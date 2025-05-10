Историк рассказал об эвакуации в Красноярск в годы войны

Историк об эвакуации в Красноярск в годы войны:
В период Великой Отечественной войны Красноярск стал одним из центров для переезда промышленных предприятий и других важных объектов из западной части СССР. Как шел этот процесс и чем сибирский областной центр выделялся на фоне других городов, а также кто из героев этой работы оказался сегодня незаслуженно забыт, рассказал «ФедералПресс» кандидат исторических наук Сергей Комарицын.
«Красноярск стал самым восточным из крупных центров, которые принимали эвакуированные предприятия. По масштабам размещения его вполне можно сравнивать даже со Свердловском. Но в уральском городе уже существовала база, а у нас фактически все делать приходилось с нуля, в крайне суровых климатических условиях; инфраструктура отсутствовала, не было централизованного водопровода и канализации. На правобережье, где размещались эвакуируемые предприятия, на тот момент существовал всего один каменный дом.
При этом эвакуация вовсе не носила какой-то хаотический характер, несмотря на всю экстремальность. Она шла с учетом долговременных планов экономического развития края, разработанных еще до войны. Например, в Красноярске планировалось строительство своего завода сельхозмашиностроения, поэтому Запорожский и Люберецкий заводы были эвакуированы сюда, на их базе и был создан легендарный Красноярский комбайновый завод. Похожая история была с Сибтяжмашем и многими другими предприятиями. Еще в конце 30-х годов началось строительство Красноярской ТЭЦ, поэтому энергетическое оборудование из Брянска, Украины, Ленинграда направили в Красноярск, и ТЭЦ заработала в кратчайшие сроки.
Война не только резко ускорила индустриализацию города, но и дала серьезный толчок развитию научного, культурного потенциала, да и самого города. До войны в Красноярске было два вуза – лесотехнический и маленький педагогический. Планировалось к концу 40-х годов открыть медицинский вуз, война реализацию этих планов резко ускорила; город принял сразу четыре ленинградских медицинских и воронежский институты, и уже в ноябре 1942 года был открыт Красноярский медицинский институт. Военные годы заложили фундамент для академической и для вузовской гуманитарной науки. В пединституте для военных нужд была создана лаборатория будущего академика Леонида Киренского – из нее потом вырос Институт физики. Тогда же в 1942 году открыли исторический факультет. Большое значение имели кадры, оказавшиеся в городе. Но это было и уязвимое место – например, открыли театр музыкальной комедии, но после войны пришлось его закрыть, поскольку все артисты эвакуированного Ансамбля оперетты вернулись потом на родину, и только в 1959 году удалось заново открыть нынешний музыкальный театр.
Очень серьезные изменения произошли в облике самого города. Правый берег как городской, собственно, и появился во время войны.
Не все, что было сделано тогда (с моей точки зрения), оценили по достоинству в «написанной» истории. Это касается и персоналий, в том числе первых руководителей. Их имена у нас никогда и нигде не упоминаются. Они принимали эвакуированные предприятия, организовывали их работу, размещали десятки тысяч людей, обеспечивали их элементарными условиями; умудрялись строить не только промышленные объекты и жилье, но и дома культуры, дворец пионеров, открывали вузы и театры.
Важную роль в организации жизни в городе в условиях военного времени играли первый секретарь Красноярского крайкома ВКП(б) Иван Голубев, а в конце войны – второй секретарь Красноярского городского комитета ВКП(б) Сергей Бутузов. Их имена никак не увековечены, и это удивительно, тем более что Бутузов потом и сам возглавлял край и уже в этом качестве много сделал в послевоенной истории Красноярска.
Голубев летом 1944 года попал под горячую руку Сталина, и его несправедливо за «срыв хлебозаготовок» отстранили от работы первого секретаря Красноярского крайкома как «не справляющегося со своими обязанностями». Бутузова уже Хрущев также несправедливо (за публично рассказанный анекдот про кукурузу) уволил с поста первого секретаря уже Пензенского обкома. По этим причинам в советские времена старались об этих людях не вспоминать. Сейчас, однако, можно восстановить справедливость (в Пензе, кстати, это сделано – там увековечена память Бутузова)».