в послевоенной истории Красноярска.

Голубев летом 1944 года попал под горячую руку Сталина, и его несправедливо за «срыв хлебозаготовок» отстранили от работы первого секретаря Красноярского крайкома как «не справляющегося со своими обязанностями». Бутузова уже Хрущев также несправедливо (за публично рассказанный анекдот про кукурузу) уволил с поста первого секретаря уже Пензенского обкома. По этим причинам в советские времена старались об этих людях не вспоминать. Сейчас, однако, можно восстановить справедливость (в Пензе, кстати, это сделано – там увековечена память Бутузова)».